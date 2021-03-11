Муниципального депутата Юлию Галямину лишили полномочий

Муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину лишили депутатских полномочий. Такое решение принял Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский на заседании в четверг, 25 марта. 8 человек поддержали решение, 4 высказались, один воздержался, сообщает корреспондент DW.

"Единая Россия" полным составом проголосовала за лишение меня депутатских полномочий. Это решение я буду обжаловать", - прокомментировала Галямина в своем Telegram-канале. Она также сообщила ранее 25 марта, что подала два иска: "Я оспариваю письмо прокуратуры, я оспариваю назначение сегодняшнего заседания, так как оно было назначено с нарушением закона. Сегодняшнее заседание - нелегитимно, так как оно прямо сейчас оспаривается в суде".

У здания, где проходило заседание Совета, собрались сторонники Галяминой. "Полиция требует разойтись и предупреждают о недопустимости организации несогласованных акций. Напомню, я депутат и провожу встречу с избирателями", - написала политик. После решения совета депутатов, люди разошлись, передает корреспондент DW.

Дело Юлии Галяминой

23 декабря Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условного срока по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Уголовное дело против депутата возбудили в конце июля 2020 года. По версии следствия, в начале месяца Галямина "разместила в сети интернет и соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы ".

За последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных Галяминой за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов. 11 марта 2021 года Московский городской суд оставил приговор Галяминой в силе.

Статью Уголовного кодекса РФ (212.1), по которой судили Галямину, называют "дадинской", потому что в 2015 году по ней впервые осудили московского активиста Ильдара Дадина.

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