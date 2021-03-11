 Муниципального депутата Юлию Галямину лишили полномочий | Новости из Германии о России | DW | 25.03.2021

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Россия

Муниципального депутата Юлию Галямину лишили полномочий

Юлия Галямина считает решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский неправомерным и намерена его обжаловать.

Политик Юлия Галямина на акции протеста

Политик Юлия Галямина на акции протеста, январь 2020 года

Муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Такое решение принял Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский на заседании в четверг, 25 марта. 8 человек поддержали решение, 4 высказались, один воздержался, сообщает корреспондент DW.

"Единая Россия" полным составом проголосовала за лишение меня депутатских полномочий. Это решение я буду обжаловать", - прокомментировала Галямина в своем Telegram-канале. Она также сообщила ранее 25 марта, что подала два иска: "Я оспариваю письмо прокуратуры, я оспариваю назначение сегодняшнего заседания, так как оно было назначено с нарушением закона. Сегодняшнее заседание - нелегитимно, так как оно прямо сейчас оспаривается в суде".

У здания, где проходило заседание Совета, собрались сторонники Галяминой. "Полиция требует разойтись и предупреждают о недопустимости организации несогласованных акций. Напомню, я депутат и провожу встречу с избирателями", - написала политик. После решения совета депутатов, люди разошлись, передает корреспондент DW.

Дело Юлии Галяминой

23 декабря Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условного срока по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Уголовное дело против депутата возбудили в конце июля 2020 года. По версии следствия, в начале месяца Галямина "разместила в сети интернет и соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы ".

За последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных Галяминой за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов. 11 марта 2021 года Московский городской суд оставил приговор Галяминой в силе.

Статью Уголовного кодекса РФ (212.1), по которой судили Галямину, называют "дадинской", потому что в 2015 году по ней впервые осудили московского активиста Ильдара Дадина. 

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    Автор: Александра Елкина


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