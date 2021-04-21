 ″Врача - Навальному!″: как в Москве прошла многотысячная протестная акция | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.04.2021

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Россия

"Врача - Навальному!": как в Москве прошла многотысячная протестная акция

В Москве состоялся крупнейший с января митинг в поддержку Алексея Навального. На удивление - без массовых задержаний и стычек с силовиками. Репортаж DW.

Протестующие с фонариками во время акции в поддержку Алексея Навального в Москве

Во время акции солидарности с Навальным в Москве

Около 20 тысяч человек вышли в среду, 21 апреля, на несанкционированную мирную акцию протеста в центре Москвы. Участники требовали от властей допустить к оппозиционеру Алексею Навальному врачей и освободить его из колонии. На фоне агрессивного поведения полиции в Санкт-Петербурге московские силовики вели себя спокойно. В "ОВД-инфо" сообщило о 26 задержанных.

Задержания перед митингом в Москве

День митинга начался с задержания ключевых фигур из команды Алексея Навального, которые остались в России - Любови Соболь и Киры Ярмыш. Соболь обвинили в том, что она якобы агитировала за участие в несанкционированной акции в эфире радиостанции "Эхо Москвы". То же самое обвинение предъявили и Ярмыш: призыв от ее имени выйти на Манежную площадь появился в ее личном Twitter. При этом Ярмыш запрещено пользоваться интернетом в связи с мерой пресечения по так называемому "санитарному делу", а посты за нее публикуют коллеги по Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Уже к середине дня стало понятно, что на Манежную площадь попасть будет трудно. Ее перекрыли одновременно с Красной площадью. За пару часов до начала митинга в Telegram-канале "Штаб Навального в Москве" появился призыв собираться в двух точках - на Пушкинской площади и у станции метро "Арбатская". Довольно быстро там оказалось до нескольких тысяч человек, которые с разных сторон двинулись к началу Тверской улицы. Среди них - Юлия и Олег Навальный, писатель Дмитрий Быков, кинокритик Антон Долин, реперы Face и Oxxxymiron.

Плакаты и лозунги: чего требуют протестующие

Мужчина с флагом России на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве 21 аперля

Митинг в поддержку Алексея Навального в Москве 21 аперля

"Круто, как на концерте!" - говорит молодой человек незнакомой девушке, которая стоит с ним рядом в толпе у Рождественского бульвара под вой полицейских сирен. Они знакомятся и начинают обсуждать любимые музыкальные группы. Периодически прерываясь на такие частные разговоры, участники протеста выкрикивают лозунги. Они касались и Навального - "Врача Навальному" и "Свободу Алексею Навальному", и общей ситуации в стране - "Перемен!", "Свободу", "Долой царя!".

24-летняя Елизавета пришла на митинг с самодельным плакатом. В первую очередь она недовольна состоянием страны и несменяемостью власти Владимира Путина. "Я пошла в школу - был Путин. Теперь мой ребенок идет в школу - и по-прежнему в правительстве Путин. За это время я вижу, как абсолютно разрушилась система здравоохранения и образования. Мне не нравится то, что происходит сейчас в этом государстве. Народ - это не власть, а обслуга царя. Я хочу, чтобы это прекратилось", - считает девушка.

"Мы здесь для того, чтобы сказать, что Россия - это не только Путин. Россия - это еще и миллионы свободных людей, которые хотят, чтобы Россия стала, как сказал Навальный, нормальной, европейской страной. Я ни секунды не сомневаюсь, что этот день настанет. И каждый из тех людей, кто пришел сегодня сюда, приближает этот день", - сказал DW оппозиционный политик, председатель совета Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший, который вышел на митинг в центр Москвы.

"Убивать человека в тюрьме - непозволительно"

Многие из участников митинга, с которыми поговорили корреспонденты DW, отмечали, что солидаризировались с Алексеем Навальным из гуманности и чувства справедливости. Даже если не разделяли его политические взгляды.

"Я не сторонница Алексея. Какие-то его позиции я не очень поддерживаю. Но я именно за человеческое отношение, и не только к нему: у нас многие сидят не по делу. Миллиарды воруют, и никто не сидит. А то за какие-то стаканчики сидеть - это просто смешно", - говорит одна из женщин, с которой DW пообщалась во время прямого эфира.

Молодая девушка Марина встала с плакатом напротив шеренги омоновцев, растянувшейся в начале Большой Дмитровки. На нем - цитата из стихотворения Мандельштама. "Если мы не будем выходить, это будет означать, что мы позволяем делать с собой все, что угодно. Независимо от того, как относятся к Навальному, убивать человека в тюрьме - это непозволительно. Любой человек, который имеет совесть и хоть каплю гордости, должен выходить, а не молчать", - считает Марина.

Полиция направляла протестующих

Гуляя по центральным улицам Москвы, протестующие так и не смогли занять ни одну из точек-целей, на которые им указывали в соцсетях команды Навального. Манежную площадь заблокировали изначально. На подступах к администрации президента и зданию ФСБ на Лубянке участники шествия натыкались на живые щиты полиции и Росгвардии.

Плакат Навального в президенты Путина в тюрьму! в Москве

Во время митинга в Москве

Так, проход к Лубянке через Рождественку и Кузнецкий мост перекрыли полицейские. Пересечь этот перекресток не могли не только протестующие, но и обычные прохожие. Одна из женщин так из-за этого расстроилась, что стала через плечи силовиков упрекать участников шествия.

"Что вы вытворяете, дураки безмозглые! - горячилась женщина лет сорока пяти. - Навальный раскачивает лодку в угоду американцам!" Молодые люди в ответ рассмеялись. "Мы свои права отстаиваем вообще-то, - объяснил ей парень. - У вас, видимо, нет прав, вот вы и не отстаиваете их". Не дослушав ее хамский ответ, молодой человек отвернулся и присоединился к своим единомышленникам: включил фонарик на телефоне и закричал - "Свободу!"

Через 15 минут стояния на Рождественке протестующие смирились с тем, что к Лубянке их не пустят, и двинулись к Трубной площади. На акциях 23 и 31 января именно там состоялись самые ожесточенные стычки между протестующими и силовиками. Первые бросались снежками, вторые в ответ били их дубинками.

Тактический ход властей?

Протестующие в Москве, молодой челрвек с плакатом Свободу Навальному

Протестующие в Москве

В этот раз ничего и близко похожего не было. Полицейские и гвардейцы молча наблюдали за протестующими и даже направляли их - с помощью перекрытий. Не встретив грубого сопротивления полиции, протестующие стали растерянно ходить вокруг Трубной площади.

"Похоже, что это мероприятие решает тактическую задачу: чтобы люди, которые испытывают явную неудовлетворенность происходящим в стране, собрались друг на друга посмотреть. Оно своего рода промежуточное, - сказал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин, которого корреспонденты DW встретили на митинге. - По поводу отсутствия жестких задержаний: пока что это все вырисовывается в систему. От сегодняшнего выступления Владимира Путина многие ожидали каких-то радикальных действий. Он просто пропустил ход. Сейчас мы видим, что действительно есть явная установка никого не трогать, по крайней мере пока. Сегодня картинка "фарша" в центре города, видимо, не нужна Путину и его администрации".

Митинги и шествия в поддержку Алексея Навального прошли 21 апреля также во многих других городах России.

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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

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  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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