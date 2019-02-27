ФБК опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во вторник, 19 января, выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Расследователи оценили стоимость объекта в 100 млрд рублей.

По их сведениям, дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний - "Роснефть" и "Транснефть". Возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Сечиным и Токаревым.

У ФБК есть план "дворца Путина"

ФБК обнародовал архитектурный план строения, возведенного у мыса Идокопас. Расследователи утверждают, что план передал фонду "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца". Площадь здания составляет 17 691 квадратный метр, следует из документов, на которые ссылается ФБК. По словам расследователей, это самый большой частный жилой дом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Территория вокруг основного здания площадью в 7000 гектаров принадлежит Федеральной службе безопасности (ФСБ). Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отмечает ФБК. По сведениям расследователей, обслуживающим объект людям запрещено проносить на территорию мобильные телефоны, а приезжающие автомобили досматривают на нескольких пунктах пропуска.

В 2010 году о строительстве резиденции рассказал петербургский предприниматель Сергей Колесников, которого расследователи называют партнером петербургских друзей Владимира Путина. После огласки бизнесмен Александр Пономаренко заявил о приобретении объекта. Это давний партнер братьев Ротенбергов, следует из материала ФБК. Фонд называет сделку фиктивной, характеризуя ее как подбор "специального богатого человека, который будет считаться собственником дворца под Геленджиком".

С 2017 года объект принадлежит российскому акционерному обществу "Бином", пятеро управляющих которого являются штатными сотрудниками компании "Акцепт", указывается в расследовании. По сведениям ФБК, "Акцепт" принадлежит Михаилу Шеломову, двоюродному племяннику Путина.

Пресс-секретарь отрицает наличие у Путина резиденции на мысе Идокопас

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает наличие у главы государства резиденции на мысе Идокопас. "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - приводит слова Пескова онлайн-издание Daily Storm.

Задержание Навального в Шереметьево после возвращения в Россию

Сам основатель ФБК Алексей Навальный вечером 17 января прилетел в Москву из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления в России веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

После прилета россиянин был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.

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