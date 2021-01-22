Комментарий: Российский протест выходит из интернета на улицу

Страна прожила удивительную неделю. От вечера воскресенья, когда в аэропорт Внуково приехали максимум две тысячи человек, и до субботы, когда счет вышедших протестовать пошел на невиданные при Владимире Путине сотни тысяч. Наблюдавшим за возвращением Алексея Навального и судом над ним, было трудно поверить в столь массовую пассионарность: вроде бы все уже прочно засели в YouTube, а основную активность проявляют в соцсетях.

YouTube в последние годы действительно заменил телевизор для политически активной части общества. И хотя по-прежнему превалирует развлекательный контент, общественно-политическому тоже находится место, в отличие от жестко ограниченного в этом смысле телевидения, YouTube - площадка совершенно безразмерная. Довольно часто политические ролики появляются и в "трендах", причем, плацдарм пытается занять и государство со своими телепропагандистами - помните, как за якобы притесняемого в этом разделе Владимира Соловьева вступился Роскомнадзор?

Протест в комфортных условиях

В какой-то момент выросшая популярность общественно-политического контента в интернете будто бы начала играть против протестной активности. Мероприятия, которые требовали поддержки людей, такие, например, как суды по политическим делам, делали отличные рейтинги в видеотрансляциях, но собирали совсем немного сторонников непосредственно на месте событий, которые могли "выпустить пар" в комфортных и, если не писать лишнего, безопасных условиях.

Александр Плющев

Еще одним таким примером стал сам по себе процесс возвращения Алексея Навального из Германии, полет которого на рейсе "Победы" стал самым отслеживаемым за всю историю сервиса Flightradar. Посвященные прибытию политика трансляции собирали миллионы просмотров, однако встречать его в аэропорт Внуково поехали две тысячи человек, а желающих дежурить возле отделения полиции в Химках набралось всего пару сотен, хотя стримы оттуда тоже смотрели замечательно. Поневоле можно было задуматься о том, что оппозиционно настроенные люди прочно обустроились в интернете и вылезать оттуда не собираются ни под каким предлогом.

И это были бы хорошие новости для интернета, и, в частности, для YouTube, о возможной блокировке которого в России стали говорить все чаще. Зачем блокировать то, что сдерживает протестную активность? Пусть себе смотрят трансляции и ролики, восхищаются и ругаются в комментариях, лакают и дизлайкают, лишь бы не шли на улицу. Но, если такой расчет и был, то он не сработал.

"Дворец Путина" повлиял на протесты

Как ни парадоксально, "виноват" в этом тоже YouTube. Не он один, но его вклад трудно переоценить: размещенный на видеохостинге фильм ФБК с расследованием про дворец в Геленджике, который, по мнению авторов, является взяткой Владимиру Путину. К моменту начала протестов его посмотрели более 60 миллионов раз, что стало абсолютным рекордом для русскоязычных неразвлекательных видео за всю историю. "Дворец Путина" очевидно всколыхнул протест: многие плакаты отсылали к фильму, некоторые пришли с туалетными ершиками, эпизодическими, но яркими "героями" этого расследования.

Ситуация, возникшая после публикации в 2017 году фильма "Он вам не Димон" повторилась: расследование создало новые протестные символы и образы и стало мощным стимулом и поводом для выхода людей на улицу. Подписчики, зрители и просмотры конвертировались в деятельную поддержку. Но не благодаря одному только Youtube и фильму о "дворце Путина".

Феномен TikTok

Случился еще феномен Tik Tok, китайской соцсети коротких видео, о существовании которого многие вообще узнали только благодаря этим протестам. В ней оказались зарегистрированы 60 миллионов россиян, как и везде в мире, в основном - детей и подростков. Сотни миллионов просмотроввидео по хэштегам, связанным с Навальным и предстоящими протестами, впечатляли, особенно тех, кто раньше о TikTok не слышал и с его механизмами и масштабами незнаком. Трудно сказать, какой процент множества роликов на эти темы были "идейными", а сколько было попыткой попасть в рекомендации сервиса и заработать просмотры.

Но само по себе то, что тема стала настолько "хайповой" и приносящей аудиторию - показательно: тренды в таких сервисах не создаются искусственно, а отражают предпочтения аудитории. Важно понимать, что ни сам по себе интернет, ни даже контент в нем не выводит людей на улицы. Все это лишь помогает консолидации аудитории, которая отзывается на созвучные ей настроения. И если миллионам школьников нравятся ролики о том, как их сверстники снимают портреты Путина, то это не Навальный сбил их с истинного пути, это значит, что в их глазах с Путиным что-то не так. И все эти лайки и просмотры помогают нам, пусть и очень приблизительно, уровень этих настроений оценить.

Закрыть нельзя игнорировать

Власти предстоит решить, что дальше делать с интернетом и соцсетями. С одной стороны, это мощный инструмент и фактор консолидирующий оппозиционно настроенных людей. С другой - закрывать их нельзя, поскольку это может привести к намного более масштабным и сильным протестам, чем после любого фильма-расследования. Можно попытаться противодействовать внутри самой среды, как уже много раз бывало, достаточно вспомнить анонимные телеграм-каналы или того же Соловьева в YouTube. Да и сейчас в TikTok уже нашли каких-то блогеров, отрабатывавших пропагандистский заказ. Другое дело, что в интернете выбирает пользователь, который, как мы видели, может за неделю из апатичного зрителя превратиться в активного участника несогласованных акций протеста.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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