Соратник Навального об акциях протеста: Власти в РФ действительно напуганы

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимир Ашурков считает, что уровень присутствия силовиков на акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального говорит о том, что российские власти "действительно напуганы". Такое мнение Ашурков высказал в воскресенье, 24 января, в беседе с DW.
"Думаю, их действия говорят за себя больше, чем их слова", - заявил Ашурков. "Уровень присутствия силовых служб на улицах Москвы, городов по всей России, жестокость полиции, информационная кампания, которую они развязывают против Навального, против людей, которые выходят на этот протест - думаю, это говорит за себя", - отметил он. "Они (власти РФ. - Ред.) действительно напуганы", - считает соратник Алексея Навального.
Владимир Ашурков также прокомментировал, какими он видит возможные последствия нынешних массовых протестных акций в России. "Думаю, история - это процесс. Ни у кого нет хрустального шара, чтобы предсказать, что произойдет", - сказал он. "Но также единственное постоянное в истории - это перемены, и система авторитарного режима, коррупции и лжи, которая была создана в России за последние 20 лет Путиным и его дружками, безусловно, закончится", - полагает Ашурков.
Рекордное число задержаний
В России по итогам массовых протестов против ареста известного оппозиционера Алексея Навального число задержанных на 16.40 мск 24 января составляло 3564, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. Накануне они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих. Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января прошедшие акции, заявил, что на них "вышло мало людей".
По решению Минюста России ФБК включен в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента". Директор фонда Иван Жданов подчеркивал, что "ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации". "Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал", - указывал Жданов. В свою очередь Навальный называл включение ФБК в реестр "абсолютно незаконным". В июле 2020 года российский оппозиционер заявил о ликвидации ФБК из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску компании "Московский школьник", и открытии другой некоммерческой организации, которая должна была стать новым юрлицом ликвидируемого ФБК.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль