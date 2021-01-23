Протесты в регионах в поддержку Навального: массовые задержания и требования перемен

Тысячи людей в десятках городов России вышли на улицы в субботу, 23 января, требуя освободить Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО "Матросская тишина". Власти отреагировали жестко: на многочисленных фото и видео с места событий - избиения и грубые задержания протестующих и журналистов. По последней информации правозащитной организации "ОВД-Инфо", по всей стране задержано более двух тысяч человек. Больше всего сторонников Навального, как и ожидалось, вышло в Москве и Санкт-Петербурге, однако и в регионах люди проявили небывалую активность.

Протесты в морозы на Дальнем Востоке

Первыми на протестные акции вышли жители Дальнего Востока. В Хабаровске, где уже полгода проходят традиционные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, собралось, по оценкам наблюдателей, не менее полутора тысяч человек. К главной площади города стянули грузовики с ОМОНом, многочисленные микроавтобусы и автомобили полиции.

В какой-то момент силовикам дали команду: "Хватать всех подряд", - это попало в эфир, который вели сотрудники местного штаба Навального. После команды начались массовые задержания.

Протесты в Хабаровске в поддержку Алексея Навального.

Во Владивостоке, по оценке "Коммерсанта", в митинге участвовало около 3000 человек. Собравшиеся скандировали: "Путина в отставку", "Мы не боимся. Раз. Два. Три, Путин уходи", "Верни дворец народу". Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов.

Митинги под песни и танцы в Сибири

Тысячи протестующих вышли на улицы Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов. В Иркутске людей было особенно много.

Как сообщает "Тайга.инфо", местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

А жители Улан-Удэ собрались на центральной площади своего города и начали танцевать бурятский танец ёхор и скандировать "Свободу!". Хороводы водили и в Иркутске, а также в Чите, сообщает sibnet.ru.

Позже в Улан-Удэ начались стычки митингующих и полиции. Были задержаны несколько человек. Люди окружили отделение полиции и потребовали отпустить задержанных. После этого, по данным "Медиазоны", их действительно отпустили.

Тысячи людей вышли поддержать Навального и на западе Сибири - в Красноярске, Новосибирске, Томске и Омске.

Задержание на акции в Новосибирске

"Ледовое побоище" в Екатеринбурге

30-градусный мороз не помешал массово выйти на улицы жителям Екатеринбурга. По разным оценкам, поддержать Навального там вышли до 10 тысяч человек, пишет местное издание "Екатеринбург онлайн".

Участники организовали шествие вокруг городского пруда, туда же направились и бойцы ОМОНа с щитами и дубинками. Начались стычки: протестующие забрасывали силовиков снежками, также сообщалось, что кто-то кинул в них дымовую шашку. Затем силовики оттеснили демонстрантов на лед пруда и начали задержания, укладывая людей лицом в снег.

Много людей вышли на улицы в Перми и в Челябинске, где также прошли массовые задержания.

Массовые акции в Нижнем Новгороде, Казани и Смоленске

В Нижнем Новгороде, по оценке "Новой газеты", на акцию в поддержку Навального вышло около 10 тысяч человек. Это стало едва ли не самой масштабной акцией за последние годы. Люди прошли маршем по главной улице города, скандируя: "Свободу!".

В Казани часть протестующих заняла проезжую часть. Сообщалось также, что казанская полиция задерживала в том числе и сотрудников СМИ. Массовой стала и акция в Смоленске. Местные жители публиковали фото, на которых видна длинная колонна людей, в то время как госСМИ сообщали, что количество протестующих не превысило 200 человек.

Тысячи протестующих на юге России

В Краснодаре протестующие направились к администрации края и начали скандировать фамилию губернатора Вениамина Кондратьева, вызывая его на разговор.

Геленджик, прославившийся благодаря фильму Навального о дворце Путина, тоже не остался в стороне. В Сочи демонстранты собрались у местной администрации и потребовали свободы для Алексея Навального.

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