Комментарий: Акция в поддержку Навального 21 апреля может определить будущее РФ

Не дожидаясь, пока число желающих участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального достигнет запланированных 500 тысяч человек, команда находящегося в тюрьме политика назначила дату ее проведения: среда, 21 апреля. Ранее на этот же день было намечено оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Москве оба мероприятия пройдут в одной локации: президент России собирается выступать днем в здании Манежа, а вечером на Манежной площади попытаются собраться протестующие.

На сайте организаторов протестной кампании о своем намерении выйти на митинг заявили более 170 тысяч жителей московского региона, а всего там зарегистрировались свыше 463 тысяч граждан России. По задумке команды Алексея Навального, это должна быть самая массовая протестная акция в истории современной России.

Раньше времени и без уведомления

Судя по динамике регистраций на сайте, рубеж в полмиллиона был бы преодолен в ближайшие недели. Но ситуация потребовала коррекции планов. Во-первых, Алексей Навальный продолжает голодать - в знак протеста против отказа властей допустить к нему врачей. Жизнь Алексея Навального находится под угрозой, и это стало главным аргументом для его команды вывести людей на улицы как можно скорее.

Федор Крашенинников

По этой же причине организаторам пришлось отказаться от идеи уведомить органы власти в установленном законами РФ порядке о проведении протестов: откладывать акцию еще на две недели, чтобы все равно получить отказ на ее проведение, в данной ситуации бессмысленно.

Во-вторых, возникла вполне реальная перспектива того, что уже в самое ближайшее время Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального могут признать экстремистскими организациями. После этого структуры оппозиционного политика в своем нынешнем виде просто не смогут продолжать легальную деятельность в России.

День, в который встретятся две России

Оглашение послания президента России Федеральному собранию - один из важнейших ритуалов российской системной политики. В этот день вся официальная элита страны съезжается, чтобы увидеть и услышать своего лидера, поприветствовать его и выразить ему свою безоговорочную поддержку.

Организуемые Алексеем Навальным и его структурами протестные акции - самые заметные и массовые антисистемные мероприятия в России последних лет. Так или иначе в них участвуют все, кто активно не согласен с действующей властью. Таким образом, 21 апреля пройдут два важнейших мероприятия: провластное и оппозиционное. В Москве две России встретятся в одном месте: одна будет аплодировать, другую будут бить и задерживать, представители одной будут разъезжаться с Манежной площади на лимузинах с мигалками, другой - в автозаках.

Чего могут добиться участники митингов

Какими могут быть итоги у протестной акции сторонников Навального? Надо быть очень наивным человеком, чтобы верить, что одна, пусть даже очень массовая уличная акция, способна все изменить в такой стране как Россия. Тем не менее она все еще может остановить окончательное превращение России в страну, где политические противники режима умирают в тюрьмах, а оппозиционная деятельность приравнивается к преступлению.

Если на улицы городов России выйдут действительно много людей, Путин может сделать несколько шагов назад. Например, он мог бы освободить Алексея Навального, остановить политические репрессии, согласиться с участием оппозиции в парламентских выборах, отказаться от агрессии против соседних стран на фоне нестабильности внутри России. В нынешней ситуации хоть что-то из этого уже было бы неплохо - и для России, и для всего мира.

Не ждать, пока придут за тобой

К сожалению, легко представить себе и негативный сценарий развития ситуации. Путин не простит того, что мероприятие, задуманное как демонстрация его величия и единства страны, будет испорчено митингами оппозиции в поддержку его противника, а вместо пересказа его выступления в новостях всего мира будут говорить о протестных акциях и Алексее Навальном.

Если на улицы выйдет мало людей и их удастся быстро разогнать, ответом властей может стать самый масштабный в истории современной России вал политических репрессий. Под угрозой уничтожения могут оказаться все известные власти оппозиционные, правозащитные и гражданские организации, десятки тысяч граждан могут стать фигурантами уголовных дел за высказывания, публикации в социальных сетях и любую другую политическую активность, в том числе, и прошлую.

Но не стоит думать, что это протесты провоцируют российские власти на новые карательные акции. К сожалению, репрессии и преследования всех тех, кто по разным причинам не нравится российским властям, и так неизбежны. И именно поэтому надо хотя бы попытаться их остановить, а не покорно ждать, пока придут и за тобой.

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