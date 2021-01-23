В Москве задерживают участников акции в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге на станции "Невский проспект" перекрыт обычный выход. Людей пропускают через входные двери. На улице людей останавливают, на ступеньках скапливается толпа. Полицейские задают вопрос: "С какой целью вы здесь находитесь?" Вдоль тротуара стоят автобусы и автозаки.
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Корреспондент DW из Санкт-Петербурга передает, что "по техническим причинам" закрыта на выход станция метро "Адмиралтейская", ближайшая и единственная станция к Сенатской площади - месту проведения в Санкт-Петербурге акции в поддержку Навального. Поступают сообщения, что и сама Сенатская площадь уже вся перекрыта.
В Москве задерживают участников еще не начавшейся акции
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В Москве на Пушкинскую площадь приходит все больше людей для участия в акции в поддержку Навального. Полиция начнает задерживать участников еще не начавшегося мероприятия.
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Очень большое количество людей вышло на протестную акцию в Екатеринбурге. При этом на улице 30-градусный мороз.
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В Москве перед началом протестов огородили Пушкинскую площадь, где запланирован главный митинг. Возле "Макдональдса" на площади уже дежурят десятки людей с повязками "дружинник".
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В Москве задержан координатор штаба Навального Олег Степанов. По сообщению штаба, полиция караулила его у дома.
В Якутске прошел самый холодный митинг в поддержку Алексея Навального
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Самый холодный митинг за Навального прошел в Якутске. При температуре воздуха -48 градусов на акцию солидарности вышли около 50 человек. Демонстранты прошествовали от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Нескольких человек задержали, но после беседы освободили.
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На акции в поддержку Алексея Навального в Комсомольске-на-Амуре, по данным местных СМИ, задержали не менее 20 человек.
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Женщины с плакатами на акции в Новосибирске
В Новосибирске перед началом акции солидарности сотрудники полиции выставили ограждения на центральных улицах, а также закрыли одну из станций метро. Как сообщает Telegram-канал "НГС - новости Новосибирска", это не помешало протестующим выйти к главной площади города. В центре города наблюдаются перебои с мобильной связью. По данным "ОВД-Инфо", задержаны минимум 12 человек.
Жесткий разгон участников акции во Владивостоке
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Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции. Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.
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Акция солидарности проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал "Команда Навального". Редакция канала также обновила список российских городов, в которых запланированы пикеты, митинги и шествия. Всего в списке более 40 городов.
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YouTube-канал "Навальный Live" начал трансляцию, посвященную акциям в поддержку Навального. "С 10.00 по московскому времени и до позднего вечера наша команда будет вести прямую трансляцию всероссийских протестов", - говорится в описании к стриму.
Первое задержание в Москве
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Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы Россиизадержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Задержанного доставили в Тверской ОВД, сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Пушкинская площадь в Москве с вечера пятницы фактически на осадном положении: вокруг стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки. Около Охотного ряда со стороны гостиницы "Москва" также скапливается полицейский транспорт.
Во Владивостоке омоновцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с Алексеем Навальным и другими политическими заключенными в России. Об этом сообщает штаб Навального во Владивостоке.
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Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.
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В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.
В Хабаровске на акции в поддержку Навального задержан местный депутат
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В Хабаровске силовикам во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.
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Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, заполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.
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Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске
В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.
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Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".
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Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.
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Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске
Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"
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Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники акции в Хабаровске скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.
Акции солидарности в Хабаровске
ОМОН начал задерживать хабаровчан с применением дубинок
Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.
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Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.
Участники митинга в Хабаровске в поддержку Навального
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На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.
Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях
Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске 23 января
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Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.
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Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".