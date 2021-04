В поддержку Навального: акции прошли в Австралии и Новой Зеландии

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня.

О том, что произошло в день акций в защиту Навального с 00:00 до 13:00 МСК, вы можете прочитать здесь.

++14.55++

В мирном шествии в Иркутске участвуют около 1 тысячи человек. Силовики, собравшиеся на площади у облправительства, не мешают проведению акции, пишет "Тайга.инфо". Главный лозунг протестующих – "Свободу Алексею Навальному!" В центре Новосибирска также начали собираться люди. Сообщается о проблемах с мобильным интернетом. Выходы из метро со стороны мэрии города открыты, в центре присутствуют росгвардейцы.

++14.50++

Команда Навального сообщает, что во Владивостоке люди не расходятся, хотя уже стемнело и выкрикивают антипутинские лозунги.

++14.45++

В центре Москвы замечена колонна автомобилей Росгвардии, она проехала по Садовому кольцу, сообщила "Новая газета". Кроме того, на Миусскую площадь стянуты автозаки.

++14.40++

По данным "ОВД-Инфо", студентам и школьникам в ряде городов угрожают отчислением и уголовными делами в случае, если они будут участвовать в митингах. В частности, администрация Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредила о возможном отчислении студентов за участие в несогласованных акциях. В одной из школ Екатеринбурга учащихся предупредили о вероятности привлечения к уголовной ответственности, пишет Znak.com.

++14.30++

Оппозиционный политик Илья Яшин рассказал о том. что заметил за собой слежку в метро.

Акции в Австралии и Новой Зеландии

++14.20++

В новозеландском Окленде вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. "Такое количество русскоязычной публики собралось впервые за всю историю новой Зеландии", - сообщила DW представитель русскоязычного комьюнити в Австралии и Новой Зеландии Евгения Манакова. Она также отметила, что комьюнити планирует выйти на более масштабные митинги предстоящую субботу, поскольку сегодня многие не смогли участвовать в акциях из-за работы.

Акция в поддержку Навального в Окленде

++14.10++

В Мельбурне состоялась самая масштабная протестная акция с момента начала протестного движения в этом австралийском городе, сообщила DW одна из координаторов Ольга Клепова. В митинге на центральной площади Федерации участвовали около 50 человек. "Акция привлекла внимание прохожих и фотографов. Происходящее в России освещается в австралийских СМИ, поэтому многие имели представление о том, почему и зачем мы там стоим, кто-то одобряющие хлопал, кто-то выкрикивал "Well done and good on you", высказывали пожелания здоровья Навальному", -указала Клепова. Кроме того, присутствовали журналист местного телеканала SBS и фотограф информагентств.

++13.58++

Команда Навального опубликовала видео шествия во Владивостоке в поддержку находящегося в колонии политика.

На Ярмыш составляют протокол об организации протестов

++13.51++

На странице находящейся под домашним арестом Киры Ярмыш появилось сообщение о том, что на нее составляют протокол за организацию акции протеста через интернет. Пресс-секретарь Алексея Навального была задержана утром у своего подъезда, когда вышла в разрешенное время в магазин. Ее страницы в соцсетях ведет команда Навального.

++13.45++

В Санкт-Петербурге после обыска задержан участник акции 23 января по делу о перекрытии дорог Антон Дементьев, сообщает "ОВД-Инфо". Его везут на допрос в Главное следственное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в качестве обвиняемого, заявил он изданию.

++13.38++

На экране, установленном на площади Ленина в Хабаровске начали транслировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает издание "Сибирь.Реалии". После этого собравшиеся начали кричать: "Позор!".

Акция протеста в Хабаровске

++13.25++

В Санкт-Петербурге пришли с обыском пришли к редактору соцсетей штаба Навального. Дома ее не было. Забрали коробку визиток "Умного голосования" и предположительно стикеры", - написали сотрудники штаба в Twitter. Утром с обысками пришли к оператору штаба, волонтерам и активистам.

++13.15++

В Брянске из-за призыва выйти на митинг задержали местного жителя Константина Веденкина, пишет "ОВД-Инфо", ссылаясь на его жену. "Полицейские остановили Веденкина на улице, после этого пришли в его квартиру с обыском. У задержанного и его жены изъяли все средства связи, самого Веденкина после обыска увезли в Советский ОП Брянска", - указывается далее.

++13.00++

В самарский штаб Навального пришли с обыском полицейские, пишет "МБХ медиа"со ссылкой на главу штаба Марину Евдокимову. По ее словам, сотрудников в этот момент в штабе не было, никаких подробностей неизвестно. Ранее в тот же день пришли с обыском в штаб Навального в Екатеринбурге и к его координатору Алексею Гресько. В Хабаровске задержана корреспондент местного Штаба Навального Мария Нуйкина.

