Новые репрессивные законы в России. Что нужно о них знать

Нижняя палата российского парламента после региональной недели вернулась к пленарным заседаниям и сразу же приняла несколько законов, которые ужесточают наказание за уже существующие нарушения - как уголовные, так и административные. Они могут затронуть тех, кто организует и участвует в массовых общественных мероприятиях, а также тех, кто высказывается в интернете по поводу событий Второй мировой войны.

Митинги и штрафы

Свой "пакет" резонансных законопроектов единоросс и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес еще в конце 2020 года. Это он предложил сажать в тюрьму за клевету, запретить митинговать у зданий ФСБ и МВД, а также собирать деньги на массовое мероприятие у иностранцев, "иноагентов" и анонимных жертвователей.

Так законотворческую работу Госдумы комментирует карикатурист Сергей Елкин

Еще одну инициативу Вяткина - увеличить штрафы за неповиновение требованиям силовиков и штрафы за нарушение правил сбора средств для митинга - Госдума одобрила 9 февраля. "Для того, чтобы наказание выполняло в том числе и превентивную функцию, его необходимо увеличивать", - коротко пояснил депутат в Госдуме. Что же в итоге изменится?

Во-первых, в кодексе об административных правонарушениях увеличат штрафы для тех, кто неправильно соберет или израсходует деньги, собранные на массовое мероприятие. Или, допустим, не отчитается о тратах перед тем органом, который выдал ему разрешение на митинг или акцию. Например, перед мэрией. Для граждан штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических - от 70 тыс. до 100 тыс. рублей.

Во-вторых, штрафовать будут и тех, кто перечислил деньги на массовую акцию, но кому это запрещает закон (который приняли по инициативе того же депутата Вяткина). Например, если пожертвование сделает иностранный гражданин или лицо или организация, которые в России по решению Минюста находятся в реестре "иноагентов". Штраф для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических - от 50 до 100 тыс. рублей.

Еще одна группа штрафов также касается митингов. А точнее людей, которые в них участвуют. Сейчас за "неповиновение законному распоряжению" сотрудников полиции, ФСБ или Росгвардии предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Депутат Вяткин предлагает повысить этот штраф для физических лиц до 2-4 тыс. рублей. Или же арестовать нарушителя на 15 суток. Или отправить его на обязательные работы (от 40 до 120 часов). Для должностных лиц штраф выше - 5-10 тыс. рублей, для юридических - 30-40 тыс. рублей.

Суверенный интернет и сотрудничество с Youtube

Другой законопроект, утвержденный Госдумой на этой неделе, также вносит поправки в кодекс об административных правонарушениях. Он прописывает штрафы для операторов связи, которые откажутся ставить оборудование для устойчивой работы интернета на территории России (до 500 тыс. рублей для юридических лиц). Столько же придется заплатить владельцам сетей, которые откажутся выполнить требования, позволяющие правоохранительным органами вести оперативно-розыскную деятельность. Если нарушение повторное, штраф увеличивается до 6 млн рублей.

На акции в Москве в защиту свободного интернета в 2019 году

В этом же законопроекте появился отдельный пункт про штрафы для интернет-компаний, которые игнорируют предупреждения о нарушении прав россиян (максимум - 3 млн рублей за повторное нарушение). По словам руководителя общественной организации "Роскомсвобода" Артема Козлюка, эту поправку внесли в первую очередь в интересах государственных СМИ или медиа-личностей, которые имеют прямое отношение к государству. Именно насчет них "Роскомнадзор" требовал у Twitter, Facebook и Youtube либо восстановить доступ материалов, либо внести в тренды, как это было с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Этот закон будет еще одним виртуальным топориком, который может ударить по некоторым медиа платформам, - прокомментировал для DW Артем Козлюк. - Хотя для крупных международных корпораций это, на мой взгляд, не очень болезненно".

Перечисленные штрафы - продолжение борьбы законотворцев за так называемый суверенный интернет, начавшейся в конце 2018 году. Предполагалось, что в России появится независимая инфраструктура для бесперебойного функционирования рунета на случай, если его отключат от глобальной Сети. Или во время кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа".

Пять лет тюрьмы за реабилитацию нацизма

Наконец, в первом чтении приняли сразу два законопроекта об увеличении ответственности за оправдание нацизма. Оба внесла депутат-единоросс Ирина Яровая. Первый увеличивает штраф за публичную реабилитацию нацизма и распространение заведомо ложной информации о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Сумма - до трех миллионов рублей для юридических лиц.

Второй вводит повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием интернета. Если законопроект примут, максимальный срок лишения свободы по этой уголовной статье увеличится до пяти лет (сейчас - три года).

Зачем для защиты исторической памяти понадобилось увеличивать и административное, и уголовное наказание, Яровая не объяснила. В пояснительных записках к документам в общих чертах указано, что это "сбалансирует" те наказания за реабилитацию нацизма, которые появились в российских законах с 2014 года. Правозащитники, напротив, считают, что новые меры могут быть использованы для запрета исторической дискуссии в России.

Смотрите также: