 Почему в Москве прошло массовое задержание независимых политиков | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.03.2021

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Россия

Почему в Москве прошло массовое задержание независимых политиков

Московская полиция сорвала форум муниципальных депутатов. Всех участников задержали и обвинили в связях с нежелательной организацией. Репортаж DW.

Полковник полиции объявляет о запрете мероприятия

Полковник полиции объявляет о запрете мероприятия

На форум собралось около 200 политиков

На форум собралось около 200 политиков

В субботу, 13 марта, в отеле на северо-востоке российской столицы должен был пройти форум муниципальных депутатов. На мероприятии собрались до двухсот независимых политиков со всей России, приглашенных организацией "Объединенные демократы". Спикерами форума были заявлены бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политик Владимир Кара-Мурза, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина и многие другие. Первая беседа продлилась не более получаса, после чего полицейские остановили мероприятие.

Корреспондент DW сходил на форум и теперь рассказывает, чем он закончился для его участников.

Политики собирались обсудить сентябрьские выборы

Организатором форума "Муниципальная Россия" выступил проект "Объединенные демократы", который помогал независимым кандидатам на муниципальных выборах в Москве и регионах. Участники рассчитывали обсудить возможности местных политиков и их перспективы на предстоящих выборах.

Первая сессия форума

Первая сессия форума

В первой дискуссии форума участвовали политики Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и депутат петербургского парламента Максим Резник. Последний, в частности, успел сказать, что у собравшихся в зале есть общее дело - "борьба с диктатурой и за то, чтобы депутаты вообще были". Выступавший после него Илья Яшин заметил, что из независимых политиков с опытом работы на муниципальном и региональном уровнях уже можно "сформировать администрацию какого-нибудь города - например, Москвы".

А вот экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману уже не дали закончить мысль о том, на какие компромиссы допустимо идти независимому политику. В зал решительным шагом зашел замначальника полиции Восточного округа Москвы полковник Сергей Дронов в сопровождении еще четырех полицейских. "Граждане собравшиеся, ваше мероприятие окончено, - заявил Дронов. - По факту осуществления деятельности международной иностранной неправительственной организации, деятельность которой нежелательна на территории РФ".

На улице участников форума ждали около 20 автозаков

На улице участников форума ждали около 20 автозаков

Полковник добавил, что все участники форума, кроме журналистов, будут задержаны и доставлены в отделы полиции. Сразу после этого полицейские по одному стали выводить людей из зала. На улице их уже ждали около 20 автозаков и около сотни полицейских.

"Муниципальная Россия" или "Открытая Россия"?

"У нас в стране установились такие порядки, что Франц Кафка позавидует", - успел прокомментировать ситуацию Владимир Кара-Мурза, прежде чем его задержали. Политика доставили в ОВД "Преображенское" с еще примерно 20 участниками форума. Всего около десятка отделов в субботу принимали задержанных на съезде.

Андрей Пивоваров в отделении полиции сфотографировал рапорт, на основании которого предположительно задержали политиков. В рапорте на имя полковника полиции Туманова сказано, что 13-14 марта пройдет форум независимых депутатов "Муниципальная Россия". "Данная организация в действительности является организацией "Открытая Россия", - уверенно пишет автор рапорта. - В настоящее время организация "Открытая Россия" признана нежелательной на территории РФ".

Задержание участника форума

Задержание участника форума

В отделах на задержанных составляют протоколы по статье 20.33 кодекса об административных правонарушениях, после чего отпускают. В протоколах указывается, что своим участием в форуме они способствовали "осуществлению незаконной деятельности указанной иностранной организации" (Open Russia Civic Movement Великобритания). Физлицам по этой статье грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Второй день форума под вопросом

Тем временем в пресс-релизе полиции основной причиной срыва форума выглядит не деятельность нежелательной организации, а "коронавирусные" ограничения. "Группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, - говорится на сайте МВД. - Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Организатор форума Андрей Пивоваров предположил, что на самом деле разогнали форум, чтобы запугать независимых политиков перед выборами. "Думаю, причина такой реакции ментов на форум в том, что многие, даже большинство из мундепов планируют выдвигаться осенью в Госдуму и на региональные выборы, - написал политик в твиттере. - Рейтинги у власти мусорные, а могут только пугать. Ну и дали команду накрыть всех скопом".

На воскресенье, 16 марта, был запланирован второй день форума. Представители организатора сообщили DW, что пока не решили, состоится ли он. Задержанная на форуме муниципальный депутат Юлия Галямина сообщила в своем Telegram-канале о планах провести в мае "Земский съезд, на который приедут независимые депутаты из десятков регионов России". 

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    Автор: Виталий Кропман


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