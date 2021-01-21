 Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 21.01.2021

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Россия

Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального

Накануне объявленных сторонниками Алексея Навального акций протеста власти предпринимают всевозможные шаги, чтобы предотвратить их. Среди их методов: задержания, штрафы, запугивание.

Алексей Навальный выступает на митинге в Москве, сентябрь 2019 г.

Алексей Навальный выступает на митинге в Москве, сентябрь 2019 г.

Российские власти принимают различные меры, чтобы не допустить проведения 23 января акций протеста против ареста Алексея Навального. В четверг, 21 января, были задержаны несколько сторонников создателя Фонда борьбы с коррупцией, домой к другим приходили полицейские, заведены уголовные дела - DW подводит итоги дня.

Задержания сторонников Навального

Первыми задержанными за два дня до намеченных демонстраций стали юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Адвокат Владимир Воронин рассказал, что полицейские силой вытащили Соболь из его машины, объяснив задержание призывами к участию в несанкционированных митингах. На нее составили протокол за организацию несогласованной акции. Еще раньше в тот же день полицейский пытался вручить Любови Соболь какой-то документ, но она его не взяла.

Гражданину Беларуси Владлену Лосю было предписано покинуть Россию до 25 января и объявлено о запрете на въезд в течение двух с половиной.

Спустя несколько часов были задержаны в Москве пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, а в Краснодаре - координатор регионального штаба Алексея Навального Анастасия Панченко.

Сотрудники полиции приходили в течение дня и к другим соратникам Алексея Навального и журналистам, в частности, к ведущему "Эха Москвы" Александру Плющеву и главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову.

В Татарстане возбуждено уголовное дело о призывах к беспорядкам: как сообщили в республиканском управлении СКР, следователи устанавливают личность пользователя соцсетей, призвавшего 20 января к "массовым беспорядкам 23 января". "Злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению", - говорится в пресс-релизе.

Давление на интернет-ресурсы

В МВД России заявили, что тех, кто призывает к участию в акциях протеста 23 января, будут привлекать к административной ответственности еще до дня их проведения. По словам первого замглавы министерства Александра Горового, сотрудники МВД готовы к обеспечению общественного порядка на несанкционированных акциях.

Генпрокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы участвовать в запланированных на 23 января митингах. "Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - заявило ведомство в Telegram-канале. Генпрокуратура указала, что планирующиеся митинги являются незаконными, предупредив о "привлечении виновных лиц к административной ответственности" при наличии оснований.

Вскоре после этого Роскомнадзор объявил, что будет штрафовать соцсети за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Ведомство направило в адрес соцсетей "уведомлений о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях". В пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что участие в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, "несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью".

В свою очередь прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова. По информации "Интерфакса", предупреждения получили интернет-гиганты Facebook, TikTok, Twitter, Google и Мail-Group.

Студентам угрожают

Руководство целого ряда российских вузов предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Некоторым грозят отчислением (в московских Финансовом университете и РГУ нефти и газа, РАНХиГС в Петербурге и РГЭУ в Ростове-на-Дону), других обещают внести "черный список госучреждений" (Ярославский госуниверситет). А Башкирский госуниверситет объявил субботу, 23 января, учебным днем "в связи с невыполнением учебного плана".

В родительских чатах Петербурга разосланы массовые сообщения от городских властей, а также от учителей и руководителей школ. Родителей призывают "защитить детей", оградить от провокаций, а учителей - напомнить школьникам об административных и уголовных последствиях плохого поведения. "Фонтанка.ру" пишет, что петербургских студентов, в частности учащихся колледжа водных ресурсов, начали предупреждать о последствиях митингов.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 04:55

О фильме Навального и протестных настроениях в российском обществе (21.01.2021)

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