Комментарий: Возвращение Навального - задержать нельзя отпустить

Алексей Навальный назвал дату своего возвращения: 17 января он пригласил всех желающих встречать его в аэропорту Внуково. Очередной раунд в противостоянии Кремля и главного оппозиционера страны показывает, что Навальный готов идти на обострение, в то время как власти так ничего и не придумали. Если не случится ничего неожиданного или сверхъестественного, 17 января самолет авиакомпании "Победа" с Алексеем Навальным на борту приземлится в одном из аэропортов столицы Российской Федерации.

Сигналы Кремля Навальному не сработали

Все последнее время российские власти отчаянно посылали сигналы Алексею Навальному: не надо возвращаться в Россию. Здесь, по версии Кремля, оппозиционера ждут только уголовные дела и реальная угроза немедленно отправиться в колонию. ФСИН, которая сначала объявила о возможной замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше", перешла к активным действиям и обратилась с соответствующим требованием в суд. Однако этот прямолинейный инструмент (угроза тюрьмы), судя по всему, не сработал.

Татьяна Фельгенгауэр

Более того, политик объявил о намерении вернуться в Россию буквально на следующий день после появления новости о том, что ФСИН обратилась в суд. Сложно отделаться от мысли, что именно Кремль, который упорно продолжает угрожать Навальному, подтолкнул оппозиционера ответить на это как можно скорее. И свой шаг политик сделал выверенно: он широко анонсировал свое возвращение, приковав к нему внимание общественности и СМИ. Если предположить, что оппозиционер полетит в Москву из Берлина, то мы обнаружим лишь один рейс авиакомпании "Победа", а значит, сторонники Навального будут точно знать, когда и где его встречать. Более того, в Facebook уже создано соответствующее мероприятие, поэтому властям надо срочно решать, как себя вести вечером 17 января.

Возвращение Навального: задержать, нельзя отпустить?

Какие сценарии существуют? Кремль так яростно и упрямо угрожал Навальному тюрьмой, что проигнорировать возвращение оппозиционера вряд ли сможет: иначе зачем все это было? Власти едва ли захотят демонстрировать слабость или нерешительность. Навального могут задержать прямо в самолете, на глазах у пассажиров и экипажа, и видео задержания мгновенно появится в соцсетях. Политика также могут задержать на паспортном контроле. Но и там он будет в окружении других пассажиров, поэтому сделать что-то незаметно будет крайне сложно. Стоит ли говорить, что задерживать Навального в аэропорту, окруженного сторонниками и прессой, означает надолго попасть на первые полосы мировых СМИ. Вряд ли такого эффекта хотят в Кремле.

А чего же там хотят? Очевидно, что попытки запугать Навального провалились, и теперь надо как-то решать проблему. Отпустить оппозиционера с миром, чтобы спустя неделю-другую через суд отправить его в колонию, власти вряд ли согласятся, ведь таким образом они подарят ему эти моменты триумфального возвращения после покушения. Кажется, при любом раскладе Навальный будет выглядеть сильной стороной и победителем.

У Кремля есть "план Б"?

Но все эти предположения работают в том случае, если Алексей Навальный 17 января сядет в самолет до Москвы, и этот самолет благополучно приземлится в пункте назначения. Российские реалии таковы, что мало кто удивится, если борт посадят на запасном аэродроме или в другом городе. Но любые подобные отклонения будут означать лишь одно: страх Кремля не только перед Навальным, но и перед тем, что за него выйдут люди.

Эта проблема, которую власть создала себе сама, и теперь ничего не может с ней сделать. Неудавшееся покушение, демонстративный отказ расследовать это преступление, многочисленные странные заявления Владимира Путина, расследования Bellingcat - все это увеличило и укрепило базу сторонников Навального, превратило его в политика федерального масштаба.

У власти нет приемлемого сценария, чтобы выйти из этого тупика. Если посмотреть обезличенно, то в этой истории есть отравители и жертва. И как бы отравители не пытались выставить жертву преступником, ничто им не поможет, даже запасной аэродром. Кремль уже не может кардинально изменить ситуацию, более того - кажется, он уже слабо на нее влияет. Навальный, в свою очередь, не намерен занимать выжидательную позицию и продолжает наносить удары, постоянно повышая градус в этом противостоянии. Он смог отыграть свою жизнь, сейчас на кону его свобода.

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