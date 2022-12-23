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В зале заседаний парламента Германии - бундестага во время поименного голосования
Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Правовые основы государства

Публикации по теме

Публикации Deutsche Welle, посвященные темам, связанным с правовыми основами государства.

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Новости

6 сентября 2023 г.

Берлин осудил "консульский" указ Лукашенко

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Контекст

Карикатура: люди ходят по кругу друг за другом, каждый пишет донос

Доносы в России: как и на кого их пишут

Доносы в России: как и на кого их пишут

Многие из 5 тысяч дел по статье о "дискредитации" армии дошли до суда по доносам. Карикатура DW о новой круговой поруке.
Политика5 сентября 2023 г.
Открытая дверь в здание "участковой комиссии" в Таврийске

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях

Киев грозит уголовным преследованием активным участникам российских "выборов" на оккупированных территориях Украины.
Политика6 сентября 2023 г.
Карикатура - чиновник с надписью "Роскомнадзор" на спине пытается линейкой измерить радугу.

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора

Критерии определения "ЛГБТ-пропаганды" вступили в силу в России. Карикатура DW о том, как чиновники производят замер.
Политика1 сентября 2023 г.
Во время работы конференции - ее участники сидят в зале и на подиуме

Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы

ЕС и ФРГ продолжат поддерживать гражданское общество в Центральной Азии, заверили представители Берлина и Брюсселя.
Общество29 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты25 августа 2023 г.
Новая гражданка Германии родом из Индии демонстрирует свой немецкий паспорт

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

В Германии упрощают получение немецкого паспорта и разрешают двойное гражданство. Как это скажется на мигрантах?
Политика24 августа 2023 г.
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Человек бросает бюллетень в избирательную урну

"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

Выборы губернаторов в 26 субъектах РФ в 2023 году пройдут без реальной конкуренции, следует из доклада движения "Голос".
Политика16 августа 2023 г.
На улицах Кабула, декабрь 2022 года

Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан

Эксперты и активисты рассказали DW о том, что поменялось а Афганистан с приходом к власти талибов два года назад.
Правовые основы государства15 августа 2023 г.
Белорусская пограничница

Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?

Опубликована инструкцию, как белорусам сообщать властям о своих ВНЖ за границей. Журналистка DW попыталась это сделать.
Правовые основы государства11 августа 2023 г.
Салван Момика, сжигающий Коран в Стокгольме 28 июня 2023 года

Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?

Российские СМИ создают ложный образ Швеции как страны, враждебно настроенной по отношению к исламу, считают эксперты.
Правовые основы государства10 августа 2023 г.
Солдат нигерийской армии

Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение

Насколько велика вероятность вторжения сил блока ЭКОВАС в Нигер для восстановления на посту законного президента Нигера?
Политика4 августа 2023 г.
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган

Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си

Глава МИД КНР был уволен в конце июля. Где он, неясно до сих пор. Его история - не исключение, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика3 августа 2023 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Российская Госдума утвердила планы на "большую войну"

Иван Преображенский
Колонка
Политика26 июля 2023 г.
Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

Антисемитизм в Беларуси эпохи Лукашенко

Александр Фридман
Колонка
Общество26 мая 2023 г.
Иван Преображенский

Война девальвировала кремлевскую "мягкую силу"

Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты14 марта 2023 г.
Саша Романова

Клоун и телесадист: кто решает, впускать ли белорусов домой

Саша Романова
Колонка
Общество10 февраля 2023 г.

Острог в России больше, чем острог

Виктория Покатилова
Комментарий
Общество2 февраля 2023 г.
Никита Жолквер, берлинский корреспондент, выпускающий редактор DW

Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце

Никита Жолквер
Комментарий
Политика23 декабря 2022 г.