Илья Яшин: "Задача властей - разгромить структуру ФБК"

В понедельник, 1 февраля, суд в Москве оштрафовал председателя Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в несанкцинированном митинге 31 января. На политика также составлен протокол о неповиновении полиции при задержании. DW публикует интервью с оппозиционером, которое было записано за пару дней до судебного решения.

DW: Преследование властями в России сторонников Навального - казалось бы, не новость. Чем, на ваш взгляд, происходящее сейчас отличается от обысков и арестов в предыдущие годы?

Илья Яшин: Обыски, выемки, конечно, были и раньше. Но все равно как-то до конца не дожимали. Сейчас ощущение, что власти хотят окончательно решить вопрос с ФБК, закатав всю структуру в асфальт катком. Речь не только о Навальном, которого посадили. Речь про то, что пытаются либо выдавить в эмиграцию, либо изолировать - за решетку или под домашний арест - всех ключевых людей в структуре ФБК, включая московских менеджеров, расследователей и региональных координаторов штабов. Задача стоит простая - разгромить структуру, сделать так, чтобы ФБК как структуры в российской политике и общественной жизни больше не существовало.

Политическая логика всего происходящего - война на уничтожение.

- Но при этом усиливается фигура Алексея Навального как символа оппозиционного движения..

- Да.

"Чтобы арестовать всех сторонников Алексея Навального, в России не хватит тюрем": Москва, 31 января 2021 года

- Как вам кажется, что будет с Навальным дальше?

- Очевидно, против него будут возбуждать одно за другим уголовные дела, навешивать новые уголовные сроки. Я уж не знаю, сколько это будет длиться. Все, очевидно, зависит от политики, нежели чем от правовых вопросов. Кажется, что власти хотят изолировать Навального за решеткой на максимально долгий срок. По крайней мере, логика их действий на это указывает.

Это не значит, что у них это получится. Давление и внутри России со стороны общества, и извне может вынудить их пойти на какие-то послабления. В конце концов, они могут выпустить его под домашний арест или как-то иначе. Сейчас очевидно, что процессом рулят силовики. Они не умеют играть в шахматы, у них простая логика: бить, сажать, калечить, возбуждать уголовные дела.

- Что вы думаете по поводу митингов? Как повлияет попытка разгромить структуру ФБК на количество протестующих?

- Чтобы арестовать всех сторонников Алексея Навального, в России не хватит тюрем. Очевидно, попытаются изолировать основных сотрудников ФБК. Но мы все-таки в 21 веке живем. Люди, как мне кажется, научились самоорганизовываться, гораздо лучше работают региональные связи. Вообще, все последние годы показывали, что изоляция руководителей, координаторов ни в коей мере не сбивает протестную волну. Кстати, в Беларуси это было видно очень хорошо, и в России мы наблюдаем похожие процессы.

То есть обезглавить движение раньше можно было, просто изолировав или ликвидировав лидера. Сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон в кармане и способы электронной коммуникации, это гораздо сложнее.

- Только ли тот факт, что у всех есть по мобильному телефону, способствует самоорганизации?

- Это, конечно, более сложный процесс. Все-таки в России динамично развивается гражданское общество. Появляются какие-то новые группы активистов, которые координируют свои действия в маленьких чатиках. Ну как такое разгромишь? Нельзя у всех отобрать телефоны и всем заблокировать интернет. Такие попытки тоже были в разных странах. В Иране или Китае, например. Но это то же самое, что попытаться в руке удержать воду. Все равно будет утекать.

- Кто опаснее для нынешней российской власти: те, кто выходит на митинги целенаправленно за Алексея Навального? Или те, кто скорее протестует против большой, глобальной несправедливости?

- Не знаю, по какому критерию можно оценивать, кто опаснее, а кто нет. Очевидно, что главную угрозу для Кремля представляет потеря общественного мнения. Они привыкли очень жестко и твердо контролировать его с помощью привычных каналов коммуникации. В первую очередь, с помощью телевидения.

Сейчас становится предельно очевидным, что только зомбированием через телевизионный ящик проблему не решишь. Огромное количество посмотрело расследование Навального, где он рассказал про покушение на свою собственную жизнь. Совершенно невероятную аудиторию собрало расследование про "дворец". И люди это смотрят.

Раньше Кремль мог позволить себе это игнорировать. Теперь они вынуждены оправдываться. Путин, его пресс-секретарь и ФСБ делают какие-то заявления, а псевдо-журналистам устраивают экскурсии по "дворцу". Они вынуждены выстраивать линию публичной защиты, чем они раньше пренебрегали. Формируется новая реальность. Почему они это делают? Потому что понимают - у людей меняется настроение, появляется все больше вопросов. Раньше оппозиция была в таком информационном гетто: сидели в Twitter или Facebook несколько тысяч человек и между собой что-то обсуждали. Сейчас аудитория оппозиции благодаря интернету и социальным сетям стала сопоставимой, как минимум, с аудиторией федеральных каналов.

- Что сыграет решающую роль в деле Навального - международное давление или реакция российского общества?

- Мне кажется, это не стоит противопоставлять. Навального можно спасти, если будет активное движение за его освобождение внутри России и активное давление из-за рубежа. Если будет что-то одно, это вряд ли сработает.

Вообще, надо понимать, что тюрьма - это не самое страшное, что может случится с Навальным в России. Он сейчас находится в руках тех самых людей, которые организовали на него покушение. И с ним в любой момент может произойти что угодно. Поэтому необходимы усилия абсолютно всех людей: и в России, и за ее пределами, и от наших товарищей, которые вынуждены были эмигрировать, и от тех европейских и американских политиков, которые понимают, что мы живем в большом глобальном мире. То, что происходит в России, влияет на другие страны тоже. Это общая проблема.

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