Главное о законопроектах, закрепляющих изменения Конституции России

Так называемый президентский пакет законопроектов, закрепляющих внесенные в ходе голосования 1 июля изменения в Конституцию России, Владимир Путин направил в Госдуму еще в конце сентября. Всего законопроектов восемь. На этой неделе депутаты рассмотрят три из них - о поправках в законы о Конституционном суде (КС), о прокуратуре и о правительстве России. По просьбе DW эксперты-правоведы оценили их.

Новый закон о правительстве РФ

Объемный документ на 66 страницах описывает проект федерального конституционного закона "О Правительстве РФ". Фактически он предусматривает новую процедуру формирования правительства страны. Опрошенные DW юристы уверены, что законопроект попросту закрепляет на конституционном уровне реальное положение дел.

Екатерина Мишина

"Президент не должен играть ключевую роль в функционировании исполнительной власти. Но на деле так оно и происходит, - указывает кандидат юридических наук и эксперт по конституционному праву Екатерина Мишина. - В новом законе прописано, что президент будет назначать ряд ключевых министров (например, министра обороны, юстиции и иностранных дел) после консультаций с Советом Федерации (СФ). Консультация - это акт, а не обязательное действие". Освобождать этих министров от должности он будет уже по своему усмотрению.

Президент сможет делать представления об увольнении судей КС

Поправок в существующий закон "О Конституционном суде РФ" вносится не меньше, чем в закон о правительстве. Большинство из них, по оценкам экспертов, ведут к ограничению полномочий суда.

Так, президент сможет не только представлять для назначения Советом Федерации кандидатуры судей КС и Верховного суда, но и - в случае совершения судьями проступков, порочащих честь и достоинство, - делать представление в СФ о лишении их полномочий. Окончательное решение на сей счет - за СФ. И все это - без какого-либо участия органов судейского сообщества. Это в разы усиливает зависимость судей от президента, уверены юристы.

Поправки в Конституцию РФ были одобрены в ходе плебисцита 1 июля

"Раньше инициировать отставку судьи мог только сам КС. Теперь президент сможет это делать по своей прихоти, скажем, обидевшись на какого-то судью. У меня, как у специалиста по конституционному праву, эти поправки вызывают оторопь. Не сомневаюсь, что это сигнал для судей, что надо еще больше стараться угодить президенту. Не дай бог сделать что-то, что вызовет огорчение главы государства", - отмечает доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Илья Шаблинский.

Кроме того, число самих судей КС сократится до 11 (сейчас их 13). В законопроекте эта поправка никак не объясняется, отмечает Екатерина Мишина. По ее словам, это огромное изменение, которое сделано исключительно для того, чтобы КС стал более управляемым, и оно отразится на эффективности работы судей.

Жаловаться в КС станет труднее для россиян

Еще одно важное изменение касается жалоб граждан в Конституционный суд. Чтобы обратиться в КС, раньше было достаточно того, что дело находится на рассмотрении суда первой инстанции. Если конституционные права человека могли быть нарушены, он имел право обратиться в Конституционный суд. И таких жалоб было огромное количество.

Ольга Кряжкова

"Сейчас гражданин должен исчерпать все национальные средства судебной защиты. Это означает, что до Конституционного суда дойдут немногие. Таким образом, нарушается качество защиты граждан и доступность конституционного правосудия", - полагает Мишина.

Получается, что гражданину России подать жалобу в КС своей страны станет сложнее, чем в ЕСПЧ, указывает юрист-конституционалист Ольга Кряжкова. По ее словам, в законопроекте, однако, тут оставлена небольшая лазейка: "КС может в каждом конкретном случае решать, надо ли подавать жалобу во все инстанции или нет. Посмотрим, как это отразится на практике. КС, впрочем, и так давно отметал те обращения, которые могли быть рассмотрены в обычных судах".

Президент сам будет назначать генпрокурора

Наконец, если Госдума утвердит поправки в закон "О прокуратуре РФ", президент после консультаций с Советом Федерации сможет назначать и освобождать от должности генпрокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним иных прокуроров (до сих пор президент представлял Совету Федерации кандидатуры генпрокурора и его замов, а СФ их назначал).

Многие из опрошенных DW правоведов считают эту поправку одной из худших. "Раньше эту функцию выполнял Совет Федерации. Сейчас президент символически отбирает у него ее. Хотя кто заметит разницу, если последние 20 лет СФ одобрял любые предложения президента?", - задает риторический вопрос Шаблинский.

Поправки в закон о "О прокуратуре РФ" в целом абсолютно деструктивны, уверена Екатерина Мишина. "Это значит, что прокуратура, как и было задумано в 18 веке, вновь становится "оком государевым". Прокуроры становятся полностью зависимыми от президента. А прокуратура - заложницей политических дуновений: если президенту она не понравится, ее можно заменить. И процедура быстрая", - заключила Мишина.

Смотрите также:

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен? Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции: победа Путина? Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти? На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ? В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Кому от поправок к Конституции России плохо стало? Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Каких жертв потребуют поправки к Конституции России Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий. Автор: Сергей Елкин

