 В Москве задерживают участников акции в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2021

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Россия

В Москве задерживают участников акции в поддержку Навального

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.

Задержание участника акции в поддержку Навального в Москве 23 января

Задержание участника акции в поддержку Навального в Москве

В российских городах в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское).

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В Санкт-Петербурге на станции "Невский проспект"  перекрыт обычный выход. Людей пропускают через входные двери. На улице людей останавливают, на ступеньках скапливается толпа. Полицейские задают вопрос: "С какой целью вы здесь находитесь?" Вдоль тротуара стоят автобусы и автозаки.

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Корреспондент DW из Санкт-Петербурга передает, что "по техническим причинам" закрыта на выход станция метро "Адмиралтейская", ближайшая и единственная  станция к Сенатской площади - месту проведения в Санкт-Петербурге акции в поддержку Навального. Поступают сообщения, что и сама Сенатская площадь уже вся перекрыта.

В Москве задерживают участников еще не начавшейся акции

++12.40++

В Москве на Пушкинскую площадь приходит все больше людей для участия в акции в поддержку Навального. Полиция начнает задерживать участников еще не начавшегося мероприятия.

++12.35++

Очень большое количество людей вышло на протестную акцию в Екатеринбурге. При этом на улице 30-градусный мороз.

++12.30++

В Москве перед началом протестов огородили Пушкинскую площадь, где запланирован главный митинг. Возле "Макдональдса" на площади уже дежурят десятки людей с повязками "дружинник". 


++12.00++

В Москве задержан координатор штаба Навального Олег Степанов. По сообщению штаба, полиция караулила его у дома.



В Якутске прошел самый холодный митинг в поддержку Алексея Навального

++11.30++

Самый холодный митинг за Навального прошел в Якутске. При температуре воздуха -48 градусов на акцию солидарности вышли около 50 человек. Демонстранты прошествовали от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Нескольких человек задержали, но после беседы освободили.

++11.20++

На акции в поддержку Алексея Навального в Комсомольске-на-Амуре, по данным местных СМИ, задержали не менее 20 человек.

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Novosibirsk Protest Navalny Inhaftierung

Женщины с плакатами на акции в Новосибирске

В Новосибирске перед началом акции солидарности сотрудники полиции выставили ограждения на центральных улицах, а также закрыли одну из станций метро. Как сообщает Telegram-канал "НГС - новости Новосибирска", это не помешало протестующим выйти к главной площади города. В центре города наблюдаются перебои с мобильной связью. По данным "ОВД-Инфо", задержаны минимум 12 человек.

Жесткий разгон участников акции во Владивостоке

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Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции. Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.

++10.25++

Акция солидарности проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщает  Telegram-канал "Команда Навального". Редакция канала также обновила список российских городов, в которых запланированы пикеты, митинги и шествия. Всего в списке более 40 городов. 

++10.20++

YouTube-канал "Навальный Live" начал трансляцию, посвященную акциям в поддержку Навального. "С 10.00 по московскому времени и до позднего вечера наша команда будет вести прямую трансляцию всероссийских протестов", - говорится в описании к стриму

Первое задержание в Москве

++10.00++

Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы России задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Задержанного доставили в Тверской ОВД, сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Пушкинская площадь в Москве с вечера пятницы фактически на осадном положении: вокруг стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки. Около Охотного ряда со стороны гостиницы "Москва" также скапливается полицейский транспорт.

++09.45++

Во время акции в Благовещенске силовики задержали не менее 10 человек, сообщили изданию "ОВД-Инфо" сами задержанные. Среди них есть несовершеннолетний и журналист Андрей Афанасьев.

++09.25++

Во Владивостоке омоновцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с Алексеем Навальным и другими политическими заключенными в России. Об этом сообщает штаб Навального во Владивостоке.

++09.00++

Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.

++08.40++

В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

В Хабаровске на акции в поддержку Навального задержан местный депутат

++08.25++

В Хабаровске силовикам во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

++07.30++

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, заполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

++07.15++

Силовики задерживают участников акции в поддержку Навального в Хабаровске 23 января

Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

++06.55++

Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

++06.50++

Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

++06.45++

Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске

Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске

Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"

++06.35++

Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники акции в Хабаровске скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

Участники акции солидарности с Навальным в Хабаровске

Акции солидарности в Хабаровске

ОМОН начал задерживать хабаровчан с применением дубинок

++06.30++

Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

++06.05++

Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

++05.35++

Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

Участники митинга в Хабаровске в поддержку Навального

Участники митинга в Хабаровске в поддержку Навального

++05.25++

На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях

Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny

Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске 23 января

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Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

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Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

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    Автор: Марина Барановская


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