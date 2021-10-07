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Отравляющие вещества группы "Новичок"

"Новичок" - группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, химическое оружие.

"Новичок" - название группы фосфорорганических отравляющих веществ (ОВ) нервно-паралитического действия. Разработки ОВ "Новичок" велись в СССР в 1970-е - 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия. Программа называлась "Фолиант". Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована российским химиком Вилом Мирзаяновым. Мирзаянов проработал 26 лет в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), где велись разработки отравляющих веществ группы "Новичок".

Мирзаянов был арестован и обвинен в разглашении государственной тайны. К этому моменту его уже уволили из ГСНИИОХТ. Впоследствии его дело было закрыто за отсутствием состава преступления. После этого Мирзаянов эмигрировал в США.

К группе "Новичок" относятся более 100 различных отравляющих веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7", которые в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - самое опасное из всех синтезированных веществ. В 2019 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) одобрила включение "Новичка" в список запрещенных химикатов.

Предположительно именно с "Новичком" связаны такие резонансные дела, как убийство российского банкира Ивана Кивелиди в 1995 году, покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в Великобритании в 2018 году и отравление российского оппозиционного политика, создателя и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в 2020 году.

ARCHIV - 14.03.2018, Großbritannien, Gillingham: Soldaten tragen Schutzanzüge während der Ermittlungen zur Vergiftung des Ex-Doppelagent Skripal und dessen Tochter. Diese waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury entdeckt worden. (zu dpa Präsident Zeman: Auch Tschechien hat an Nowitschok geforscht am 04.05.2018) Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

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HANDOUT - 15.09.2020, Berlin: Die Kinder (nicht im Bild) des russischen Kremlkritikers Alexej Nawalny machen ein Selfie mit Nawalny und dessen Frau Julia am Krankenbett in der Charite. Gepostet wurde das Bild auf Instagram unter dem Link https://www.instagram.com/navalny/ (Wiederholung mit anderem Bildausschnitt - bestmögliche Qualität) Foto: Daria Nawalny/privat/Instagram/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

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ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JANUARY 24, 2012. Journalist Dmitry Bykov at a meeting of the organising committee for a mass opposition protest which is scheduled to be held on February 4, 2011, a month before Russia's presidential election. (Photo ITAR-TASS / Alexandra Krasnova) |

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FILE PHOTO: A national flag of Russia flies on the Russian embassy in Prague, Czech Republic, March 26, 2018. REUTERS/David W Cerny/File Photo

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12.02.2021 Kremlin critic Alexei Navalny, who is accused of slandering a Russian World War Two veteran, is seen inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 12, 2021. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

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В обращении защиты Алексея Навального в Совет Европы подчеркивается, что власти России не исполняют решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".
Medical specialists carry Russian opposition leader Alexei Navalny on a stretcher into an ambulance on their way to an airport before his medical evacuation to Germany in Omsk, Russia August 22, 2020. Alexei Navalny was taken ill with suspected poisoning en route from Tomsk to Moscow on a plane, which made an emergency landing in Omsk. The local hospital delivering medical support to Navalny later allowed German doctors to fly him to Germany for treatment. REUTERS/Alexey Malgavko

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В ответе юристам ФБК отдел томского МВД заявил, что доводы о причастности к отравлению Алексея Навального сотрудников ФСБ "не соответствуют действительности".
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Отравление Навального: жесткие дебаты в ПАСЕ без резолюции 27.01.2021

Депутаты ПАСЕ призвали Москву немедленно освободить Алексея Навального и безотлагательно разрешить визит в Россию докладчику ассамблеи по делу об отравлении политика.
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Демонстративное задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся на родину из Германии, его исчезновение, а затем суд, вызвало резонанс в немецких СМИ.
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Навальный возвращается в Россию. Что говорят об этом в Германии 13.01.2021

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ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком по делу "Ив Роше" 28.12.2020

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Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина 22.12.2020

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BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эксперт Bellingcat: Пусть Кремль докажет, что мы ошиблись 16.12.2020

Журналист Христо Грозев рассказал DW о деталях расследования Bellingcat, посвященного отравлению Навального сотрудниками ФСБ, своей встрече с оппозиционером в Германии и о том, на какую реакцию Кремля он надеется.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Отравление Навального: что известно из нового расследования 14.12.2020

DW пересказывает главное из новой публикации портала Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Навальный бросает новый вызов Путину 14.12.2020

Журналистское расследование Bellingcat покушения на убийство оппозиционера Алексея Навального создает новые проблемы Кремлю, как за границей, так и дома, считает Константин Эггерт.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ALEXET NAVALNY'S INSTAGRAM ACCOUNT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A photo shared on Russian opposition leader Alexey Navalny's instagram account shows Alexey Navalny at Charite Hospital as his treatment continues in Berlin, Germany on September 19, 2020. Russian opposition leader Alexey Navalny was poisoned, German doctors from a clinic where he is being treated announced on Monday, Aug. 24. Alexey Navalny's Instagram Account / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

56 стран ОЗХО призвали Россию расследовать отравление Навального 30.11.2020

В Организации по запрещению химического оружия считают неприемлемым применение яда типа "Новичок", которым были отравлены Алексей Навальный и Сергей и Юлия Скрипаль.
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