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Илья Яшин
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGOФото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO

Илья Яшин

Илья Яшин - российский оппозиционный политик и общественный деятель.

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Новости

14 августа 2024 г.

Польша: Участник обмена заключенными из РФ шпионил для ГРУ

8 августа 2024 г.

Как прошла встреча с Ильей Яшиным в Берлине

3 августа 2024 г.

Первые слова Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова на свободе

2 августа 2024 г.

Владимир Кара-Мурза: Я точно знаю, что мы вернемся в Россию

2 августа 2024 г.

Политолог: Путин для шпионов – как отец родной

2 августа 2024 г.

Как россияне в ФРГ встречали политических заключённых

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Контекст

Илья Яшин

Илья Яшин: Путин - предводитель сил мракобесия

Илья Яшин: Путин - предводитель сил мракобесия

Российский оппозиционер и экс-политзаключенный Илья Яшин рассказал DW о первых днях на свободе и планах в эмиграции.
Политика12 августа 2024 г.
Российский оппозиционный политик Илья Яшин во время выступления на митинге в Берлине

Илья Яшин устроил в Берлине полит-пикник. Как это было

Илья Яшин устроил в Берлине полит-пикник. Как это было

Российский оппозиционный политик Илья Яшин выступил в Берлине на митинге. Репортаж DW из парка "Берлинской стены".
Политика8 августа 2024 г.
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Освобожденные политзеки в интервью DW

Освобожденные политзеки в интервью DW

Интервью DW с Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой, Кевином Ликом и Андреем Пивоваровым после их встречи с журналистами.
Политика6 августа 2024 г.04:37 мин.
Владимир Путин встречает в аэропорту киллера Вадима Красикова, вернувшегося в Россию в рамках обмена заключенными

Путин - надежный тыл для убийц

Путин - надежный тыл для убийц

Обнимаясь с киллером Красиковым, вернувшимся в РФ, Путин поставил себя на одну доску с ним, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
Общество5 августа 2024 г.
Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров и Илья Яшин отвечают на вопросы журналистов в офисе DW в Бонне 2 августа 2024 года

Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

После обмена заключенными российские оппозиционеры рассказали СМИ, какой политической работой они займутся на свободе.
Политика3 августа 2024 г.
Освобожденный в России в рамках обмена заключенными 19-летний гражданин РФ и Германии Кевин Лик

Освобожденный Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего

Освобожденный Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего

Кевин Лик оказался в заключении в 17 лет. 1 августа его вместе с другими политзаключенными вывезли из РФ в Германию.
Права человека3 августа 2024 г.
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Обмен заключенными между Западом и РФ и РБ спас невинные человеческие жизни, но показал уязвимость, пишут немецкие СМИ.
Политика2 августа 2024 г.
Канцлер Олаф Шольц встречал отпущенных из России и Беларуси заключенных в аэропорту Кёльн/Бонн

"Трудное решение во имя свободы". Политики ФРГ об обмене

Решение отпустить российского киллера было трудным, но верным, говорят немецкие политики, оценивая обмен заключенными.
Правосудие и закон2 августа 2024 г.
Самолет, на котором из РФ были доставлены в Анкару участники обмена

Кого власти РФ и РБ передали Западу в ходе обмена

DW рассказывает о том, кого Россия и Беларусь передали Западу в рамках обмена заключенными.
Политика1 августа 2024 г.
Тюрьма в России

Россия готовит "пропавших" политзаключенных к обмену?

Власти РФ этапируют в неизвестном направлении ряд политзаключенных. Эксперты не исключают, что их готовят к обмену.
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Лидер группы "АлоэВера": Я ощутила, что меня больше нет

О цензуре, судах над Яшиным и опыте эмиграции лидер группы "АлоэВера" Вера Мусаелян - в интервью DW.
Культура2 июля 2024 г.
Выставка "Лица российского сопротивления" в Дюссельдорфе перед театром Шаушпильхаус

Лица российского сопротивления: кто против Путина

Еще один немецкий город присоединился к акции в поддержку российских политзаключенных.
Культура30 октября 2023 г.
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