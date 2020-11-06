 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненных гарантиях Путину | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2020

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Россия

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненных гарантиях Путину

Экс-президенту РФ будут предоставлена пожизненная защита от уголовного и административного преследования. Эта норма принимается с тем, чтобы президент чувствовал, что он нужен не только сегодня, заявил спикер Госдумы.

Выступление Владимира Путина в Госдуме (фото из архива)

Выступление Владимира Путина в Госдуме (фото из архива)

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий президенту страны и членам его семьи пожизненные гарантии после его ухода с поста руководителя государства. Принятие данной нормы необходимо для того, "чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал тоже, что он нужен не только сегодня, но и завтра", заявил на заседании во вторник, 17 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Гарантии экс-президенту РФ

Законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, его задерживать, арестовывать, подвергать обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность бывшего президента РФ распространяется на жилье, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Изменяется также порядок лишения экс-президента неприкосновенности. Согласно законопроекту, это может произойти по решению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, причем этот вопрос СФ должен рассмотреть в течение трех месяцев. Данное обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ.

Законопроект был подготовлен сенатором Андреем Клишасом и главой комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павлом Крашенинниковым. Он был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года. После принятия Госдумой его должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент РФ Владимир Путин. Единственным живущим ныне экс-президентом РФ является Дмитрий Медведев, занимавший высший государственный пост РФ в 2008-2012 годах.              

Законопроект об обнулении президентских сроков Путина

В тот же день в Госдуму был внесен законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Данная норма позволит действующему президенту еще дважды баллотироваться на этот пост. С идеей обнуления президентских сроков выступила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в Конституцию были внесены ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков. Законопроект был подготовлен во исполнение этой поправки.

Поправки в Конституцию РФ, позволяющие обнулить президентские сроки Владимира Путина, вызвали протесты оппозиции, которые прошли, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге. Российские правозащитники в открытом письме назвали принятие поправок антиконституционным переворотом. А 192 депутата муниципальных образований и региональных парламентов из 26 регионов России накануне всенародного голосования по поправкам в основной закон подписали обращенное к гражданам России открытое письмо с призывом не соглашаться с изменением конституции, назвав его попыткой государственного переворота.

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