"Короткий поводок" для Соболь: что значит приговор юристу ФБК

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь теперь придется регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Так решил 15 апреля суд в Москве, рассматривавший обвинения по так называемому "квартирному делу" и приговоривший Соболь к году исправительных работ условно и удержанию 10 процентов заработка в пользу государства.

Соболь признали виновной в том, что 21 декабря 2020 года она "с применением насилия" проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев, считающийся участником "банды отравителей из ФСБ", которые, согласно расследованию интернет-издания Bellingcat, едва не убили Алексея Навального в августе 2020 года.

Попытка Кремля контролировать Соболь

Судья назначила Любови Соболь наказание помягче, чем запрашивал прокурор. Вместо реальных исправительных работ и удержания 20% с зарплаты в течение года политику дали год исправительных работ и 10-процентное удержание с зарплаты условно. Это значит, что отдавать часть заработка и принудительно работать Соболь не придется, если она будет регулярно отмечаться в полиции.

После заседания соратнице Навального также попытались вручить подписку, согласно которой исправительные работы могут заменить на лишение свободы, если подписант скроется от инспекции. По словам юристки ФБК, судья несколько раз повторила, что ей запрещено нарушать административное право - иначе ее ожидает реальное лишение свободы. При этом выдумать административное правонарушение против Соболь для власти не составит труда, считает осужденная. Например, безосновательно составить протокол о неповиновении полицейским.

"Это короткий поводок, на который меня хочет посадить Кремль, - заявила Соболь после суда. - Если мне назначат реальный срок, я не смогу участвовать в выборах". Соратница Алексея Навального планирует стать депутатом Госдумы РФ на выборах 19 сентября от Центрального административного округа Москвы. На выборы она идет под лозунгом "Голос против "Единой России".

Возможность недопуска Соболь до выборов

Пока что у властей нет юридических оснований для недопуска Любови Соболь к сентябрьским выборам. Статьи о проникновении в чужое жилище нет в перечне тех, обвинительный приговор по которым запрещает избираться. Впрочем, скоро может начаться суд по так называемому "санитарному делу". Но даже если Соболь признают виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января, это тоже не станет основанием для запрета на участие в выборах - если только ей не назначат лишение свободы.

Российский политтехнолог Константин Калачев "на 99%" уверен, что Соболь до выборов не допустят, а каким именно образом - вопрос сугубо технический. "Понятно, что вся эта история должна закончиться тем, что ее лишат пассивного избирательного права, - считает Калачев. - Время еще для этого есть. Это одна из технологий, применяемая в отношении нежелательных кандидатов на выборах в Госдуму".

При этом Калачев отмечает, что возбужденные против Соболь дела играют ей на руку: они дают рост узнаваемости и доверия, повышают авторитет в оппозиционной среде и электоральный рейтинг. "Не обязательно быть депутатом, чтобы бороться за умы и сердца людей и чтобы влиять на их поведение, в том числе электоральное".

Таким образом недопуск Соболь не решит проблем власти на выборах, подчеркнул эксперт. Он напомнил слова бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. Из-за приговора по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов ее исключили из совета депутатов и лишили возможности избираться.

"Я не отдам свой округ "Единой России", - заявила Галямина перед началом процесса по "дадинской" статье. - Если меня испугаются, и я все-таки не смогу попасть в бюллетень - я создам коалицию и поддержу другого кандидата. Жданова (юриста ФБК Ивана Жданова. - Ред.), а если не зарегистрируют его - другого".

"Санитарное дело" продолжается

Сама Юлия Галямина назвала приговор Любови Соболь несправедливым и неправовым. При этом она до сих пор уверена, что состоятельным политиком можно стать, и не выставляя свою кандидатуру на выборах. "Выборы - это очень важная часть политики, - сказала она DW. - Но не обязательно самому в них участвовать. Можно поддерживать других. Главное - это продвижение своих идей".

Как сообщил в твиттере адвокат Соболь Владимир Воронин, сразу после приговора по "квартирному делу" его подзащитную вызвали 16 апреля в Следственный комитет РФ по "санитарному делу". Под домашним арестом за якобы нарушение санитарно-эпидемиологических норм на митинге 23 января сейчас остаются глава московского штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.

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