Комментарий: Путин год назад сказал правду о новой политсистеме России
В 2021 год Россия вошла с новыми конституцией, правительством и репрессивным законодательством. И все ради того, чтобы как можно дольше не менять президента, пишет Иван Преображенский.
Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию РФ, 15 января 2020 года
Ровно год назад Владимир Путин впервые выступил с посланием к Федеральному собранию не в конце, а в начале политического сезона. Он назвал 2020-й "рубежным" и не лукавил при этом. Путин честно объяснил, что послание звучит в январе для того, чтобы "быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи", которые Кремль готовился поставить перед страной. Действительно, весь год, несмотря на эпидемию коронавируса, в стране бушевал политический шторм. Его плоды мы будем собирать в 2021 году.
Прощай, правительство!
Сразу после президентского выступления 15 января стало известно об уходе в отставку правительства Дмитрия Медведева. Премьером стал технократ-управленец Михаил Мишустин, который не лезет в политику. Его кабинет (и все будущие) с 6 ноября 2020 года, момента подписания Путиным конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", подчинен президенту напрямую - согласно главе 6 статьи 110 конституции.
Иван Преображенский
Никакого обещанного Путиным "роста влияния" Госдумы на назначения в правительстве тоже не случилось. Достаточно сравнить скорость назначений. В январе 2020 года, еще по старой конституции, депутаты утвердили Мишустина за один день. В ноябре новых министров утверждала уже Госдума. Их полномочия послушный Кремлю парламент подтвердил за один день, времени для дискуссий по-прежнему не нашлось.
Конституционный суд (КС) не стал ждать, пока президент получит право представлять в Госдуму кандидатуры судей на увольнение. Признав не нарушающими конституцию все предложенные президентом поправки к Основному закону, КС проявил готовность пресмыкаться в 2021 году (и на годы вперед) перед главой государства и исполнительной властью.
Обнуление на пеньках
Человеком 2020 года внезапно стал в России даже не сам действующий президент. Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова с голоса, не дрогнув, предложила перед решающим голосованием в Думе по поправкам в Конституцию РФ обнулить предыдущие президентские сроки Владимира Путина. Возможность для него управлять россиянами до 2036 года теперь вписана в Основной закон.
Это тем проще, что неконституционное (по старому Основному закону) трехдневное "голосование на пеньках" за новую конституцию, прошедшее в июле, похоже, дискредитировало в России на много лет вперед само понятие народного волеизъявления.
"Поправка Терешковой" оказалась главной целью всей конституционной эпопеи. Но и про бонус для президента в виде полного контроля над всеми остальными органами власти все же не надо забывать. Именно он позволил начать Кремлю в 2020 году подготовку к полной зачистке страны от инакомыслящих.
Горе побежденным!
В своем послании Владимир Путин год назад призывал создать "систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную". Потом он, правда, заговорил и о сменяемости власти. Но эти слова к концу 2020-го основательно забылись. Сразу после объявления итогов голосования по "путинской Конституции" власти продемонстрировали инакомыслящим свои реальные намерения.
И депутаты начали штамповать один за другим репрессивные законы, явно направленные на создание действительно неуязвимой, но не для внешних врагов, а для гражданского общества и внутренней оппозиции, системы. Однако апелляция к загранице все же есть: инакомыслящих объявляют именно "иностранными агентами" и создают инструменты для отключения западных соцсетей.
Новая политическая система, строительство которой Кремль в 2020 году почти завершил, не предполагает изменений. Это консервация всего, что можно законсервировать. Патриархального брака, Победы в Великой Отечественной войне как единственного достижения, которым стоит гордиться, и, конечно, выборов без выбора - а значит, и Путина как вечного президента России.
Россияне проявили себя в истекшем году малоспособными к солидарности ради общего блага. Они фактически утвердили главную формулу президентского послания-2020: горячее питание в обмен на свободы. По крайней мере именно так видят теперь будущее России ее власти.
Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Автор: Сергей Елкин
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