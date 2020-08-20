Если это было отравление, то Навальный - не первый

Алексей Навальный - ведущий оппозиционный политик в России и блогер-расследователь - находится в коме в одной из больниц Омска. Ему стало плохо в самолете по пути из Сибири в Москву. В тот день он ничего не ел и ничего кроме чая в кофейне аэропорта не пил, утверждают сопровождавшие его. Врачи не исключают отравления, хотя не спешили в течение четверга ставить точный диагноз. Неофициально называются различные вещества, которые могли попасть в его организм, но подтверждений пока нет. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что это было именно "преднамеренное отравление".

Если эта версия подтвердится, то это будет уже второе отравление за последний год: летом 2019 год Навальный оказался в больнице с диагнозом "острая аллергическая реакция". Лечащие врачи политика предположили, что она была вызвана отравляющими веществами.

Бросается в глаза, что отравления - это то, с чем нередко сталкивались оппоненты Кремля: политики, журналисты, бросившие службу силовики, бизнесмены - как внутри России, так и за рубежом. DW собрала далеко не полный список самых громких отравлений.

Петр Верзилов из Pussy Riot: "Месть за расследование убийства" россиян в ЦАР

Издателю онлайн-издания "Медиазона" и участнику группы Pussy Riot Петру Верзилову стало плохо 11 сентября 2018 года. После нескольких дней в токсикореанимации московских больниц Верзилов был переправлен в берлинскую Charité. Немецкие врачи высказали уверенность в том, что Петр был отравлен, но не смогли установить, каким веществом. Неофициально родственникам врачи в Москве говорили об отравлении атропином, как говорила другая участница Pussy Riot, Надежда Толоконникова, или другими антихолинергическими препаратами. Петр назвал отравление местью за свое расследование убийства трех российских журналистов в Центральной африканской республике летом 2018 года.

В Twitter Верзилов сравнил свои симптомы с симптомами Навального и написал, что его отравление "ОЧЕНЬ похоже". Он также напомнил, что чем позже будет проведен анализ, тем меньше шансов идентифицировать отравляющее вещество.

Отравление Скрипалей, "Новичок", "Боширов" и "Петров"

4 марта 2018 года в Великобритании были найдены без сознания двойной агент российских и британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По подозрению в совершении этого отравления Скотленд-Ярд объявил в розыск двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова, заявив, что это, вероятно, не их настоящие имена. Несколько журналистов независимо друг от друга пришли к выводу, что "Боширов" - это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а "Петров" - Александр Мишкин, тоже кадровый офицер ГРУ.

Отравляющее вещество было идентифицировано британскими военными химиками как яд группы нервно-паралитических веществ "Новичок". Власти Великобритании напрямую обвинили власти России в покушении. Это привело к беспрецедентной волне высылок сотрудников российских посольств из нескольких десятков стран. Кремль обвинения в свой адрес отверг, президент России Владимир Путин назвал их "бредом". Полковника ГРУ Скрипаля он назвал "просто шпионом", "предателем родины" и "просто подонком": "Никому не нужно (его - Ред.) травить. Этот Скрипаль - предатель, как я сказал. Его поймали, он был наказан. Мы его выпустили", - заявил Путин.

Юлия и Сергей пережили атаку "Новичком", но яд унес другую жизнь: спустя несколько недель брошенный в мусорный бак флакон, замаскированный под дорогие духи, оказался в руках 44-летней безработной Дон Стерджесс, которая после контакта с токсином умерла.

Несмотря на отказ взять на себя ответственность за отравление, Путин распорядился в начале 2019 года закрыть центр разработки химоружия в Шиханах Саратовской области, где предположительно разрабатывались яды группы "Новичок".

Владимир Кара-Мурза: дважды отравлен за полтора года

Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза-младший был помощником и соратником политика Бориса Немцова. Его отравили дважды в течение полутора лет: первый раз спустя три месяца после убийства Немцова - в мае 2015 года, второй раз - в феврале 2017 года. Оба раза Кара-Мурза оказывался в коме. Сам пострадавший говорил, что у него в диагнозе было указано именно отравление. Но в том же 2017 году главный токсиколог Москвы Юрий Остапенко, отвечая на вопросы DW, заявил, что подтверждениями отравления в 2015 году врачи не располагают. Проводивший свои независимые анализы французский врач Паскаль Кинц утверждал, что обнаружил в организме больного следы тяжелых металлов.

Александр Перепеличный: редкий яд?

Перепеличный был российским бизнесменом, бежавшим в Великобританию в 2009 году. Считается, что он помогал международным следственным группам изучать коррупционные схемы российских чиновников, в том числе тех, кто фигурировал в деле юриста Сергея Магнитского. Перепеличный, которому было 44 года, внезапно скончался во время пробежки в 2012 году: незадолго до смерти он успешно прошел медицинское обследование.

Сначала причиной смерти считался инфаркт, но позже в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком растении гельземиум (Gelsemium Elegans). После покушения на Скрипалей расследование гибели Перепеличного в Великобритании было возобновлено, но доказать убийство следствие не смогло.

Чай с полонием: Александр Литвиненко

Бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко получил политическое убежище в Великобритании в 2000 году. Литвиненко был тем, кто выдвигал, возможно, самые тяжкие обвинения в адрес российских спецслужб и российского президента лично. В частности, он утверждал, что ФСБ устроило взрывы жилых домов, как и некоторые другие теракты в России.

Александр Литвиненко

Бывший офицер был отравлен чаем в лондонском ресторане в ноябре 2006 года: вскрытие показало следы полония-210 - редкого и высокорадиоактивного элемента. Лондон до сих пор требует выдачи подозреваемых в убийстве - прежде всего бывшего сотрудника спецслужб и депутата Госдумы Андрея Лугового.

Анна Политковская: чай в самолете

Нет, журналистка Анна Политковская не умерла от отравления - ее убили в лифте ее собственного дома 7 октября 2007 года. Отравление произошло за три года до смерти: 2 сентября 2004 года журналистка "Новой газеты" летела из Москвы в Беслан, чтобы освещать захват террористами местной школы. В самолете ей стало плохо, она потеряла сознание. Ее госпитализировали с диагнозом "отравление неизвестными токсинами" в Ростове-на-Дону. Позже анализы, которые могли бы пролить свет на природу отравления, оказались уничтожены.

Юрий Щекочихин: подозрение на таллий

Гибель Юрия Щекочихина была загадочной: 53-летний журналист-расследователь летом 2003 года стал стремительно стареть и умирать: выпадали волосы, отказывали внутренние органы, кожа слезала кусками с тела.

Щекочихин, как и Политковская, работал в "Новой газете", где занимался расследованиями. Возможно, самое известное дело, о котором он писал - дело о контрабанде мебели через российскую таможню через магазины "Три кита" и "Гранд", Щекочихин утверждал, что помимо контрабанды мебели под крышей офицеров ФСБ происходит контрабанда наркотиков.

Доказать, что это было отравление, не удалось: врачи назвали причиной смерти редкий синдром Лайелла, родственники и друзья предполагали, что Юрий был отравлен таллием. Дело было открыто только спустя 4 года после его смерти, но следствие закончилось безрезультатно.

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