Комментарий: Акция в поддержку Навального 21 апреля может определить будущее РФ
В тот день, когда команда Навального проведет митинги, президент РФ зачитает послание Федеральному собранию. Если на улицы выйдут сотни тысяч, Путин может сделать несколько шагов назад, считает Федор Крашенинников.
Не дожидаясь, пока число желающих участвовать в акциях протеста в поддержку Алексея Навального достигнет запланированных 500 тысяч человек, команда находящегося в тюрьме политика назначила дату ее проведения: среда, 21 апреля. Ранее на этот же день было намечено оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию. В Москве оба мероприятия пройдут в одной локации: президент России собирается выступать днем в здании Манежа, а вечером на Манежной площади попытаются собраться протестующие.
На сайте организаторов протестной кампании о своем намерении выйти на митинг заявили более 170 тысяч жителей московского региона, а всего там зарегистрировались свыше 463 тысяч граждан России. По задумке команды Алексея Навального, это должна быть самая массовая протестная акция в истории современной России.
По этой же причине организаторам пришлось отказаться от идеи уведомить органы власти в установленном законами РФ порядке о проведении протестов: откладывать акцию еще на две недели, чтобы все равно получить отказ на ее проведение, в данной ситуации бессмысленно.
Во-вторых, возникла вполне реальная перспектива того, что уже в самое ближайшее время Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального могут признать экстремистскими организациями. После этого структуры оппозиционного политика в своем нынешнем виде просто не смогут продолжать легальную деятельность в России.
День, в который встретятся две России
Оглашение послания президента России Федеральному собранию - один из важнейших ритуалов российской системной политики. В этот день вся официальная элита страны съезжается, чтобы увидеть и услышать своего лидера, поприветствовать его и выразить ему свою безоговорочную поддержку.
Организуемые Алексеем Навальным и его структурами протестные акции - самые заметные и массовые антисистемные мероприятия в России последних лет. Так или иначе в них участвуют все, кто активно не согласен с действующей властью. Таким образом, 21 апреля пройдут два важнейших мероприятия: провластное и оппозиционное. В Москве две России встретятся в одном месте: одна будет аплодировать, другую будут бить и задерживать, представители одной будут разъезжаться с Манежной площади на лимузинах с мигалками, другой - в автозаках.
Чего могут добиться участники митингов
Какими могут быть итоги у протестной акции сторонников Навального? Надо быть очень наивным человеком, чтобы верить, что одна, пусть даже очень массовая уличная акция, способна все изменить в такой стране как Россия. Тем не менее она все еще может остановить окончательное превращение России в страну, где политические противники режима умирают в тюрьмах, а оппозиционная деятельность приравнивается к преступлению.
Если на улицы городов России выйдут действительно много людей, Путин может сделать несколько шагов назад. Например, он мог бы освободить Алексея Навального, остановить политические репрессии, согласиться с участием оппозиции в парламентских выборах, отказаться от агрессии против соседних стран на фоне нестабильности внутри России. В нынешней ситуации хоть что-то из этого уже было бы неплохо - и для России, и для всего мира.
Не ждать, пока придут за тобой
К сожалению, легко представить себе и негативный сценарий развития ситуации. Путин не простит того, что мероприятие, задуманное как демонстрация его величия и единства страны, будет испорчено митингами оппозиции в поддержку его противника, а вместо пересказа его выступления в новостях всего мира будут говорить о протестных акциях и Алексее Навальном.
Если на улицы выйдет мало людей и их удастся быстро разогнать, ответом властей может стать самый масштабный в истории современной России вал политических репрессий. Под угрозой уничтожения могут оказаться все известные власти оппозиционные, правозащитные и гражданские организации, десятки тысяч граждан могут стать фигурантами уголовных дел за высказывания, публикации в социальных сетях и любую другую политическую активность, в том числе, и прошлую.
Но не стоит думать, что это протесты провоцируют российские власти на новые карательные акции. К сожалению, репрессии и преследования всех тех, кто по разным причинам не нравится российским властям, и так неизбежны. И именно поэтому надо хотя бы попытаться их остановить, а не покорно ждать, пока придут и за тобой.
Смотрите также:
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?
Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента
Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе
Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?
Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?
Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что нужно знать о жизни Навального в Германии
В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!
Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?
Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января
Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Откуда Навальному угрожают реальным сроком
ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.