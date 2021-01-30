 Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана по уголовному делу | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2021

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Россия

Пресс-секретарь Навального Ярмыш задержана по уголовному делу

Киру Ярмыш задержали по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций протеста 23 января.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

Пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш вечером в субботу, 30 января, задержали как подозреваемую по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции 23 января в Москве. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

30 января, в 23.00 мск, у Ярмыш должен был истечь срок административного ареста на девять суток за призывы к участию в протестах в поддержку Алексея Навального. Ее задержали за полчаса до этого прямо в спецприемнике.

По словам Вероники Поляковой, уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, по которому проходит Ярмыш, было передано в Следственный комитет (СК) РФ.

"Санитарно-эпидемиологическое дело"

Кроме пресс-секретаря Навального, по делу, которое ряд СМИ называет "санитарно-эпидемиологическим", проходят брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. 29 января Тверской суд Москвы заключил их всех под домашний арест до 23 марта.

Вечером 30 января в рамках того же дела был задержан также сотрудник ФБК Николай Ляскин. По словам его адвоката Сергея Тельнова, Ляскин был задержан через час после выхода из спецприемника, в котором он, как и Кира Ярмыш, отбывал административный арест.

Протесты в поддержку Алексея Навального

23 января в Москве и многих других городах России и мира прошли протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного вскоре после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". По данным оппозиции, в этих акциях приняли участие около 160 тысяч человек.

В некоторых случаях наблюдались столкновения протестующих с полицией. По данным информации "ОВД-инфо", по итогам акций был задержан 4051 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

Сторонники Алексея Навального заявили о намерении провести аналогичную протестную акцию 31 января. Готовясь к ней, московские власти объявили о том, что движение пешеходов в этот день в центре города будет ограничено.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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