В поддержку Навального: акции прошли в Австралии и Новой Зеландии

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня.
О том, что произошло в день акций в защиту Навального с 00:00 до 13:00 МСК, вы можете прочитать здесь.
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В мирном шествии в Иркутске участвуют около 1 тысячи человек. Силовики, собравшиеся на площади у облправительства, не мешают проведению акции, пишет "Тайга.инфо". Главный лозунг протестующих – "Свободу Алексею Навальному!" В центре Новосибирска также начали собираться люди. Сообщается о проблемах с мобильным интернетом. Выходы из метро со стороны мэрии города открыты, в центре присутствуют росгвардейцы.
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Команда Навального сообщает, что во Владивостоке люди не расходятся, хотя уже стемнело и выкрикивают антипутинские лозунги.
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В центре Москвы замечена колонна автомобилей Росгвардии, она проехала по Садовому кольцу, сообщила "Новая газета". Кроме того, на Миусскую площадь стянуты автозаки.
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По данным "ОВД-Инфо", студентам и школьникам в ряде городов угрожают отчислением и уголовными делами в случае, если они будут участвовать в митингах. В частности, администрация Петербургского университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) предупредила о возможном отчислении студентов за участие в несогласованных акциях. В одной из школ Екатеринбурга учащихся предупредили о вероятности привлечения к уголовной ответственности, пишет Znak.com.
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Оппозиционный политик Илья Яшин рассказал о том. что заметил за собой слежку в метро.
Акции в Австралии и Новой Зеландии
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В новозеландском Окленде вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. "Такое количество русскоязычной публики собралось впервые за всю историю новой Зеландии", - сообщила DW представитель русскоязычного комьюнити в Австралии и Новой Зеландии Евгения Манакова. Она также отметила, что комьюнити планирует выйти на более масштабные митинги предстоящую субботу, поскольку сегодня многие не смогли участвовать в акциях из-за работы.
Акция в поддержку Навального в Окленде
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В Мельбурне состоялась самая масштабная протестная акция с момента начала протестного движения в этом австралийском городе, сообщила DW одна из координаторов Ольга Клепова. В митинге на центральной площади Федерации участвовали около 50 человек. "Акция привлекла внимание прохожих и фотографов. Происходящее в России освещается в австралийских СМИ, поэтому многие имели представление о том, почему и зачем мы там стоим, кто-то одобряющие хлопал, кто-то выкрикивал "Well done and good on you", высказывали пожелания здоровья Навальному", -указала Клепова. Кроме того, присутствовали журналист местного телеканала SBS и фотограф информагентств.
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Команда Навального опубликовала видео шествия во Владивостоке в поддержку находящегося в колонии политика.
На Ярмыш составляют протокол об организации протестов
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На странице находящейся под домашним арестом Киры Ярмыш появилось сообщение о том, что на нее составляют протокол за организацию акции протеста через интернет. Пресс-секретарь Алексея Навального была задержана утром у своего подъезда, когда вышла в разрешенное время в магазин. Ее страницы в соцсетях ведет команда Навального.
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В Санкт-Петербурге после обыска задержан участник акции 23 января по делу о перекрытии дорог Антон Дементьев, сообщает "ОВД-Инфо". Его везут на допрос в Главное следственное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в качестве обвиняемого, заявил он изданию.
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На экране, установленном на площади Ленина в Хабаровске начали транслировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает издание "Сибирь.Реалии". После этого собравшиеся начали кричать: "Позор!".
Акция протеста в Хабаровске
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В Санкт-Петербурге пришли с обыском пришли к редактору соцсетей штаба Навального. Дома ее не было. Забрали коробку визиток "Умного голосования" и предположительно стикеры", - написали сотрудники штаба в Twitter. Утром с обысками пришли к оператору штаба, волонтерам и активистам.
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В Брянске из-за призыва выйти на митинг задержали местного жителя Константина Веденкина, пишет "ОВД-Инфо", ссылаясь на его жену. "Полицейские остановили Веденкина на улице, после этого пришли в его квартиру с обыском. У задержанного и его жены изъяли все средства связи, самого Веденкина после обыска увезли в Советский ОП Брянска", - указывается далее.
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В самарский штаб Навального пришли с обыском полицейские, пишет "МБХ медиа"со ссылкой на главу штаба Марину Евдокимову. По ее словам, сотрудников в этот момент в штабе не было, никаких подробностей неизвестно. Ранее в тот же день пришли с обыском в штаб Навального в Екатеринбурге и к его координатору Алексею Гресько. В Хабаровске задержана корреспондент местного Штаба Навального Мария Нуйкина.
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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
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Кто правит в Карачаево-Черкессии
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская