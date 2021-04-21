 Немецкие СМИ о послании Путина: от Кремля можно ожидать чего угодно | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 22.04.2021

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Пресса

Немецкие СМИ о послании Путина: от Кремля можно ожидать чего угодно

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин пообещал дать ответ "организаторам провокаций". Что это будет означать на практике, и причем здесь Беларусь? Мнения обозревателей немецких СМИ.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, 21 апреля 2021 года

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, 21 апреля 2021 года

Немецкие газеты не оставили без внимания послание Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым президент РФ выступил в среду, 21 апреля. Обозреватели подчеркивают, что в своей речи Путин ни разу не упомянул имени оппозиционера Алексея Навального, и отмечают, что непредсказуемость по-прежнему остается главным оружием Кремля.

SZ: Путин хочет остаться для окружающих загадкой

С каждым годом своего и без того долгого пребывания на посту президента Владимир Путин становится все большей загадкой, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Президент РФ кажется все более замкнутым и недоступным, а его поведение - все менее предсказуемым, отмечает обозреватель издания Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius).

Путин уже много лет назад распрощался со своим имиджем либерального лидера, повернувшегося лицом к Западу, и теперь оказался перед классической диллемой автократа.

На акции в поддержку Навального в Москве, 21 апреля

На акции в поддержку Навального в Москве, 21 апреля

"Путин вынужден успокаивать своих граждан, у которых, как показали акции в поддержку Навального, появляется все больше причин для протестов. В то же время уверенные в своей власти плутократы требуют свой кусок пирога", - пишет издание. Олигархи, создавшие вокруг Путина защитное кольцо, быстро повернутся к своему хозяину спиной, если его слабости станут заметными, уверен комментатор.

Угрожающие жесты Кремля и операции российских спецслужб за рубежом являются попыткой Путина разрешить эту диллему. Это позволяет Кремлю транслировать внутренней аудитории посыл о том, что России угрожают извне, подчеркивает Штефан Корнелиус. Исключением, добавляет он, не стало и послание Путина Федеральному собранию 21 апреля.

В последнее время "частота путинских сюрпризов даже увеличилась" продолжает журналист. "Размещение около 120 тысяч военных у западных границ РФ, легкомысленные появления на публике агентов спецслужб, риторика о красной черте (в своем выступлении Путин предостерег другие страны от перехода красной черты в отношениях с РФ - Ред.), преследование Навального, нападки на оппозицию, поправки к конституции..." - перечисляет обозреватель.

Инфографика: армия РФ на границе с Украиной

По мнению SZ, такое поведение Путина можно объяснить одной из двух причин. Президент РФ либо готовится к сентябрьским выборам в Госдуму - самому важному событию 2021 года для всех оппонентов Кремля, либо же испытывает на прочность новую американскую администрацию, пытаясь вырваться из международной изоляции.

В целом же главным оружием Путина до сих пор остается неожиданность, констатирует автор. Поэтому нельзя исключить и сценарий, при котором Путин воплотит в жизнь свою давнюю идею о Союзном государстве России и Беларуси, управляемом из Москвы, пишет Штефан Корнелиус.

Frankfurter Rundschau: В Минске в любой момент может произойти госпереворот

Схожего мнения придерживается и газета Frankfurter Rundschau. "Самый острый тактический меч Владимира Путина - это его непредсказуемость. Президент России предпочитает оставлять своих оппонентов в неведении: эта тактика срабатывает почти всегда", - пишет ее обозреватель Ульрих Крёкель(Ulrich Krökel).

Акция протеста в Минске, октябрь 2020 года

Акция протеста в Минске, октябрь 2020 года

В ходе своего выступления 21 апреля Путин ни слова не сказал о Навальном, протестах или танках на границе с Украиной. Вместо этого президент РФ заявил о "планировавшемся покушении" на Александра Лукашенко, подчеркивает комментатор.

"В Минске в любой момент может произойти госпереворот", - предупреждает издание. В своем послании Путин пообещал дать "организаторам любых провокаций" "ассиметричный, быстрый и жесткий" ответ. "Что это может означать на практике, Путин продемонстрировал в 2014 году, аннексировав Крым. Поэтому не стоит удивляться, если Путин в ближайшем будущем "пригласит" Беларусь к воссоединению", - считает Ульрих Крёкель.

Handelsblatt: Угроза военных действий исходит не от Запада

Обозреватель деловой газеты Handelsblatt Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann) также обращает внимание на то, что в своем выступлении Путин ни словом не обмолвился ни об Алексее Навальном, ни о президенте США Джо Байдене.

Вместо этого президент РФ заявил, что "недружественные акции" других стран по отношению к Москве продолжаются, и предостерег их от попыток "перейти в отношении России красную черту".

"В данный момент, однако, угроза военных действий исходит не от Запада: на границе с Украиной находятся более 100 000 российских солдат с танками, ракетными установками и боевыми кораблями", - подчеркивает комментатор. Поэтому заявление Путина о том, что другие страны хотят "сжечь мосты" в отношениях с Россией, а не наоборот, не должно никого вводить в заблуждение, отмечает Handelsblatt.

"После пандемии США и Европа будут больше заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в развитие цифровых технологий, строительство больниц, модернизацию школ и университетов и экологическую реструктуризацию экономики, а не в разработку дронов, боевых роботов с дистанционным управлением, самоходных танков, истребителей-бомбардировщиков или даже самого современного ядерного оружия", - уверен Брюггман.

На его взгляд, этого не может себе позволить и Россия, которая в экономическом плане сильно отстает от западных стран. Автор напоминает: Путин до сих пор не выполнил обещания, данного им при вступлении в должность в 2000 году, а именно - в течение десяти лет догнать Португалию по уровню ВВП на душу населения и, таким образом, выйти на уровень ЕС. "Заявления Путина, в конечном счете, всегда оказываются сказками", - заключает Handelsblatt.

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