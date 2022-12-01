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Владимир Кара-Мурза
Фото: Michaela Rihova/CTK/dpa

Владимир Кара-Мурза

Публикации по теме

Владимир Кара-Мурза-младший - российский оппозиционер.

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Новости

5 февраля 2024 г.

В Германии потребовали немедленно освободить Кара-Мурзу

30 января 2024 г.

Кара-Мурзе назначили самые строгие условия содержания

29 января 2024 г.

Мизулина и "Лига безопасного интернета" - под санкциями ЕС

29 января 2024 г.

Адвокат: Политика Кара-Мурзы больше нет в колонии в Омске

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Контекст

Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза

Евгения Кара-Мурза: "Этап в России - это страшная вещь"

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Интервью DW с женой политика Владимира Кара-Мурза о жизни политических заключенных в России.
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