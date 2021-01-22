 Соратник Навального об акциях протеста: Власти в РФ действительно напуганы | Новости из Германии о России | DW | 24.01.2021

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Россия

Соратник Навального об акциях протеста: Власти в РФ действительно напуганы

Владимир Ашурков считает, что "уровень присутствия силовых служб" на улицах российских городов "говорит за себя".

Задержания на акции 23 января в Москве

Задержания на акции 23 января в Москве (фото из архива)

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков считает, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального говорит о том, что российские власти "действительно напуганы". Такое мнение Ашурков высказал в воскресенье, 24 января, в беседе с DW.

"Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они (власти РФ. - Ред.) действительно напуганы", - считает соратник Алексея Навального.

Владимир Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.

Рекордное число задержаний

В России по итогам массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального число задержанных на 16.40 мск 24 января составляло 3564, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

По решению Минюста России ФБК включен в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Директор фонда Иван Жданов подчеркивал, что "ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации". "Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал", - указывал Жданов. В свою очередь Навальный называл включение ФБК в реестр "абсолютно незаконным". В июле 2020 года российский оппозиционер заявил о ликвидации ФБК из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску компании "Московский школьник", и открытии другой некоммерческой организации, которая должна была стать новым юрлицом ликвидируемого ФБК.

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    Более десяти уголовных дел

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

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    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:49

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