Навальный сообщил, что вернется в РФ 17 января

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 17 января вернется в Россию. Соответствующую запись он сделал в среду, 13 января, в Telegram и в Twitter.

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал он.

Из какого именно германского города Навальный прилетит в Россию, он не уточнил. Как следует из информации на сайте "Победы", 17 января авиакомпания выполняет рейс из Берлина в Москву.

По словам политика, находящегося на реабилитации в ФРГ после отравления в августе 2020 года, вопрос "возвращаться или нет" перед ним "не стоял никогда".

"Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - подчеркнул оппозиционер. В видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram , основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) уточнил: "Приехать в Германию - это был не мой выбор, это - классная страна, но здесь я оказался не по своей воле".

Говоря о своем самочувствии, Алексей Навальный отметил: "Наверное, я почти здоров". В подтверждение своих слов он добавил, что уже может выполнять упражнения, с которыми у него возникали проблемы сразу после выписки из клиники "Шарите" в Берлине.

Навальный: действия слуг Путина мне не очень интересны

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России 12 января обратилась с ходатайством в Симоновский районный суд Москвы с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по делу косметологической компании "Ив Роше".

Кроме того, 29 декабря 2020 года Следственный комитет (СК) России возбудил в отношении политика новое уголовное дело - на этот раз о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, более 588 млн рублей в качестве пожертвований было собрано для деятельности ряда некоммерческих организаций, включая основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией. Оппозиционер "потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели", причем действовал совместно с "иными лицами", сочли в СК.

Российский политик в свою очередь отметил, что ему "не очень интересно" поведение "слуг" Владимира Путина, которые "действуют как обычно" и "фабрикуют новые уголовные дела" против него.

Следы яда "Новичок" в анализах Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября минувшего года ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального предполагаемому отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря 2020 года опубликовали расследование о группе возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), вероятно, причастных к отравлению Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, - предположительно, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности о вероятном покушении на оппозиционера. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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