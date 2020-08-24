Комментарий: Запад признал Навального лидером российской оппозиции

Несмотря на то, что в обычное время власти России охотно возбуждают всевозможные уголовные дела, касающиеся оппозиционеров, в случае с отравлением Алексея Навального позиция руководства страны и правоохранительных органов однозначна: никакого отравления не было, дело возбуждать не из-за чего, все происходящее - бытовая история, которую враги России внутри страны и вовне пытаются превратить в провокацию против ее руководства и лично Владимира Путина.

С каждым днем такой подход выглядит все менее убедительно, но пока нет никаких оснований думать, что он изменится.

Кому выгодно отравление Навального?

Правительство Германии, политики других стран Европы и Европейского Союза, требуют от Москвы провести серьезное расследование случившегося с Алексеем Навальным и наказать виновных - избегая пока делать какие-то выводы относительно исполнителей и заказчиков. В ответ на это официальные представители России разных уровней рассуждают о провокации со стороны европейских стран и упирают на то, что России отравление Навального и вовсе "не выгодно".

Федор Крашенинников

Удивительно, что, повторяя этот аргумент снова и снова, официальные спикеры, похоже, не замечают всей его двусмысленности. Выходит, что если бы России было выгодно совершить такое преступление, она бы, теоретически, могла его совершить?

Вместо того, чтобы встать в риторически выигрышную позу отрицания любого государственного террора, тем более против своих граждан, и пообещать провести открытое и честное расследование, руководство России само провоцирует дискуссию о том, кому выгодно случившееся - будучи при этом уверенным, что выгода нынешнего политического режима в устранении своего яркого и умелого критика недоказуема, а повторенная в сотый раз сказка про всемирный заговор против России и ее руководства теперь-то вдруг будет воспринята всерьез.

"Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по-другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза", - заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, по сути предложив расследовать не случившееся на территории России подозрительное происшествие с ее гражданином, а очередную "провокацию" коварной заграницы.

Тот, кого нельзя называть по имени

Похоже, что та очевидная поддержка международного сообщества, которую получил Алексей Навальный, его семья и соратники, стала для Владимира Путина неприятным сюрпризом. Официальная позиция самого Путина, а значит, и всей российской власти, всегда сводилась к тому, что Навальный - это не какая-то серьезная и важная фигура в российской политике, а всего лишь "блогер", "неоднократно осужденный", и вообще - авантюрист и провокатор с нулевым влиянием и авторитетом. Тот факт, что в 2013 году он довольно успешно поучаствовал в выборах мэра Москвы, игнорируется, и даже фамилия политика никогда не звучит из уст президента России.

Между тем в своем совместном заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas) прямо говорят о "выдающейся роли господина Навального в политической оппозиции в России". И, именно исходя из этого, настоятельно призывают Россию "расследовать это преступление до последней детали - и на основе полной прозрачности". Представители оппозиционных партий в бундестаге выражаются еще радикальнее, прямо говоря о Путине как возможном заинтересованном в отравления своего самого главного и непримиримого критика лице.

Из Кремля все это выглядит требованием признать особый статус Алексей Навального как лидера оппозиции и едва ли не официального оппонента Владимира Путина, а потому ответная реакция иррациональна.

Признание дорогой ценой

Главная цель, которую преследовал Владимир Путин все годы своего правления, - это полная зачистка политического поля России. Кроме него самого и им подобранных и одобренных персонажей на нем не должно быть никого - особенно для внешнего наблюдателя. Сама мысль о том, что в России может появиться еще кто-то, совершенно от него независимый и даже враждебный к нему, но воспринимаемый на Западе как значимая фигура, невыносима для Владимира Путина.

Теперь очевидна, что такая фигура появилась, и это - Алексей Навальный. После Михаила Ходорковского это первый человек из России, к судьбе которого ведущие западные политики проявили столь пристальное внимание. Но если Ходорковский и до своего заключения в тюрьму принадлежал к мировой элите в силу своего статуса миллиардера и нефтяного магната, то Навальный - это именно российский политик-оппозиционер, вся известность и влияние которого являются следствием его многолетней активной общественной деятельности.

То, что к моменту инцидента во время авиарейса Томск-Москва о Навальном уже знали в окружении лидеров Европы, доказывает, что вопреки усилиям российской власти его деятельность и роль в российской политике были заметны не только внутри страны.

Хочется надеяться, что и после выздоровления контакты Навального с лидерами Европейского Союза продолжатся. Между тем это и есть самый большой кошмар Владимира Путина. Даже новые санкции и возможный крах проекта "Северного потока-2" не так пугают его, как официальное признание со стороны мировой элиты человека, последовательно борющегося с ним и многократно заявлявшего о своем намерении прийти к власти в России.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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