Как власти РФ пытаются не допустить акций в поддержку Навального

Российские власти принимают различные меры, чтобы не допустить проведения 23 января акций протеста против ареста Алексея Навального. В четверг, 21 января, были задержаны несколько сторонников создателя Фонда борьбы с коррупцией, домой к другим приходили полицейские, заведены уголовные дела - DW подводит итоги дня.

Задержания сторонников Навального

Первыми задержанными за два дня до намеченных демонстраций стали юристы ФБК Любовь Соболь и Владлен Лось. Адвокат Владимир Воронин рассказал, что полицейские силой вытащили Соболь из его машины, объяснив задержание призывами к участию в несанкционированных митингах. На нее составили протокол за организацию несогласованной акции. Еще раньше в тот же день полицейский пытался вручить Любови Соболь какой-то документ, но она его не взяла.

Гражданину Беларуси Владлену Лосю было предписано покинуть Россию до 25 января и объявлено о запрете на въезд в течение двух с половиной.

Спустя несколько часов были задержаны в Москве пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, а в Краснодаре - координатор регионального штаба Алексея Навального Анастасия Панченко.

Сотрудники полиции приходили в течение дня и к другим соратникам Алексея Навального и журналистам, в частности, к ведущему "Эха Москвы" Александру Плющеву и главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову.

В Татарстане возбуждено уголовное дело о призывах к беспорядкам: как сообщили в республиканском управлении СКР, следователи устанавливают личность пользователя соцсетей, призвавшего 20 января к "массовым беспорядкам 23 января". "Злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению", - говорится в пресс-релизе.

Давление на интернет-ресурсы

В МВД России заявили, что тех, кто призывает к участию в акциях протеста 23 января, будут привлекать к административной ответственности еще до дня их проведения. По словам первого замглавы министерства Александра Горового, сотрудники МВД готовы к обеспечению общественного порядка на несанкционированных акциях.

Генпрокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, содержащим призывы участвовать в запланированных на 23 января митингах. "Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - заявило ведомство в Telegram-канале. Генпрокуратура указала, что планирующиеся митинги являются незаконными, предупредив о "привлечении виновных лиц к административной ответственности" при наличии оснований.

Вскоре после этого Роскомнадзор объявил, что будет штрафовать соцсети за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях протеста. Ведомство направило в адрес соцсетей "уведомлений о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях". В пресс-службе Роскомнадзора утверждают, что участие в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, "несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью".

В свою очередь прокуратура Москвы вынесла предостережение пяти интернет-сервисам о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова. По информации "Интерфакса", предупреждения получили интернет-гиганты Facebook, TikTok, Twitter, Google и Мail-Group.

Студентам угрожают

Руководство целого ряда российских вузов предупредило студентов об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Некоторым грозят отчислением (в московских Финансовом университете и РГУ нефти и газа, РАНХиГС в Петербурге и РГЭУ в Ростове-на-Дону), других обещают внести "черный список госучреждений" (Ярославский госуниверситет). А Башкирский госуниверситет объявил субботу, 23 января, учебным днем "в связи с невыполнением учебного плана".

В родительских чатах Петербурга разосланы массовые сообщения от городских властей, а также от учителей и руководителей школ. Родителей призывают "защитить детей", оградить от провокаций, а учителей - напомнить школьникам об административных и уголовных последствиях плохого поведения. "Фонтанка.ру" пишет, что петербургских студентов, в частности учащихся колледжа водных ресурсов, начали предупреждать о последствиях митингов.

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