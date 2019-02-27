ФБК опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального во вторник, 19 января, выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Расследователи оценили стоимость объекта в 100 млрд рублей.
По их сведениям, дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний - "Роснефть" и "Транснефть". Возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Сечиным и Токаревым.
У ФБК есть план "дворца Путина"
ФБК обнародовал архитектурный план строения, возведенного у мыса Идокопас. Расследователи утверждают, что план передал фонду "один из важных подрядчиков, работавший на обустройстве дворца". Площадь здания составляет 17 691 квадратный метр, следует из документов, на которые ссылается ФБК. По словам расследователей, это самый большой частный жилой дом в России. На прилегающей территории есть ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
Территория вокруг основного здания площадью в 7000 гектаров принадлежит Федеральной службе безопасности (ФСБ). Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, отмечает ФБК. По сведениям расследователей, обслуживающим объект людям запрещено проносить на территорию мобильные телефоны, а приезжающие автомобили досматривают на нескольких пунктах пропуска.
В 2010 году о строительстве резиденции рассказал петербургский предприниматель Сергей Колесников, которого расследователи называют партнером петербургских друзей Владимира Путина. После огласки бизнесмен Александр Пономаренко заявил о приобретении объекта. Это давний партнер братьев Ротенбергов, следует из материала ФБК. Фонд называет сделку фиктивной, характеризуя ее как подбор "специального богатого человека, который будет считаться собственником дворца под Геленджиком".
С 2017 года объект принадлежит российскому акционерному обществу "Бином", пятеро управляющих которого являются штатными сотрудниками компании "Акцепт", указывается в расследовании. По сведениям ФБК, "Акцепт" принадлежит Михаилу Шеломову, двоюродному племяннику Путина.
Пресс-секретарь отрицает наличие у Путина резиденции на мысе Идокопас
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает наличие у главы государства резиденции на мысе Идокопас. "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", - приводит слова Пескова онлайн-издание Daily Storm.
Задержание Навального в Шереметьево после возвращения в Россию
Сам основатель ФБК Алексей Навальный вечером 17 января прилетел в Москву из Германии, где провел почти 5 месяцев после отравления в России веществом из группы "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.
После прилета россиянин был задержан на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Навального до 15 февраля.
Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам 23 января.
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Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
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Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
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Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
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Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская