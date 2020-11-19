Законопроекты против "антироссийского вмешательства". Что нужно о них знать.

Всего за два дня в Госдуму поступило сразу пять новых законопроектов, которые никак не связаны с внесенными поправками в Конституцию. Но и они затрагивают важные стороны жизни - от права на свободу слова и собраний до возможности получать образование не только в школе или университете.

Депутаты - авторы таких законопроектов подчеркивают, что их цель - не допустить "антироссийского вмешательства". Для этого они готовы штрафовать и даже блокировать YouTube в России, маркировать отдельных людей как "иноагентов", выписывать штрафы и арестовывать людей, стоящих в очереди на одиночный пикет.

Новые кандидаты на статус "иноагента"

В прошлом году Госдума уже приняла закон, который позволяет закрепить за физическими лицами статус "иноагента", если они сотрудничают со СМИ-"иноагентами". В новом законопроекте список таких физлиц расширяется. Теперь "иноагентом" предлагается признать человека, который занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из-за рубежа. То же самое распространяется и на общественные объединения.

Список "иноагентов" будет расширен

Физлица-"иноагенты" не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе. Также им запретят доступ к гостайне и обяжут отчитываться не реже, чем раз в полгода о своей деятельности и расходах.

Человек, которого признали "иноагентом", должен будет маркировать свой статус: например, если публикует текст в интернете или принимает участие в выборах. Баллотироваться, кстати, законопроект не запрещает. Но только при условии, что в бюллетене будет стоять пометка "иноагент".

Просвещение без "антироссийских сил"

Те же сенаторы и депутаты, которые хотят расширить список "иноагентов", предложили отрегулировать просветительскую деятельность в России и прописать это в законе "Об образовании". Сделано это для того, чтобы, как сказано, "противодействовать антироссийской пропаганде" в школьной и студенческой среде. Иначе, как следует из пояснительной записки к законопроекту, на деньги из-за рубежа будут проходить мероприятия, которые дискредитируют госполитику в России, пересматривают историю и подрывают конституционный строй.

Просвещение должно быть правильным

Под "просветительской" в законопроекте подразумевается "осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок" для профессионального, творческого или интеллектуального развития. Что к этому относится - лекция, вебинар на сайте, фестиваль - законопроект не уточняет.

Наконец, чтобы предотвратить "негативное иностранное вмешательство" в образовательный процесс, депутаты хотят дать чиновникам право координировать "участие образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений". Как именно это будет происходить, в тексте документа не сказано.

О протестах и митингах: новые требования к организаторам

Единоросс и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внес в Госдуму сразу два законопроекта. Оба предлагают немалые изменения в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

Собирать пожертвования на проведение митингов и демонстраций будет труднее

Например, в одном из них подробно прописано, как и у кого организатор может получать деньги на свою акцию. Во-первых, сборы на акцию могут быть только в безналичной форме. Во-вторых, организаторам запретят получать деньги от других государств, иностранцев, зарубежных и международных организаций, признанных "иноагентами", от россиян младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Деньги последних предлагается перечислять напрямую в доход федерального бюджета. Нельзя перечислять деньги и юридическим лицам, которые были образованы меньше года назад.

За то, как были потрачены деньги на публичное мероприятие, организатор должен будет отчитываться перед тем органом, который выдал ему разрешение на митинг или акцию. Например, перед мэрией.

Есть и ряд уточнений по поводу места проведения акций. Если новые поправки примут, их нельзя будет проводить у зданий экстренных оперативных служб. Список таких служб определяется правительством РФ. Например, к ним относится полиция или станция скорой помощи. В случае угрозы ЧС или теракта власти смогут и вовсе отменить митинг, предложив перенести его на другое время.

Очередь к пикету приравнивается к митингу

В последние годы одиночные пикеты стали весьма популярной формой протеста в России. Очередь, чтобы постоять с плакатом в поддержку, например, журналиста Ивана Голунова или актера Павла Устинова , нередко растягивалась на сотни метров. Новый законопроект предлагает приравнять такую очередь к публичному мероприятию.

Очередь к одиночному пикету приравнивается к митингу

Уточняются и ограничения для журналистов, которые работают на публичных акциях. Им запретят агитировать "за" или "против" целей мероприятия, собирать подписи, держать плакаты и использовать связанную с акцией символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения".

Депутаты против цензуры на YouTube

Изменения сразу в два федеральных закона предлагают внести депутаты, чтобы бороться с блокировками "общественно значимого" для россиян контента в международных хостингах и соцсетях. Они допускают, что Роскомнадзор сможет полностью или частично блокировать интернет-ресурсы, которые как-то ограничивают "доступ российских граждан к информации российских СМИ". Или оштрафовать их на сумму до трех миллионов рублей.

Такие интернет-ресурсы получат статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Решать, кто получит такой статус, будет генпрокурор, согласовав с МИД РФ.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что насчитали 20 "фактов цензурирования" со стороны Twitter, Facebook и YouTube. На цензуру жаловались Russia Today, РИА Новости и Крым 24, говорится в документе.

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