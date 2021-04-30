 Госдума запретит избираться сторонникам Алексея Навального | Новости из Германии о России | DW | 12.05.2021

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Россия

Госдума запретит избираться сторонникам Алексея Навального

Депутаты в срочном порядке рассмотрят законопроект, запрещающий избираться в ГД причастным к экстремистским организациям. В России штабы Навального уже включены в перечень экстремистов и террористов.

Здание российской Госдумы

Госдума России в срочном порядке рассмотрит законопроект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в нижнюю палату Федерального Собрания. Первое чтение законопроекта запланировано на 18 мая, сообщила газета "Коммерсант" в среду, 12 мая.

По словам одного из соавторов документа, единоросса Василия Пискарева, спешка связана с желанием парламентариев успеть до выборов в сентябре этого года. "Важно не затягивать. Рассчитываем на поддержку коллег, чтобы новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму", - сказал он.

Запрет на участие в выборах

Законопроект предполагает запрет на участие в думских выборах любых лиц, связанных с деятельностью организаций, признанными экстремистскими, и распространяется не только на руководителей, участников или волонтеров, но и тех, кто оказывал организации финансовую, консультационную, материальную или "иную помощь".

При этом речь идет о периоде за три года до того, как организация была признана экстремистской. Это означает, что закон будет иметь обратную силу.

Прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Навального, а также "Фонда защиты прав граждан". Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Мосгорсуд засекретил материалы дела. В конце апреля Росфинмониторинг включил штабы Навального в перечень экстремистов и террористов.

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