Как прошла акция в поддержку Алексея Навального в Хабаровске

По всей России акции в поддержку Алексея Навального 23 января были запланированы на 14.00 местного времени, а вот в Хабаровске сторонники политика призывали выходить в 12.00. Это традиционное время субботних митингов, устоявшееся за полгода протестов. Активисты штаба Навального предложили совместить мероприятия в поддержку "берлинского пациента" с традиционными акциями в поддержку экс-губернатора Фургала. О том, что происходило в Хабаровске, рассказал DW местный журналист, главный редактор издания "Люди ДВ" Евгений Мотлохов.
Хоровод и осада снежной крепости
Хоровод во время акции в поддержку Навального и Фургала в Хабаровске 23 января
В назначенное время на площади Ленина стояло 5 грузовиков с ОМОНом, многочисленные микроавтобусы и автомобили полиции. После того как люди начали скандировать "Свободу!" и "Я/мы Сергей Фургал!", сотрудник полиции в мегафон потребовал от собравшихся разойтись. В толпе раздался крик "Пойдемте гулять!", после этого люди двинулись в сторону улицы Муравьева-Амурского. На выходе с площади путь им преградил ОМОН, который встал в цепь и начал оттеснять толпу.
Протестующие вернулись вглубь площади и продолжили скандировать лозунги. В этот момент, по оценкам наблюдателей, на акции было минимум 1500 человек. Бойцы ОМОНа встали в кольцо посередине площади, но разгонять людей не пытались. В толпе ходил сотрудник полиции с мегафоном и требовал разойтись.
В это время проходили лишь одиночные задержания. В некоторых случаях протестующие не давали полиции задерживать людей. Через час люди начали водить по площади хоровод, скандируя лозунги и распевая песни. Полиция хороводу не препятствовала, ОМОН встал в цепь по краям площади.
Протестное шествие и наперегонки с ОМОНом
Во время протестного шествия в Хабаровске 23 января
После хоровода протестующие небольшими группами покинули площадь, собрались в колонну и начали шествие по тротуарам улицы Муравьева-Амурского в сторону Комсомольской площади. За ними с площади двинулись вторая колонна. Обе численностью около 300 человек. По дороге люди скандировали лозунги в поддержку Алексея Навального, Сергея Фургала и против президента Владимира Путина.
Колонны объединились на Комсомольской площади, но через несколько минут туда подъехали грузовики с ОМОНом и люди поспешили пойти в обратную сторону.
Обратный путь ОМОН преградил шествию в середине улицы Муравьева-Амурского и люди опять развернулись. Перегонки с правоохранителями продолжались около часа. Они закончились массовыми задержаниями около площади Ленина, люди каждый пытались убежать от ОМОНа. Всего, по данным "ОВД-Инфо" в Хабаровске задержали 13 человек.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Ежедневные шествия и митинги
Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.
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Просьбы протестующих поддержать их
Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".
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Владивосток
Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.
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Кормление голубей как форма протеста
На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Акция в поддержку Хабаровска в Москве
Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования протестующих
Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Народный губернатор"
Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Неприятие Михаила Дегтярева
Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Требования перемен
Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы устали от власти Путина"
Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Массовость акций
По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
"Мы мзду не берем"
После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".
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От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск
Отношение полиции к протестующим
На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.
Автор: Елена Гункель