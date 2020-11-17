Комментарий: Кремль возвращает парламент в режим "взбесившегося принтера"

Госдума 17 ноября приняла в первом чтении законопроект о неприкосновенности бывших президентов России. В тот же день был одобрен проект поправок в закон "О выборах президента", повторяющий "поправку Терешковой", которая обнулила президентские сроки Владимира Путина. Днем появились законопроекты, запрещающие физлицам, объявленным "иностранными агентами", участвовать в выборах. "Иностранными агентами" хотят назначить и зарубежных журналистов. К чему стремятся власти России?

Общероссийский путинский фронт

До ближайших выборов президента еще четыре года, но сенаторы и депутаты торопятся поскорее изменить законодательство в интересах Владимира Путина. Часть поправок, вроде обнуления старых сроков президентства, приводят законы в соответствие с путинской конституцией. Но есть и новинки. Например, законопроект о пожизненных гарантиях неподсудности для бывших президентов России, принятый без каких-либо внятных объяснений.

Иван Преображенский

Точнее одно есть. Его озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, поправки нужны, "чтобы человек, который сейчас принимает решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра". Иначе говоря, суть этого документа можно определить всего в двух словах: "Путин навсегда". Тем более - вкупе с внесенными в тот же день обнуляющими поправками и правом президента занять автоматически после выборов пост сенатора, очевидно, тоже пожизненно.

"Взбесившийся принтер"

Это, впрочем, не единственные поправки, которые обсуждаются сейчас в парламенте. Депутаты и сенаторы буквально фонтанируют самыми разными инициативами, направленными не только на поддержку Владимиру Путину, но и на уничтожение его оппонентов.

Недаром, наверное, спикер Госдумы Володин предлагал противникам президентской пожизненной неприкосновенности просто сдать мандаты. Уже на ближайших выборах людям, на которых нацепят ярлык "иностранного агента", могут вовсе запретить участие в выборах. В этом списке, если законопроект будет принят, во время выборов 2021 года наверняка окажется большинство оппозиционеров. За исключением, может, тех, кто еще раньше попадет за решетку.

Также физлицам-"иноагентам" хотят запретить быть чиновниками. "Иностранными агентами" предлагают сенаторы назначать и просто сообщества людей, которые в Совете Федерации называют "незарегистрированными организациями" Ограничить хотят и без того куцее право на проведение массовых мероприятий. Вишенка на торте - требование увольнять "нелояльных" преподавателей.

В свою очередь, Госдума в рамках этого осеннего законодательного наступления окончательно "обнулила" независимость Конституционного суда РФ, собирается ликвидировать его региональные аналоги, а также хочет обязать НКО согласовывать свои программы с властями. Хочет спросить, чем вызвано это новая бурная жизнедеятельность законодателей?

Пустая суета

Очевидно, Кремль спешит. Один из вариантов - там напуганы происходящим в Беларуси. Судя по самим себе о степени продажности оппозиционных политиков, российские власти стараются перекрыть последние ручейки возможной поддержки как оппозиционерам, так и некоммерческим организациям.

Еще одной причиной может быть желание поскорее принять новые репрессивные законы, спрятав их за имплементацией путинской конституции в законодательство. Впрочем, есть и обратная вероятность - "бешеный принтер" в парламенте Кремль снова запустил, чтобы лишний раз не раздражать россиян напоминаниями о готовности Владимира Путина править Россией и после 2024 года.

Ясно, что это какая новая тактическая спецоперация. Она может быть вызвана любой из вышеуказанных причин. А, может быть, Кремль даже преследует все эти цели сразу. А может - половину из этих законопроектов пока не станут принимать. Все понимают, что российские власти сейчас могут провести любой закон. Однако проблема Путина в том, что лишь немногих авторитарных лидеров в истории отстраняли от власти в рамках того законодательства, которое они сами под себя продиктовали послушным законодателям.

Выборы в Госдуму в 2021 году, скорее всего, пройдут без оппозиции, Путин получит право править практически вечно. Но на реальное его отстранение от власти, которое случится, если общественные настроения в России изменяется, все эти законы ровным счетом никак не повлияют.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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