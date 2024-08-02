"Ошибка Запада и шантаж Путина". Что пишут СМИ ФРГ об обмене

Обмен заключенными между Западом и Россией и РБ спас невинные человеческие жизни, но показал уязвимость цивилизованного мира перед шантажом, пишут немецкие СМИ. Самые яркие высказывания - в обзоре DW.

Вероятно, самый крупный со времен окончания холодной войны,обмен заключенными между рядом западных стран и Россией и Беларусью, произошедший 1 августа в Анкаре, ожидаемо оказался в центре внимания немецких СМИ. Большинство комментаторов, выражая радость по поводу освобождения невинных людей из "путинских темниц", считают решение, принятое политическим руководством стран Запада, "ошибкой с далеко идущими последствиями". DW собрала наиболее интересные высказывания.

FAZ: "Фатальная ошибка Запада"

Цена, которую западные демократии, включая Германию, заплатили за освобождение своих граждан и российских политзаключенных, настолько высока, что радость не может длиться долго, - отмечает в редакционном комментарии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung . "Эта сделка является фатальной ошибкой с чисто политической точки зрения. Она нарушает первое правило работы с теми, кто берет заложников: никогда не выполняйте их требования. Любой, кто окажется восприимчивым к шантажу, будет продолжать подвергаться шантажу, как со стороны того же шантажиста, так и со стороны других", - указывает Бертольд Колер (Berthold Kohler).

По мнению комментатора FAZ, обмен российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и переговоры о возможном освобождении Алексея Навального показали Кремлю, что все упирается лишь в цену. И эта цена - люди. А потому путинский режим взял еще больше заложников. "Даже после нынешнего обмена, который в Москве будут отмечать как большой успех в борьбе с мягкотелым Западом, никто не помешает Путину заполучить новых заложников или впоследствии избавиться от освобожденных заключенных, как это было со Скрипалем, пострадавшим от отравления "Новичком", - напоминает издание.

В случившемся обмене FAZ видит и еще одну опасность. "Кремлю не составит труда найти еще больше агентов, готовых убивать для него на Западе. Ведь теперь все знают, что Путин не бросит своих, даже если они убийцы, а сделает все возможное, чтобы вернуть их домой. И Запад, включая Германию, ему в этом подыгрывает", - утверждает автор комментария в FAZ.

Die Wеlt: " Шантаж и двойная победа Путина"

Газета Die Welt обращает внимание на то, что характер подобных сделок со времен холодной войны принципиально изменился: если тогда в основном происходила классическая передача взаимно задержанных шпионов, то есть равный на равного, то сейчас Москва обменяла осужденных преступников и убийцу на политических заключенных, некоторые из которых являются представителями российской оппозиции. "Кремль выигрывает от такого изменения характера обмена дважды, как во внутренней, так и во внешней политике", - отмечают Павел Локшин и Клеменс Вергин (Clemens Wergin). "Во-первых, сделки с Западом вдруг снова стали возможны, причем на условиях, сознательно созданных Россией. Массовым преследованием российских оппозиционеров в лице Алексея Навального и последующей смертью Навального в заключении Путин создал стимул для Запада уступить", - указывают журналисты. По их мнению, после произошедшего Кремль будет считать, что Запад слаб и сдастся под достаточным давлением. "Этот опыт будет характеризовать и позицию России на возможных переговорах по войне в Украине", - отмечают авторы.

Андрей Пивоваров, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза после освобождения Фото: Ilya Yashin/Telegram

С точки же зрения внутренней политики, "главным выигрышем является фактическая депортация российских заключенных". "Некоторые из тех, кого освободили, такие как Илья Яшин или Владимир Кара-Мурза, как и Алексей Навальный до них, в прошлом приняли осознанное решение сесть в российскую тюрьму, а не покинуть страну. Теперь Путин отказывает им в этом политическом мученичестве и таким образом избавляется от важных координаторов российской оппозиции", - указывает Die Welt.

Tagespiegel: "Не партнер по переговорам, а преступник"

Издание Tagespiegel в своем комментарии подводит итог прошедшей сделки. "16 невинных людей против восьми преступников: некоторые видят в этом доказательство превосходства западных ценностей, и не без основания. Демократические и конституционные государства не бросают своих граждан. Они защищают права человека и индивидуальные свободы. Диктаторы вроде Путина и Лукашенко попирают эти основные права. Цифры говорят сами за себя", - пишет Кристоф фон Маршалл (Christoph von Marschall).

Как и иные комментаторы, он при этом отмечает уязвимость западных стран перед шантажом. "Если путины и лукашенки этого мира захотят освободить своих заказных преступников или шпионов, им достаточно будет просто арестовать невинных западных граждан", - указывает автор.

Журналист утверждает, что обстоятельства обмена не доказывают, что с президентом РФ можно вести переговоры, как поспешно решили некоторые. Скорее, наоборот. Путин не придерживается правил, а манипулирует ими. "Тот, кто берет в плен невинных людей, чтобы освободить осужденных убийц, - не партнер по переговорам, а преступник", - отмечается в комментарии Tagespiegel.

Die Zeit: "Иногда идти на компромиссы разумно и правильно"

Автор комментария в газете Die Zeit также считает, что ошибаются те, кто полагают будто по итогам произошедшего обмена "Россия вновь получила статус политического партнера Запада". "У Путина был холодный расчет: он хотел, чтобы его убийца вернулся к нему. Ничто не указывает на то, что мировоззрение Путина каким-либо образом могло измениться", - указывает Хольгер Штарк (Holger Stark).

По мнению автора, в отдельных случаях, может быть, идти на компромиссы разумно и правильно. "Но по подавляющему большинству политических вопросов с нынешней Россией можно говорить лишь одним способом: предельно ясно и решительно", - заключает Die Zeit.