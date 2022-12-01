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Фото: Michaela Rihova/CTK/dpa
Владимир Кара-Мурза
Публикации по теме
Владимир Кара-Мурза-младший - российский оппозиционер.
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Новости
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
В Германии потребовали немедленно освободить Кара-Мурзу
30.01.2024
30 января 2024 г.
Кара-Мурзе назначили самые строгие условия содержания
29.01.2024
29 января 2024 г.
Мизулина и "Лига безопасного интернета" - под санкциями ЕС
29.01.2024
29 января 2024 г.
Адвокат: Политика Кара-Мурзы больше нет в колонии в Омске
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Контекст
Евгения Кара-Мурза: "Этап в России - это страшная вещь"
Евгения Кара-Мурза: "Этап в России - это страшная вещь"
Интервью DW с женой политика Владимира Кара-Мурза о жизни политических заключенных в России.
Общество
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Ненобелевская речь Дмитрия Муратова в Бонне: что нужно знать
Лауреат Нобелевской премии мира прочел в Бонне Лекцию имени Вилли Брандта.
Культура
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Здоровье политзаключенных в России под угрозой
Здоровье политзаключенных в России под угрозой
Врачи и правозащитники в России бьют тревогу из-за состояния здоровья заключенных, осужденных по политическим статьям.
Правосудие и закон
14.12.2023
14 декабря 2023 г.
Лица российского сопротивления: кто против Путина
Лица российского сопротивления: кто против Путина
Еще один немецкий город присоединился к акции в поддержку российских политзаключенных.
Культура
30.10.2023
30 октября 2023 г.
Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине
Как политзеков из РФ поддерживают в Берлине
На акцию поддержки Владимира Кара-Мурзы в Германии вышли больше ста человек.
Общество
01.08.2023
1 августа 2023 г.
04:15 мин.
Евгения Кара-Мурза: После Путина будет работа над ошибками
Евгения Кара-Мурза: После Путина будет работа над ошибками
Евгения Кара-Мурза каждый день продолжает борьбу за свободу мужа. В программе #вТРЕНДde Евгения ответила на вопросы DW.
Права человека
12.06.2023
12 июня 2023 г.
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После начала войны против Украины в России ужесточили ряд статей УК. Самые известные осужденные по таким делам - у DW.
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26.04.2023
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18.04.2023
18 апреля 2023 г.
"Безнадежное положение критиков войны": СМИ ФРГ о Кара-Мурзе
Что пишут немецкие газеты о приговоре российского оппозиционера Кара-Мурзы к 25 годам лишения свободы? Обзор DW.
Политика
18.04.2023
18 апреля 2023 г.
"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе
DW собрала реакции на приговор оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. Суд приговорил его к 25 годам заключения.
Права человека
17.04.2023
17 апреля 2023 г.
Почему российское общество верит Путину
На немецком ТВ покажут документальный фильм о пропагандиcтской машине Путина. DW его посмотрела.
Общество
01.12.2022
1 декабря 2022 г.