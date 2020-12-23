 Комментарий: Дело Галяминой - казнь без убийства | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 23.12.2020

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Мнения

Комментарий: Дело Галяминой - казнь без убийства

В России часто судят ни за что, доводя процесс до приговора просто потому, что отпускать уже поздно. Но дело Галяминой другое - это классический политический процесс над оппозицией, считает Иван Преображенский.

Юлия Галямина после объявления решения суда, 23 декабря 2020 г.

Юлия Галямина после объявления решения суда, 23 декабря 2020 г.

Тверской суд Москвы приговорил политика и филолога Юлию Галямину к двум годам условно по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Защита считает, что дело полностью сфальсифицировано даже с точки зрения действующего репрессивного законодательства и намеревается приговор оспаривать. Условная мягкость приговора тоже не должна обманывать.

Не повод для радости

Дали условно, и ты непроизвольно выдыхаешь. Примерно так описывают свои чувства в очередной раз гражданские и оппозиционные активисты и политики.

Конечно, приятно, что давление гражданского общества, личное участие сотен людей, которые пришли к Тверскому суду Москвы поддержать Галямину, еще в состоянии заставить российские власти слегка "дать заднюю" и вынести условный приговор. Прокурор-то, замечу, требовал для вузовской преподавательницы за выход на митинг с цветами три года колонии общего режима.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

И все же это ложная радость. Российская система подавления настолько доскональна, что и условным приговором может разрушить человеку жизнь. Юлия Галямина, например, потеряет из-за этого судебного решения мандат муниципального депутата, за который столько боролась.

Она не сможет также баллотироваться в Госдуму в 2021 году, чтобы потом в парламенте защищать интересы своих избирателей. Те, в свою очередь, останутся без представительства, поскольку власти наверняка предложат вместо Галяминой выбор между двумя лоялистами: единороссом и его товарищем по партии, только в статусе самовыдвиженца. Этих избирателей, между прочим, около полумиллиона, и живут они в столице.

И они будут не единственными пострадавшими. Юлия Галямина долгие годы преподавала, но наличие судимости этого не позволяет. Так что пострадают ее студенты. Власть заберет у них отличного преподавателя. И это не говоря о том, что сама она, до тех, скорее всего, пор, пока не рухнет нынешний российский режим, лишается возможности заниматься тем, что больше всего любила.

Наконец, дело Галяминой напоминает о десятках, а может и сотнях судебных решений по столь же сомнительным обвинениям, которые выносят региональные суды против таких же активистов, муниципальных депутатов и просто чем-то помешавших властям граждан. В их поддержку обычно не удается организовать большой кампании, и власти спокойно, видя всеобщее безразличие, отправляют их за решетку.

Политический приговор

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин, февраль 2017 г.

Галямина осуждена по так называемой "дадинской" статье, названной так по имени Ильдара Дадина, первого из осужденных за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Это тот редкий случай, когда незаконность всего процесса и доказывать не надо. Это сделал Конституционный суд, на постановление которого российские власти тогда просто наплевали.

КС постановил еще в 2017 году, что уголовная ответственность за подобные нарушения не может быть "мотивирована одной лишь неоднократностью правонарушения". Сажать человека можно только в случае установления общественной опасности проступка и утраты публичным мероприятием мирного характера. Ничего подобного в случае с Галяминой не было, так что, цитируя Конституционный суд, нынешнее решение "выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Зато все, кто хоть немного разбирается в российской политике, понимают, что Галямина была одной из самых сильных российских политиков. Именно она выступила душой общественной кампании "Нет!" по противодействию конституционному перевороту, который провернул Владимир Путин в 2020 году, превративший российский основной закон в "библию путинизма". Были у нее и все шансы на победу на думских выборах в одномандатном округе.

Власть не могла победить в открытой политической борьбе, она испугалась и трусливо постаралась убить в Галяминой политика, нанести ей поражение в правах. Не только лишить ее шансов куда-то избраться, но заодно наказать за упорство и запретить ей любимое занятие - преподавание.

Это политическая месть - мелкая и подлая. Хотя и тут, конечно, можно радостно выдохнуть: ведь на примере Бориса Немцова и Алексея Навального мы знаем, что бывают в России и другие покушения, в которых убийство - вовсе не метафора.

Приговор как символ

Решение суда по делу Галяминой показывает - российские власти не рассчитывают в 2021 году побеждать в честной борьбе. Это значит, что они не верят сами в симпатии к ним избирателей. И поэтому со страху отстраняют от участия в выборах даже весьма умеренных оппозиционеров - как Юлия Галямина.

Однако если реальная оппозиция выбита еще на дальних подступах, то политика в поисках альтернатив выплескивается на улицу. Лидеры для этого уже не нужны, и никто не может точно спрогнозировать, когда такое случится.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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