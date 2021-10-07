Отравляющие вещества группы "Новичок"

"Новичок" - группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, химическое оружие.

"Новичок" - название группы фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ) нервно-паралитического действия. Разработки ОВ "Новичок" велись в СССР в 1970-е - 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия. Программа называлась "Фолиант". Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована российским химиком Вилом Мирзаяновым. Мирзаянов проработал 26 лет в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), где велись разработки отравляющих веществ группы "Новичок".



Мирзаянов был арестован и обвинен в разглашении государственной тайны. К этому моменту его уже уволили из ГСНИИОХТ. Впоследствии его дело было закрыто за отсутствием состава преступления. После этого Мирзаянов эмигрировал в США.



К группе "Новичок" относятся более 100 различных отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7", которые в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое опасное из всех синтезированных веществ. В 2019 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрила включение "Новичка" в список запрещенных химикатов.



Предположительно именно с "Новичком" связаны такие резонансные дела, как убийство российского банкира Ивана Кивелиди в 1995 году, покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в Великобритании в 2018 году и отравление российского оппозиционного политика, создателя и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в 2020 году.