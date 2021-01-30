Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана по уголовному делу

Пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш вечером в субботу, 30 января, задержали как подозреваемую по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

30 января, в 23.00 мск, у Ярмыш должен был истечь срок административного ареста на девять суток за призывы к участию в протестах в поддержку Алексея Навального. Ее задержали за полчаса до этого прямо в спецприемнике.

По словам Вероники Поляковой, уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, по которому проходит Ярмыш, было передано в Следственный комитет (СК) РФ.

"Санитарно-эпидемиологическое дело"

Кроме пресс-секретаря Навального, по делу, которое ряд СМИ называет "санитарно-эпидемиологическим", проходят брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.

Вечером 30 января в рамках того же дела был задержан также сотрудник ФБК Николай Ляскин. По словам его адвоката Сергея Тельнова, Ляскин был задержан через час после выхода из спецприемника, в котором он, как и Кира Ярмыш, отбывал административный арест.

Протесты в поддержку Алексея Навального

23 января в Москве и многих других городах России и мира прошли протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного вскоре после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". По данным оппозиции, в этих акциях приняли участие около 160 тысяч человек.

В некоторых случаях наблюдались столкновения протестующих с полицией. По данным информации "ОВД-инфо", по итогам акций был задержан 4051 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

Сторонники Алексея Навального заявили о намерении провести аналогичную протестную акцию 31 января. Готовясь к ней, московские власти объявили о том, что движение пешеходов в этот день в центре города будет ограничено.

Смотрите также: