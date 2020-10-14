Депутата Юлию Галямину начали судить в Москве по "дадинской" статье

Тверской районный суд Москвы приступил к уголовному делу против муниципального депутата Юлии Галяминой. Политику грозит тюремный срок и запрет на участие в выборах.
В Москве в среду, 14 октября, состоялось предварительное заседание по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митингов против Юлии Галяминой. Член Совета депутатов Тимирязевского района российской столицы, по мнению следствия, несколько раз нарушила административное законодательство, поэтому должна понести уголовную ответственность по статье 212.1 УК РФ.
Суд по громкому делу начался без слушателей. Юлию Галямину пришли поддержать около 30 человек. Среди них были политические активисты, депутат муниципального собрания района Зюзино Константин Янкаускас и участница Pussy Riot Мария Алехина. Все они вынуждены были провести почти четыре часа у стен суда на Каланчевской улице. С 13 октября доступ простых слушателей и прессы в московские суды ограничен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Статью 212.1 Уголовного кодекса России называют "дадинской", потому что в 2015 году по ней впервые осудили московского активиста Ильдара Дадина. После нескольких административных арестов за участие в несогласованных митингах ему предъявили обвинение по уголовной статье, после чего суд приговорил его к трем годам колонии. Дадин вышел на свободу раньше, благодаря постановлению Конституционного суда, который проверил статью 212.1 на соответствие основному закону.
На заседании защитники Галяминой просили прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления. Как рассказала DW адвокат Мария Эйсмонт, она обратила внимание судьи на позицию Конституционного суда. В частности, между последним нарушением порядка проведения митинга и предыдущими должно пройти не менее 180 дней.
Последнее административное правонарушение Галямина совершила, по мнению следствия, 15 июля. Несогласованным митингом силовики посчитали сбор подписей москвичей против поправок в Конституцию РФ. До этого депутата судили еще прошлым летом за участие в протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму - между этими событиями прошло больше года. Судья с такими подсчетами не согласилась и прекращать дело отказалась.
Отказала судья и в переносе заседания на более поздний срок, чтобы на процесс могли попасть слушатели. Галямина считает, что из-за ограничений нарушено право на открытое правосудие для нее и 70 тысяч ее избирателей. В этом ходатайстве судья также отказала и назначила следующее заседание на 21 октября.
Юлия Галямина считает, что приговор, скорее всего, вынесут быстро - в течение двух-трех недель. "Суд - это тоже трибуна для высказывания своих взглядов, и они нам эту трибуну давать не хотят", - заявила политик в разговоре с DW. Она предположила, что ей могут дать 1,5-2 года лишения свободы, хотя не исключила и большего срока. "После отравления Навального можно ожидать чего угодно", - отметила Галямина.
В мае 2020 года Госдума расширила круг статей Уголовного кодекса, осужденные по которым не могут участвовать в выборах любого уровня. В этот круг попали несколько политических статей, включая "дадинскую", по которой сейчас судят Юлию Галямину. Кроме того, она не сможет заниматься преподавательской деятельностью. Сейчас Галямина преподает в Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
"В нашей стране людям с принципиальной жизненной позицией и без того довольно сложно избираться, - прокомментировала политик свои карьерные перспективы. - Я смогу продолжать заниматься проектами по изменению политической культуры общества и поддерживать других политиков".
Галямина считает, что ее судят неслучайно. "Российские власти видят пример соседней Беларуси, и поэтому боятся женщин-политиков", - говорит она. В соседней республике протесты не стихают с 10 августа, когда местный ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента, и лидерами протеста там стали три женщины - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало.
Известный московский политик Константин Янкаускас считает, что преследование Галяминой будет иметь обратный запугиванию эффект. "Если кого-то из нас вот так "по беспределу" лишат полномочий, то мы должны работать и за себя, и "за того парня" - в данном случае за ту девушку", - сказал он DW.
Кроме муниципальных депутатов за Юлию Галямину вступились и другие коллеги - преподаватели и студенты. Накануне они опубликовали открытое письмо в ее поддержку. "Мы, студенты и коллеги Юлии Галяминой, требуем прекратить уголовное преследование Юлии и считаем его политически мотивированным", - говорится в заявлении. К среде, 14 октября, под ним подписались более ста человек из Высшей школы экономики, МГУ, РАНХиГС и других российских вузов.
Смотрите также: