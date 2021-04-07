 Четырех фигурантов ″санитарного дела″ оставили под домашним арестом | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2021

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Россия

Четырех фигурантов "санитарного дела" оставили под домашним арестом

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения Кире Ярмыш, Олегу Степанову, Марии Алёхиной и Дмитрию Барановскому.

Разгон протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве 23 января 2021 года

Разгон протестов в поддержку Навального в Москве 23 января 2021 года

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский, проходящие по так называемому "санитарному делу", останутся под домашним арестом. Об этом решении Мосгорсуда стало известно в четверг, 8 апреля.

Днем ранее, 7 апреля, суд смягчил меру пресечения проходящим по тому же делу юристу ФБК Любови Соболь, брату политика Олегу Навальному, а также муниципальным депутатам Люсе Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо домашнего ареста им был назначен запрет определенных действий.

Как пояснил DW адвокат Владимир Воронин, всем четверым запрещено покидать дом с 20 до 6 часов утра, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться почтой, а также использовать любые средства связи информационно-телекоммуникационной сети интернет по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела, за исключением использования телефонной связи для вызова чрезвычайных служб, общения с контролирующим органом, следователем, с последующим информированием контролирующего органа о каждом таком звонке.

"Санитарное дело"

Так называемое "санитарное дело", или дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после того, как 23 января во многих городах РФ прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок".

Всего по "санитарному делу" проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алёхина, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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