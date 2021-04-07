Четырех фигурантов "санитарного дела" оставили под домашним арестом

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и муниципальный депутат Дмитрий Барановский, проходящие по так называемому "санитарному делу", останутся под домашним арестом. Об этом решении Мосгорсуда стало известно в четверг, 8 апреля.

Днем ранее, 7 апреля, суд смягчил меру пресечения проходящим по тому же делу юристу ФБК Любови Соболь, брату политика Олегу Навальному, а также муниципальным депутатам Люсе Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо домашнего ареста им был назначен запрет определенных действий.

Как пояснил DW адвокат Владимир Воронин, всем четверым запрещено покидать дом с 20 до 6 часов утра, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться почтой, а также использовать любые средства связи информационно-телекоммуникационной сети интернет по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела, за исключением использования телефонной связи для вызова чрезвычайных служб, общения с контролирующим органом, следователем, с последующим информированием контролирующего органа о каждом таком звонке.

"Санитарное дело"

Так называемое "санитарное дело", или дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил было возбуждено после того, как 23 января во многих городах РФ прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он лечился от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок".

Всего по "санитарному делу" проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алёхина, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

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