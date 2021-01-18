Арест Навального. Как реагируют немецкие политики?

Немецкие политики быстро и резко отреагировали на задержание Алексея Навального по прилете в Москву. Общее мнение в лаконичном, требовательном и, пожалуй, не нуждающемся в переводе твите выразила лидер "зеленой" фракции в Европейском парламенте, депутат из Германии Ска Келлер (Ska Keller): "Free Nawalny immediately!"

"Free Nawalny immediately!"

Ска Келлер

Ее коллега в бундестаге, председатель парламентской фракции партии "Союз-90"/"зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) написала в Twitter следующее: "Кремль вновь ясно демонстрирует, как он обходится с оппозиционерами и всеми способами запугивает своих критиков". "Кремль и Владимир Путин хотят во что бы то ни стало изолировать Алексея Навального в год выборов в Государственную думу", - добавил эксперт этой фракции по странам Восточной Европы Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin).

Из всех представленных в бундестаге партий немецкие "зеленые", пожалуй, наиболее критично относятся к действиям российских властей и политике, которую проводит президент Владимир Путин. Они, в частности, единственная партия, которая с самого начала - по политическим и экологическим соображениям - выступала против сооружения газопровода "Северный поток - 2" и требовала не просто заморозить строительные работы в ответ на отравление Алексея Навального, что, предлагали, например, немецкие либералы и некоторые консерваторы, но и вовсе отказаться от этого проекта.

"Государство должно защищать Навального, а не арестовывать"

Жестко отреагировали на задержание Навального и представители правящих в Германии партий. Так, глава МИД Германии, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas), который в прошлом занимал и пост министра юстиции, призвал власти РФ незамедлительно освободить Навального. "После выздоровления Алексей Навальный по собственной воле и сознательно вернулся в Россию, которую он считает своей личной и политической родиной. То, что российские власти задержали его сразу по прибытии, абсолютно необъяснимо", - заявил Мас утром в понедельник, 18 января.

Олаф Шольц

Требование своего товарища по партии поддержал министр финансов и вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). В ток-шоу, организованном самой массовой в Германии газетой Bild, он назвал Навального "смелым человеком", с которым обращаются несправедливо. "На него совершено покушение, и государство должно его защищать, а не арестовывать", - сказал Шольц, уверенный в том, что Навальный имеет право оставаться на свободе и баллотироваться на политические посты.

И даже внешнеполитический эксперт фракции посткоммунистической Левой партии, которая традиционно снисходительно, если не сказать, одобрительно относится к действиям российских властей, выступил в этот раз с весьма резкой критикой. "Пусть Навальный жестко нападает на политические структуры в России, недопустимо так обращаться с человеком - после попытки его убийства и после его лечения в Германии", - заявил Грегор Гизи (Gregor Gysi). Он отметил, что Навальный в настоящий момент не опасается нового покушения на себя. "Надеюсь, он прав", - заключил Гизи.

Официальный Берлин требует освободить Навального

О том, какое значение придает задержанию Навального канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), в свое время навестившая российского оппозиционера в больничной палате клиники "Шарите", где его лечили после отравления, свидетельствует один примечательный факт.

Все последние недели и даже месяцы регулярные - три раза в неделю - правительственные пресс-конференции неизменно начинались с главной для Германии темы: эпидемии коронавируса. Тем более ожидаемой эта тема в качестве первой была и в этот понедельник, 18 января: по понедельникам в ведомстве федерального канцлера проходит заседание так называемого "коронавирусного кабмина", то есть, совещание профильных министров.

Штеффен Зайберт

Но несмотря даже на то, что на вторник, 19 января, назначена внеочередная встреча канцлера с земельными премьерами, на которой речь пойдет о дальнейшем ужесточении карантинных мер в Германии, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) счел необходимым в первую очередь выступить с заявлением по Навальному.

"Федеральное правительство осуждает арест Навального непосредственно после его добровольного возвращения на свою родину", - сказал Зайберт и напомнил, что приговор, условия которого он якобы нарушил, Европейский суд по правам человека в 2017 году признал произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации. Поэтому обвинять Навального в нарушении правил условного срока, который он получил на основании противозаконного приговора, официальный Берлин считает нарушением принципов правового государства.

Кроме того, добавил представитель канцлера, всем известно, что после покушения на оппозиционера в России с помощью боевого химического отравляющего вещества Навальный находился на лечении в Германии, поэтому в данной ситуации совершенно несостоятельно упрекать его в нарушении правил условного срока. "Российские власти арестовали жертву покушения, а не тех, кто его совершил с применением химического оружия", - констатировал Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель и Владимир Путин во время встречи в Париже в 2018 году

Отвечая на вопрос DW, собирается ли Ангела Меркель, имеющая отлаженный канал связи с российским президентом, позвонить Путину и похлопотать за Навального, он ответил так: "О предстоящих телефонных разговорах канцлера мы не сообщаем, только об уже состоявшихся".

На подходе новые санкции против России?

На пресс-конференции Зайберта спрашивали и о возможном ужесточении антироссийских санкций, введенных за нарушение Россией международного права, а именно, конвенции, запрещающей применять химическое оружие. Зайберт сказал, что на этот счет намечены консультации с европейскими партнерами Германии, запланировано и их совместное заявление на тему ареста Навального и обращения с ним российских властей.

Но что касается газопровода "Северный поток - 2", строительство которого некоторые немецкие политики предлагают заморозить в ответ на отравление Навального, то позиция правительства ФРГ, сказал Зайберт, осталась неизменной: проект, мол, коммерческий, экономический, и к истории с Навальным никакого отношения не имеет. Вместе с тем он однозначно признал, что "поведение России в случае с Навальным, как и другие события последнего времени, отягощают двусторонние отношения".

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