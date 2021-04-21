Немецкие СМИ о послании Путина: от Кремля можно ожидать чего угодно

Немецкие газеты не оставили без внимания послание Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым президент РФ выступил в среду, 21 апреля. Обозреватели подчеркивают, что в своей речи Путин ни разу не упомянул имени оппозиционера Алексея Навального, и отмечают, что непредсказуемость по-прежнему остается главным оружием Кремля.

SZ: Путин хочет остаться для окружающих загадкой

С каждым годом своего и без того долгого пребывания на посту президента Владимир Путин становится все большей загадкой, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Президент РФ кажется все более замкнутым и недоступным, а его поведение - все менее предсказуемым, отмечает обозреватель издания Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius).

Путин уже много лет назад распрощался со своим имиджем либерального лидера, повернувшегося лицом к Западу, и теперь оказался перед классической диллемой автократа.

На акции в поддержку Навального в Москве, 21 апреля

"Путин вынужден успокаивать своих граждан, у которых, как показали акции в поддержку Навального, появляется все больше причин для протестов. В то же время уверенные в своей власти плутократы требуют свой кусок пирога", - пишет издание. Олигархи, создавшие вокруг Путина защитное кольцо, быстро повернутся к своему хозяину спиной, если его слабости станут заметными, уверен комментатор.

Угрожающие жесты Кремля и операции российских спецслужб за рубежом являются попыткой Путина разрешить эту диллему. Это позволяет Кремлю транслировать внутренней аудитории посыл о том, что России угрожают извне, подчеркивает Штефан Корнелиус. Исключением, добавляет он, не стало и послание Путина Федеральному собранию 21 апреля.

В последнее время "частота путинских сюрпризов даже увеличилась" продолжает журналист. "Размещение около 120 тысяч военных у западных границ РФ, легкомысленные появления на публике агентов спецслужб, риторика о красной черте (в своем выступлении Путин предостерег другие страны от перехода красной черты в отношениях с РФ - Ред.), преследование Навального, нападки на оппозицию, поправки к конституции..." - перечисляет обозреватель.

По мнению SZ, такое поведение Путина можно объяснить одной из двух причин. Президент РФ либо готовится к сентябрьским выборам в Госдуму - самому важному событию 2021 года для всех оппонентов Кремля, либо же испытывает на прочность новую американскую администрацию, пытаясь вырваться из международной изоляции.

В целом же главным оружием Путина до сих пор остается неожиданность, констатирует автор. Поэтому нельзя исключить и сценарий, при котором Путин воплотит в жизнь свою давнюю идею о Союзном государстве России и Беларуси, управляемом из Москвы, пишет Штефан Корнелиус.

Frankfurter Rundschau: В Минске в любой момент может произойти госпереворот

Схожего мнения придерживается и газета Frankfurter Rundschau. "Самый острый тактический меч Владимира Путина - это его непредсказуемость. Президент России предпочитает оставлять своих оппонентов в неведении: эта тактика срабатывает почти всегда", - пишет ее обозреватель Ульрих Крёкель(Ulrich Krökel).

Акция протеста в Минске, октябрь 2020 года

В ходе своего выступления 21 апреля Путин ни слова не сказал о Навальном, протестах или танках на границе с Украиной. Вместо этого президент РФ заявил о "планировавшемся покушении" на Александра Лукашенко, подчеркивает комментатор.

"В Минске в любой момент может произойти госпереворот", - предупреждает издание. В своем послании Путин пообещал дать "организаторам любых провокаций" "ассиметричный, быстрый и жесткий" ответ. "Что это может означать на практике, Путин продемонстрировал в 2014 году, аннексировав Крым. Поэтому не стоит удивляться, если Путин в ближайшем будущем "пригласит" Беларусь к воссоединению", - считает Ульрих Крёкель.

Handelsblatt: Угроза военных действий исходит не от Запада

Обозреватель деловой газеты Handelsblatt Маттиас Брюггман (Matthias Brüggmann) также обращает внимание на то, что в своем выступлении Путин ни словом не обмолвился ни об Алексее Навальном, ни о президенте США Джо Байдене.

Вместо этого президент РФ заявил, что "недружественные акции" других стран по отношению к Москве продолжаются, и предостерег их от попыток "перейти в отношении России красную черту".

"В данный момент, однако, угроза военных действий исходит не от Запада: на границе с Украиной находятся более 100 000 российских солдат с танками, ракетными установками и боевыми кораблями", - подчеркивает комментатор. Поэтому заявление Путина о том, что другие страны хотят "сжечь мосты" в отношениях с Россией, а не наоборот, не должно никого вводить в заблуждение, отмечает Handelsblatt.

"После пандемии США и Европа будут больше заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги в развитие цифровых технологий, строительство больниц, модернизацию школ и университетов и экологическую реструктуризацию экономики, а не в разработку дронов, боевых роботов с дистанционным управлением, самоходных танков, истребителей-бомбардировщиков или даже самого современного ядерного оружия", - уверен Брюггман.

На его взгляд, этого не может себе позволить и Россия, которая в экономическом плане сильно отстает от западных стран. Автор напоминает: Путин до сих пор не выполнил обещания, данного им при вступлении в должность в 2000 году, а именно - в течение десяти лет догнать Португалию по уровню ВВП на душу населения и, таким образом, выйти на уровень ЕС. "Заявления Путина, в конечном счете, всегда оказываются сказками", - заключает Handelsblatt.

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