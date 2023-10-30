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Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO
Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/IMAGO
Илья Яшин
Илья Яшин - российский оппозиционный политик и общественный деятель.
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Новости
14.08.2024
14 августа 2024 г.
Польша: Участник обмена заключенными из РФ шпионил для ГРУ
08.08.2024
8 августа 2024 г.
Как прошла встреча с Ильей Яшиным в Берлине
03.08.2024
3 августа 2024 г.
Первые слова Яшина, Кара-Мурзы и Пивоварова на свободе
02.08.2024
2 августа 2024 г.
Владимир Кара-Мурза: Я точно знаю, что мы вернемся в Россию
02.08.2024
2 августа 2024 г.
Политолог: Путин для шпионов – как отец родной
02.08.2024
2 августа 2024 г.
Как россияне в ФРГ встречали политических заключённых
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Контекст
Илья Яшин: Путин - предводитель сил мракобесия
Илья Яшин: Путин - предводитель сил мракобесия
Российский оппозиционер и экс-политзаключенный Илья Яшин рассказал DW о первых днях на свободе и планах в эмиграции.
Политика
12.08.2024
12 августа 2024 г.
Илья Яшин устроил в Берлине полит-пикник. Как это было
Илья Яшин устроил в Берлине полит-пикник. Как это было
Российский оппозиционный политик Илья Яшин выступил в Берлине на митинге. Репортаж DW из парка "Берлинской стены".
Политика
08.08.2024
8 августа 2024 г.
Освобожденные политзеки в интервью DW
Освобожденные политзеки в интервью DW
Интервью DW с Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой, Кевином Ликом и Андреем Пивоваровым после их встречи с журналистами.
Политика
06.08.2024
6 августа 2024 г.
04:37 мин.
Путин - надежный тыл для убийц
Путин - надежный тыл для убийц
Обнимаясь с киллером Красиковым, вернувшимся в РФ, Путин поставил себя на одну доску с ним, считает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Комментарий
Общество
05.08.2024
5 августа 2024 г.
Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"
Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"
После обмена заключенными российские оппозиционеры рассказали СМИ, какой политической работой они займутся на свободе.
Политика
03.08.2024
3 августа 2024 г.
Освобожденный Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего
Освобожденный Лик: Мы дождемся в России прекрасного будущего
Кевин Лик оказался в заключении в 17 лет. 1 августа его вместе с другими политзаключенными вывезли из РФ в Германию.
Права человека
03.08.2024
3 августа 2024 г.
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"Ошибка Запада и шантаж Путина". Что пишут СМИ ФРГ об обмене
Обмен заключенными между Западом и РФ и РБ спас невинные человеческие жизни, но показал уязвимость, пишут немецкие СМИ.
Политика
02.08.2024
2 августа 2024 г.
"Трудное решение во имя свободы". Политики ФРГ об обмене
Решение отпустить российского киллера было трудным, но верным, говорят немецкие политики, оценивая обмен заключенными.
Правосудие и закон
02.08.2024
2 августа 2024 г.
Кого власти РФ и РБ передали Западу в ходе обмена
DW рассказывает о том, кого Россия и Беларусь передали Западу в рамках обмена заключенными.
Политика
01.08.2024
1 августа 2024 г.
Россия готовит "пропавших" политзаключенных к обмену?
Власти РФ этапируют в неизвестном направлении ряд политзаключенных. Эксперты не исключают, что их готовят к обмену.
Политика
31.07.2024
31 июля 2024 г.
Лидер группы "АлоэВера": Я ощутила, что меня больше нет
О цензуре, судах над Яшиным и опыте эмиграции лидер группы "АлоэВера" Вера Мусаелян - в интервью DW.
Культура
02.07.2024
2 июля 2024 г.
Лица российского сопротивления: кто против Путина
Еще один немецкий город присоединился к акции в поддержку российских политзаключенных.
Культура
30.10.2023
30 октября 2023 г.
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