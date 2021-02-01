Илья Яшин: "Задача властей - разгромить структуру ФБК"
В Москве на 20 тысяч рублей оштрафован муниципальный депутат Илья Яшин. Незадолго до решения суда DW поговорила с политиком об уголовных делах против сторонников Навального, митингах и будущем протеста в РФ.
Илья Яшин (фото из архива)
В понедельник, 1 февраля, суд в Москве оштрафовал председателя Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина на 20 тысяч рублей за участие в несанкцинированном митинге 31 января. На политика также составлен протокол о неповиновении полиции при задержании. DW публикует интервью с оппозиционером, которое было записано за пару дней до судебного решения.
DW: Преследование властями в России сторонников Навального- казалось бы, не новость. Чем, на ваш взгляд, происходящее сейчас отличается от обысков и арестов в предыдущие годы?
Илья Яшин: Обыски, выемки, конечно, были и раньше. Но все равно как-то до конца не дожимали. Сейчас ощущение, что власти хотят окончательно решить вопрос с ФБК, закатав всю структуру в асфальт катком. Речь не только о Навальном, которого посадили. Речь про то, что пытаются либо выдавить в эмиграцию, либо изолировать - за решетку или под домашний арест - всех ключевых людей в структуре ФБК, включая московских менеджеров, расследователей и региональных координаторов штабов. Задача стоит простая - разгромить структуру, сделать так, чтобы ФБК как структуры в российской политике и общественной жизни больше не существовало.
Политическая логика всего происходящего - война на уничтожение.
- Но при этом усиливается фигура Алексея Навального как символа оппозиционного движения..
- Да.
"Чтобы арестовать всех сторонников Алексея Навального, в России не хватит тюрем": Москва, 31 января 2021 года
- Как вам кажется, что будет с Навальным дальше?
- Очевидно, против него будут возбуждать одно за другим уголовные дела, навешивать новые уголовные сроки. Я уж не знаю, сколько это будет длиться. Все, очевидно, зависит от политики, нежели чем от правовых вопросов. Кажется, что власти хотят изолировать Навального за решеткой на максимально долгий срок. По крайней мере, логика их действий на это указывает.
Это не значит, что у них это получится. Давление и внутри России со стороны общества, и извне может вынудить их пойти на какие-то послабления. В конце концов, они могут выпустить его под домашний арест или как-то иначе. Сейчас очевидно, что процессом рулят силовики. Они не умеют играть в шахматы, у них простая логика: бить, сажать, калечить, возбуждать уголовные дела.
- Что вы думаете по поводу митингов? Как повлияет попытка разгромить структуру ФБК на количество протестующих?
- Чтобы арестовать всех сторонников Алексея Навального, в России не хватит тюрем. Очевидно, попытаются изолировать основных сотрудников ФБК. Но мы все-таки в 21 веке живем. Люди, как мне кажется, научились самоорганизовываться, гораздо лучше работают региональные связи. Вообще, все последние годы показывали, что изоляция руководителей, координаторов ни в коей мере не сбивает протестную волну. Кстати, в Беларуси это было видно очень хорошо, и в России мы наблюдаем похожие процессы.
То есть обезглавить движение раньше можно было, просто изолировав или ликвидировав лидера. Сейчас, когда у каждого есть мобильный телефон в кармане и способы электронной коммуникации, это гораздо сложнее.
- Только ли тот факт, что у всех есть по мобильному телефону, способствует самоорганизации?
- Это, конечно, более сложный процесс. Все-таки в России динамично развивается гражданское общество. Появляются какие-то новые группы активистов, которые координируют свои действия в маленьких чатиках. Ну как такое разгромишь? Нельзя у всех отобрать телефоны и всем заблокировать интернет. Такие попытки тоже были в разных странах. В Иране или Китае, например. Но это то же самое, что попытаться в руке удержать воду. Все равно будет утекать.
- Кто опаснее для нынешней российской власти: те, кто выходит на митинги целенаправленно за Алексея Навального? Или те, кто скорее протестует против большой, глобальной несправедливости?
- Не знаю, по какому критерию можно оценивать, кто опаснее, а кто нет. Очевидно, что главную угрозу для Кремля представляет потеря общественного мнения. Они привыкли очень жестко и твердо контролировать его с помощью привычных каналов коммуникации. В первую очередь, с помощью телевидения.
Сейчас становится предельно очевидным, что только зомбированием через телевизионный ящик проблему не решишь. Огромное количество посмотрело расследование Навального, где он рассказал про покушение на свою собственную жизнь. Совершенно невероятную аудиторию собрало расследование про "дворец". И люди это смотрят.
Раньше Кремль мог позволить себе это игнорировать. Теперь они вынуждены оправдываться. Путин, его пресс-секретарь и ФСБ делают какие-то заявления, а псевдо-журналистам устраивают экскурсии по "дворцу". Они вынуждены выстраивать линию публичной защиты, чем они раньше пренебрегали. Формируется новая реальность. Почему они это делают? Потому что понимают - у людей меняется настроение, появляется все больше вопросов. Раньше оппозиция была в таком информационном гетто: сидели в Twitter или Facebook несколько тысяч человек и между собой что-то обсуждали. Сейчас аудитория оппозиции благодаря интернету и социальным сетям стала сопоставимой, как минимум, с аудиторией федеральных каналов.
- Что сыграет решающую роль в деле Навального - международное давление или реакция российского общества?
- Мне кажется, это не стоит противопоставлять. Навального можно спасти, если будет активное движение за его освобождение внутри России и активное давление из-за рубежа. Если будет что-то одно, это вряд ли сработает.
Вообще, надо понимать, что тюрьма - это не самое страшное, что может случится с Навальным в России. Он сейчас находится в руках тех самых людей, которые организовали на него покушение. И с ним в любой момент может произойти что угодно. Поэтому необходимы усилия абсолютно всех людей: и в России, и за ее пределами, и от наших товарищей, которые вынуждены были эмигрировать, и от тех европейских и американских политиков, которые понимают, что мы живем в большом глобальном мире. То, что происходит в России, влияет на другие страны тоже. Это общая проблема.
Смотрите также:
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
Смотреть видео26:52
Поделиться
Яшин: Кандидаты Кремля позорят демократическое движение