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Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance
Правовые основы государства
Публикации по теме
Публикации Deutsche Welle, посвященные темам, связанным с правовыми основами государства.
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Новости
06.09.2023
6 сентября 2023 г.
Берлин осудил "консульский" указ Лукашенко
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Контекст
Доносы в России: как и на кого их пишут
Доносы в России: как и на кого их пишут
Многие из 5 тысяч дел по статье о "дискредитации" армии дошли до суда по доносам. Карикатура DW о новой круговой поруке.
Политика
05.09.2023
5 сентября 2023 г.
Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях
Украина накажет за "выборы" на оккупированных территориях
Киев грозит уголовным преследованием активным участникам российских "выборов" на оккупированных территориях Украины.
Политика
06.09.2023
6 сентября 2023 г.
Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора
Как распознать "ЛГБТ-пропаганду": лайфxак от Роскомнадзора
Критерии определения "ЛГБТ-пропаганды" вступили в силу в России. Карикатура DW о том, как чиновники производят замер.
Политика
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы
Правозащитники ЦА: Над регионом геополитические ураганы
ЕС и ФРГ продолжат поддерживать гражданское общество в Центральной Азии, заверили представители Берлина и Брюсселя.
Общество
29.08.2023
29 августа 2023 г.
ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?
ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?
После сообщений о гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе возникают вопросы о будущем ЧВК "Вагнер" в Африке.
Конфликты
25.08.2023
25 августа 2023 г.
"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве
"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве
В Германии упрощают получение немецкого паспорта и разрешают двойное гражданство. Как это скажется на мигрантах?
Политика
24.08.2023
24 августа 2023 г.
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"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора
Выборы губернаторов в 26 субъектах РФ в 2023 году пройдут без реальной конкуренции, следует из доклада движения "Голос".
Политика
16.08.2023
16 августа 2023 г.
Стало хуже, чем думали. Как талибы изменили Афганистан
Эксперты и активисты рассказали DW о том, что поменялось а Афганистан с приходом к власти талибов два года назад.
Правовые основы государства
15.08.2023
15 августа 2023 г.
Власти собирают данные о ВНЖ белорусов. Это законно?
Опубликована инструкцию, как белорусам сообщать властям о своих ВНЖ за границей. Журналистка DW попыталась это сделать.
Правовые основы государства
11.08.2023
11 августа 2023 г.
Сожжение Корана в Швеции: чем это выгодно Кремлю?
Российские СМИ создают ложный образ Швеции как страны, враждебно настроенной по отношению к исламу, считают эксперты.
Правовые основы государства
10.08.2023
10 августа 2023 г.
Переворот в Нигере. Кто в Африке поддержит военное вторжение
Насколько велика вероятность вторжения сил блока ЭКОВАС в Нигер для восстановления на посту законного президента Нигера?
Политика
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си
Глава МИД КНР был уволен в конце июля. Где он, неясно до сих пор. Его история - не исключение, пишет Александер Гёрлах.
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
Политика
03.08.2023
3 августа 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Российская Госдума утвердила планы на "большую войну"
Иван Преображенский
Колонка
Политика
26.07.2023
26 июля 2023 г.
Антисемитизм в Беларуси эпохи Лукашенко
Александр Фридман
Колонка
Общество
26.05.2023
26 мая 2023 г.
Война девальвировала кремлевскую "мягкую силу"
Иван Преображенский
Комментарий
Конфликты
14.03.2023
14 марта 2023 г.
Клоун и телесадист: кто решает, впускать ли белорусов домой
Саша Романова
Колонка
Общество
10.02.2023
10 февраля 2023 г.
Острог в России больше, чем острог
Виктория Покатилова
Комментарий
Общество
02.02.2023
2 февраля 2023 г.
Уклонистам из РФ надо дать убежище в ФРГ. Хоть скрепя сердце
Никита Жолквер
Комментарий
Политика
23.12.2022
23 декабря 2022 г.
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