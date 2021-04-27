"Опасное решение": немецкие СМИ об ограничении работы ФБК

Новость о том, что Мосгорсуд ограничил деятельность основанных Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонда защиты прав граждан, вызвала широкий резонанс в немецких СМИ. Комментаторы сходятся во мнении, что такое решение будет иметь крайне нежелательные последствия для гражданского общества России - и не только. Подробности - в обзоре DW.

FAZ: Преследование Навального дорого обойдется России

В данный момент нет сомнений в том, кто одержит победу в противостоянии между властью и оппозицией в краткосрочной перспективе, пишет обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser). Хотя за последние годы Навальному удалось выстроить сеть своих сторонников во всех крупных городах России, они по-прежнему далеки от того, чтобы заручиться поддержкой большинства населения страны, отмечает автор.

Сотрудники полиции пришли с обыском в офис ФБК (фото из архива)

"Поэтому пока российские власти могут с легкостью нести непосредственные политические и реальные издержки, связанные с ликвидацией этого движения. Это мелочи по сравнению с тем, во что Кремлю обходятся военные угрозы в адрес Украины или операция в Сирии. Эти издержки также не идут в сравнение с личной материальной выгодой, которую правящие круги и их приспешники получают от своего нахождения у власти", - констатирует автор.

Однако в долгосрочной перспективе преследование Навального обойдется гораздо дороже - не только Кремлю, но и России в целом, считает Райнхард Фезер. "Если Кремль продолжит ограничивать свободу в обществе, бизнесе и науке, существует опасность того, что в ближайшие годы страна потеряет многих из тех, в ком она больше всего нуждается - из-за их эмиграции или ухода в нишу частной жизни", - указывает обозреватель FAZ.

На акции в поддержку Навального в Москве, 21 апреля

Глобальное потепление может стать для России более серьезной проблемой, чем для многих других стран, отмечает он. Если спрос на нефть и газ упадет, то экономику страны, которая в значительной степени зависит от этих видов сырья, придется практически строить заново, предупреждает издание.

Сторонники Навального - одна из самых активных групп населения России: они моложе и образованнее среднестатистических граждан страны, продолжает Фезер. Он уверен: даже если Кремлю удастся устранить лидера оппозиции и его сторонников как политический фактор - что не гарантированно в долгосрочной перспективе -, это не останется без последствий. "Во имя сохранения своей власти Путин и его окружение подрывают жизнеспособность России в будущем", - резюмирует FAZ.

Die Welt: Россия на пути к диктатуре

Схожего мнения придерживается и журналист газеты Die Welt Павел Локшин (Pavel Lokshin). В своем комментарии под заголовком "Россия на пути к диктатуре" он пишет, что признание организаций Навального экстремистскими - лишь вопрос времени (прокуратура Москвы требует признать их таковыми - Ред.).

Здание Мосгорсуда (фото из архива)

"Российские власти постоянно придумывают новые категории для неугодных НКО: "иноагенты", "нежелательные организации" и даже "экстремисты". "Расплывчатые формулировки российского антиэкстремистского законодательства в сочетании с политизированной судебной системой - проверенные инструменты для объявления граждан лицами вне закона и уничтожения любых организаций", - указывает автор. Так, к примеру, уже произошло с организацией "Свидетели Иеговы", которая была признана экстремистской и запрещена на территории РФ, напоминает он.

"Путину уже недостаточно клеймить инакомыслящих и объявлять их ненавистниками России. Кремль хочет приравнять их к террористам, посадить в тюрьму или заставить эмигрировать, - продолжает Локшин. - Можно как угодно относиться к Навальному или "Свидетелям Иеговы". Однако для государства, которое так обращается со своими гражданами, есть подходящий термин. Путинская Россия еще не является диктатурой, но уверенно движется в этом направлении".

Tagesspiegel: Путин хочет добиться полного контроля

Решение Мосгорсуда раскритиковала и берлинская газета Tagesspiegel. Хотя ограничение деятельности ФБК пока является лишь "мерой предварительной защиты", не может быть никаких сомнений в том, чем закончится основное судебное разбирательство, отмечает обозреватель издания Франк Херольд (Frank Herold). Единственная организованная общероссийская оппозиционная сила вне системы Путина будет ликвидирована, указывает он.

После запрета структур Навального к лишению свободы смогут приговорить не только активистов, но и любых граждан, так или иначе связанных с этими организациями, подчеркивает Tagesspiegel. "Любого, кто выражает симпатию Навальному в интернете, жертвует деньги или даже просто участвует в акциях протеста, организованных оппозицией. Речь идет не только о запрете организаций Навального. Кремль хочет добиться полного контроля над общественным пространством", - пишет автор.

Происходящее с Навальным и его коллегами должно стать сдерживающим фактором и для тех, кто не имеет к оппозиционеру ни малейшего отношения, продолжает Tagesspiegel. Осенью в России пройдут выборы в Госдуму. Они должны стать сигналом о политическом единении страны - как для внутренней, так и зарубежной аудитории, заключает обозреватель.

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