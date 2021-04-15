"Короткий поводок" для Соболь: что значит приговор юристу ФБК
За проникновение в жилье предполагаемого отравителя Кудрявцева Любови Соболь суд назначил исправительные работы условно. Что это значит для ее избирательной кампании в Госдуму?
Любовь Соболь в зале суда, 15 апреля 2021 года
Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь теперь придется регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Так решил 15 апреля суд в Москве, рассматривавший обвинения по так называемому "квартирному делу" и приговоривший Соболь к году исправительных работ условно и удержанию 10 процентов заработка в пользу государства.
Соболь признали виновной в том, что 21 декабря 2020 года она "с применением насилия" проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев, считающийся участником "банды отравителей из ФСБ", которые, согласно расследованию интернет-издания Bellingcat, едва не убили Алексея Навального в августе 2020 года.
Попытка Кремля контролировать Соболь
Судья назначила Любови Соболь наказание помягче, чем запрашивал прокурор. Вместо реальных исправительных работ и удержания 20% с зарплаты в течение года политику дали год исправительных работ и 10-процентное удержание с зарплаты условно. Это значит, что отдавать часть заработка и принудительно работать Соболь не придется, если она будет регулярно отмечаться в полиции.
После заседания соратнице Навального также попытались вручить подписку, согласно которой исправительные работы могут заменить на лишение свободы, если подписант скроется от инспекции. По словам юристки ФБК, судья несколько раз повторила, что ей запрещено нарушать административное право - иначе ее ожидает реальное лишение свободы. При этом выдумать административное правонарушение против Соболь для власти не составит труда, считает осужденная. Например, безосновательно составить протокол о неповиновении полицейским.
"Это короткий поводок, на который меня хочет посадить Кремль, - заявила Соболь после суда. - Если мне назначат реальный срок, я не смогу участвовать в выборах". Соратница Алексея Навального планирует стать депутатом Госдумы РФ на выборах 19 сентября от Центрального административного округа Москвы. На выборы она идет под лозунгом "Голос против "Единой России".
Возможность недопуска Соболь до выборов
Пока что у властей нет юридических оснований для недопуска Любови Соболь к сентябрьским выборам. Статьи о проникновении в чужое жилище нет в перечне тех, обвинительный приговор по которым запрещает избираться. Впрочем, скоро может начаться суд по так называемому "санитарному делу". Но даже если Соболь признают виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января, это тоже не станет основанием для запрета на участие в выборах - если только ей не назначат лишение свободы.
Российский политтехнолог Константин Калачев "на 99%" уверен, что Соболь до выборов не допустят, а каким именно образом - вопрос сугубо технический. "Понятно, что вся эта история должна закончиться тем, что ее лишат пассивного избирательного права, - считает Калачев. - Время еще для этого есть. Это одна из технологий, применяемая в отношении нежелательных кандидатов на выборах в Госдуму".
При этом Калачев отмечает, что возбужденные против Соболь дела играют ей на руку: они дают рост узнаваемости и доверия, повышают авторитет в оппозиционной среде и электоральный рейтинг. "Не обязательно быть депутатом, чтобы бороться за умы и сердца людей и чтобы влиять на их поведение, в том числе электоральное".
Таким образом недопуск Соболь не решит проблем власти на выборах, подчеркнул эксперт. Он напомнил слова бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Из-за приговора по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов ее исключили из совета депутатов и лишили возможности избираться.
"Я не отдам свой округ "Единой России", - заявила Галямина перед началом процесса по "дадинской" статье. - Если меня испугаются, и я все-таки не смогу попасть в бюллетень - я создам коалицию и поддержу другого кандидата. Жданова (юриста ФБК Ивана Жданова. - Ред.), а если не зарегистрируют его - другого".
"Санитарное дело" продолжается
Сама Юлия Галямина назвала приговор Любови Соболь несправедливым и неправовым. При этом она до сих пор уверена, что состоятельным политиком можно стать, и не выставляя свою кандидатуру на выборах. "Выборы - это очень важная часть политики, - сказала она DW. - Но не обязательно самому в них участвовать. Можно поддерживать других. Главное - это продвижение своих идей".
Как сообщил в твиттере адвокат Соболь Владимир Воронин, сразу после приговора по "квартирному делу" его подзащитную вызвали 16 апреля в Следственный комитет РФ по "санитарному делу". Под домашним арестом за якобы нарушение санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января сейчас остаются глава московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.
Смотрите также:
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
Смотреть видео03:45
Поделиться
Любовь Соболь дали год исправительных работ условно