 Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.01.2021

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Россия

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального

В фильме-расследовании Алексея Навального "Дворец для Путина" среди множества российских фамилий упоминается один немец - бывший агент "штази" Маттиас Варниг. Чем он известен?

Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2018 год

Маттиас Варниг на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2018 год

Немец Маттиас Варниг (Matthias Warnig), чье имя упомянул в своем новом фильме "Дворец для Путина"Алексей Навальный, - человек во многом особенный. Это самый давний и самый активный в российском бизнесе немецкий друг президента России Владимира Путина.

Навальный упоминает Варнига, когда рассказывает о переписке бывшей супруги нынешнего президента РФ Людмилы с ее немецкой подругой в середине 1990-х. Одно из писем было отправлено с факса Варнига. Российский оппозиционер, ссылаясь в том числе на публикацию DW, рассказывает, что Варниг, бывший агент восточногерманской спецслужбы "штази", ставший в 1990-е годы банкиром, финансово помогал Путину, бывшему сотруднику КГБ в Дрездене, и его семье. Есть предположения, что оба могли познакомиться по линии спецслужб в ГДР, но официально их контакты начались уже после смены обоими рода занятий - в Санкт-Петербурге.

Варниг: Увидеться с Путиным - не проблема

65-летний Маттиас Варниг избегает публичности, предпочитая действовать за кулисами. В 2018 году интервью с ним опубликовала австрийская газета Die Presse. На вопрос, как часто он встречается с Путиным, бизнесмен ответил, что у российского президента нет мобильного телефона, но добавил: "Если мне нужно с ним увидеться, то мы уж это организуем".

Удостоверение Путина, выданное штази

Удостоверение Путина, выданное "штази"

За 20 лет правления Путина в РФ Варниг, получивший в ГДР экономическое образование, стал самым влиятельным немецким менеджером в российском бизнесе. Он входит в советы директоров ведущих российских компаний и банков.

В интервью Die Presse Варниг объяснил это стечением обстоятельств: мол, у него в начале 2010-х закончился один из проектов, а тогдашний президент России Дмитрий Медведев запретил высшим чиновникам входить в советы директоров компаний. "И тогда понадобились люди, чтобы занять эти должности", - пояснил менеджер. При этом Варниг отрицал, что был назначен в качестве "доверенного лица Путина" с целью контролировать руководство: "Нет, вовсе нет. Я - не рупор Кремля".     

От "Роснефти" до ФК "Шальке"

Среди работодателей Маттиаса Варнига - крупнейшие российские компании. С 2011 года он - член советов директоров "Транснефти" и "Роснефти". При этом в "Роснефти" Варниг является заместителем еще одного немца, Герхарда Шредера (Gerhard Schroeder), бывшего канцлера ФРГ, также друга Путина, который возглавил совет директоров в 2017 году. О Шредере Навальный в фильме не упомянул.

Кроме того, Варниг входит в совет директоров банка ВТБ и до 2015 года был членом правления санкт-петербургского банка "Россия", который в СМИ связывают с близким окружением президента Путина.

Варниг (второй справа) на церемонии запуска Северного потока в ноябре 2011

Варниг (второй справа) на церемонии запуска "Северного потока" в ноябре 2011

С 2012 по 2018 годы Варниг возглавлял совет директоров компании "Русал", но был вынужден уйти под давлением санкций США. Потеряв одну должность в России, немецкий менеджер скоро получил другую - на родине. В 2019 году он вошел в наблюдательный совет футбольного клуба "Шальке" из Гельзенкирхена, главным спонсором которого является российский "Газпром". Некоторые болельщики протестовали против его назначения.

В 2017 году в российских СМИ появилась информация, что Маттиас Варниг приобрел акции компании "Новые облачные технологии" - российского разработчика офисных приложений, которого называют конкурентом Microsoft. Два года спустя Варниг вышел из состава акционеров.

"Северный поток - 2" как главный проект Варнига

Самым главным на данный момент проектом Маттиаса Варнига является строительство газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Он занимает должность исполнительного директора зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2, главный совладелец которой - "Газпром". До этого, с 2006 по 2016 годы, Варниг был управляющим директором компании Nord Stream, которая прокладывала первые две ветки трубопровода. Для Варнига оба проекта, которые выгодны прежде всего землям на востоке ФРГ, - игра на домашнем поле: он - уроженец восточногерманского Бранденбурга.

По иронии судьбы, когда в августе 2020 года Алексея Навального после отравления "Новичком" привезли в Германию, главный проект Варнига оказался под угрозой. Начали все громче звучать требования остановить или заморозить "Северный поток - 2", который и так оказался под ударом санкций США. Судя по тому, что проект продолжают строить, роль лоббиста в Германии Варниг выполнил успешно. 

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    Автор: Марина Барановская


 

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