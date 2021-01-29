Митинги в поддержку Навального: баттл поколения TikTok и власти?

Фильм Навального о "дворце Путина" и арест политика вылились не только в уличные протесты, но и политизировали TikTok. Сергей Елкин о выходе российского протеста из интернета на улицу.
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Российской несистемной оппозиции удалось создать в интернете мощные ресурсы. Похоже, что миллионы просмотров в YouTube и TiKtok превратились в реальный протест, считает Александр Плющев.
Акции в поддержку Алексея Навального в минувшие выходные, как и задержания на них, стали, по оценкам правозащитников, самыми массовыми за последние девять лет. DW - поговорила с некоторыми из задержанных.