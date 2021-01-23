Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за привлечение подростков на несогласованные акции

Роскомнадзор объявил, что будет штрафовать социальные сети за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. В сообщении, опубликованном в четверг, 21 января, ведомство указывает, что "направляет в адрес соцсетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях" по статье 13.41 КоАП РФ о нарушении установленного порядка ограничения доступа к информации и информационным ресурсам.

"Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН), подчеркнув, что участие в несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, "несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью".

РКН напоминает, что нормы названной статьи 13.41 КоАП РФ вступили в силу 10 дней назад, с 10 января этого года, и за их нарушение юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - предупреждают в надзорном ведомстве.

Накануне РКН сообщил, что потребовал от соцсетей TikTok и "В контакте" прекратить распространение призывов к участию детей в протестных митингах.

Задержание и арест Алексея Навального

На 23 января штабы Алексея Навального в разных городах России намерены провести протестные акции с требованием освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией из-под стражи. Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле, когда прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только Навальный объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. Адвокатов Навального не допустили к нему до заседания суда. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы.

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