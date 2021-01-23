В Москве задерживают участников акции в поддержку Навального

В российских городах в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское).

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В Санкт-Петербурге на станции "Невский проспект" перекрыт обычный выход. Людей пропускают через входные двери. На улице людей останавливают, на ступеньках скапливается толпа. Полицейские задают вопрос: "С какой целью вы здесь находитесь?" Вдоль тротуара стоят автобусы и автозаки.

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Корреспондент DW из Санкт-Петербурга передает, что "по техническим причинам" закрыта на выход станция метро "Адмиралтейская", ближайшая и единственная станция к Сенатской площади - месту проведения в Санкт-Петербурге акции в поддержку Навального. Поступают сообщения, что и сама Сенатская площадь уже вся перекрыта.

В Москве задерживают участников еще не начавшейся акции

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В Москве на Пушкинскую площадь приходит все больше людей для участия в акции в поддержку Навального. Полиция начнает задерживать участников еще не начавшегося мероприятия.

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Очень большое количество людей вышло на протестную акцию в Екатеринбурге. При этом на улице 30-градусный мороз.

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В Москве перед началом протестов огородили Пушкинскую площадь, где запланирован главный митинг. Возле "Макдональдса" на площади уже дежурят десятки людей с повязками "дружинник".





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В Москве задержан координатор штаба Навального Олег Степанов. По сообщению штаба, полиция караулила его у дома.





В Якутске прошел самый холодный митинг в поддержку Алексея Навального

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Самый холодный митинг за Навального прошел в Якутске. При температуре воздуха -48 градусов на акцию солидарности вышли около 50 человек. Демонстранты прошествовали от площади Дружбы народов до площади Орджоникидзе. Нескольких человек задержали, но после беседы освободили.

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На акции в поддержку Алексея Навального в Комсомольске-на-Амуре, по данным местных СМИ, задержали не менее 20 человек.

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Женщины с плакатами на акции в Новосибирске

В Новосибирске перед началом акции солидарности сотрудники полиции выставили ограждения на центральных улицах, а также закрыли одну из станций метро. Как сообщает Telegram-канал "НГС - новости Новосибирска", это не помешало протестующим выйти к главной площади города. В центре города наблюдаются перебои с мобильной связью. По данным "ОВД-Инфо", задержаны минимум 12 человек.

Жесткий разгон участников акции во Владивостоке

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Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции. Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.

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Акция солидарности проходит в Улан-Удэ. Об этом сообщает Telegram-канал "Команда Навального". Редакция канала также обновила список российских городов, в которых запланированы пикеты, митинги и шествия. Всего в списке более 40 городов.

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YouTube-канал "Навальный Live" начал трансляцию, посвященную акциям в поддержку Навального. "С 10.00 по московскому времени и до позднего вечера наша команда будет вести прямую трансляцию всероссийских протестов", - говорится в описании к стриму.

Первое задержание в Москве

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Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы России задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Задержанного доставили в Тверской ОВД, сообщается в Telegram-канале Avtozak Live. Пушкинская площадь в Москве с вечера пятницы фактически на осадном положении: вокруг стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки. Около Охотного ряда со стороны гостиницы "Москва" также скапливается полицейский транспорт.

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Во время акции в Благовещенске силовики задержали не менее 10 человек, сообщили изданию "ОВД-Инфо" сами задержанные. Среди них есть несовершеннолетний и журналист Андрей Афанасьев.

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Во Владивостоке омоновцы задерживают людей, вышедших на акцию солидарности с Алексеем Навальным и другими политическими заключенными в России. Об этом сообщает штаб Навального во Владивостоке.

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Акции в поддержку Алексея Навального 23 января пройдут не только в России, но и в десятках городов Европы и мира. Список этих городов со ссылками опубликовал, в частности, на своей странице в Facebook российский и американский финансист Слава Рабинович.

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В видеотрансляции штаба Навального во Владивостоке сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жалуются на снижение скорости мобильного интернета.

В Хабаровске на акции в поддержку Навального задержан местный депутат

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В Хабаровске силовикам во время проходившей там акции дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

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Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, заполненные людьми, уехали, но задержания ОМОНом на площади Ленина продолжаются.

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Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

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Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

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Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

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Сотрудники ОМОНа на площади Ленина в Хабаровске

Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"

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Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники акции в Хабаровске скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

Акции солидарности в Хабаровске

ОМОН начал задерживать хабаровчан с применением дубинок

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Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

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Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

++05.35++

Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

Участники митинга в Хабаровске в поддержку Навального

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На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях

Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске 23 января

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Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

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Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

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