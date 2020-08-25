 Что известно о веществе, обнаруженном в организме Навального | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.08.2020

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Германия

Что известно о веществе, обнаруженном в организме Навального

Немецкие медики сообщили об интоксикации организма Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы: к их семейству относится и яд "Новичок". Что это за вещества и чем они опасны?

Здание клиники Шарите в Берлине

Здание клиники "Шарите" в Берлине

По мнению врачей из берлинской клиники "Шарите", куда был доставлен Алексей Навальный, у российского оппозиционера обнаружены признаки отравления. Клинические исследования свидетельствуют об интоксикации его организма субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, говорится в опубликованном 24 августа сообщении клиники. Немецкие медики при этом отметили, что конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований.

Где используют ингибиторы холинэстеразы?

Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, широко применяются в качестве инсектицидов, а также известны как боевые отравляющие вещества - к примеру, такие, как зарин и VX. К их семейству относится, в частности, и "Новичок", которым в марте 2018 года был отравлен бывший двойной агент ГРУ Сергей Скрипаль  и его дочь.

Транспортировка Навального в клинику Шарите

Транспортировка Навального в клинику "Шарите"

Кроме того, ингибиторы холинэстеразы содержатся в некоторых ядах природного происхождения, в том числе, в ядах различных видов змей. Более слабые вещества, принадлежащие к этой группе, применяются и в лечебных целях - к примеру, для смягчения симптомов амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера. 

Что происходит в организме при отравлении?

Холинэстераза - группа ферментов, расщепляющих нейромедиатор ацетилхолин: вещество, которое обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками. Ацетилхолин играет важную роль в пробуждении и обеспечении двигательной активности, а также влияет на когнитивные функции - обучение, реакцию и концентрацию внимания. Ингибитор холинэстеразы подавляет действие этой группы ферментов, что, в свою очередь, ведет к повышению в органиме уровня ацетилхолина. 

Переизбыток ацетилхолина в организме приводит к чрезмерной стимуляции нервной системы и нарушению ее работы. Это вызывает спазм всех мышц, судороги, усиление слюноотделения и проблемы с дыханием, поскольку пациент больше не может самостоятельно контролировать работу дыхательных мышц. Если своевременно не оказать ему помощь, это может привести к летальному исходу.

Как можно помочь пациенту?

Первоочередная задача медиков - предотвратить удушье пациента из-за спазмов дыхательных мышц. Именно поэтому Навального сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

В качестве противоядия Навальный получает атропин - алкалоид, содержащийся в различных растениях семейства паслёновых, - к примеру, в красавке (Atropa belladona). Атропин блокирует рецепторы ацетилхолина в нервных клетках и, таким образом, ослабляет его воздействие.

Лечение необходимо продолжать до тех пор, пока холинэстераза не будет снова способна выполнять в организме свою функцию. Поэтому врачи в подобных случаях обычно вводят пациенту еще одно активное вещество - пралидоксим, ускоряющее выработку холинэстеразы.

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    Автор: Марина Барановская


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