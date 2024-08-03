Кара-Мурза, Пивоваров и Яшин: "Не путайте Путина с Россией"

После обмена заключенными российские оппозиционеры рассказали СМИ, какой политической работой они займутся на свободе. Они говорили об узниках совести, санкциях и образе будущего.

"Это был не обмен заключенными, это было спасение человеческих жизней". Владимир Кара-Мурза несколько раз возвращался к этой мысли . Вместе с двумя другими вышедшими из тюрьмы российскими оппозиционными политиками - Андреем Пивоваровым и Ильей Яшиным - он приехал на встречу с журналистами в офис Deutsche Welle (DW) в Бонне вечером в пятницу 2 августа.

"Очень символично, что мы находимся в Бонне"

Прошло менее суток с того момента, как в аэропорту Кельн/Бонн приземлился спецрейс, доставивший в Германию большинство из тех 16 человек, которые вышли из российских тюрем в ходе так называемого большого обмена заключенными между Россией, Беларусью и Западом. За это время все трое уже успели провести ночь в госпитале в Кобленце и пройти там медицинское обследование, и им явно не терпелось встретится со СМИ и высказаться.

Причем высказаться на русском языке, донести свои чувства и мысли именно до россиян, благо во встрече, на которую приехали десятки журналистов и полтора десятка съемочных групп, было много представителей работающих в разных странах ЕС русскоязычных СМИ. Хотя Владимир Кара-Мурза на часть вопросов отвечал и по-английски.

Встреча с бывшими российскими политзаключенными вызвала большой интерес немецких и зарубежных русскоязычных СМИ Фото: Florian Görner/DW

"Очень символично, что мы находимся в Бонне, в бывшей столице ФРГ. Здесь в свое время сложилась добрая традиция бороться за освобождение узников совести сначала из советского, а затем и из российского Гулага. Именно благодаря Германии в свое время обрели свободу такие противники режима, как Александр Солженицын, Натан Щаранский и Михаил Ходорковский", - напомнил Владимир Кара-Мурза.

"Человеческие жизни важнее, чем Realpolitik, - вновь отметил он, используя именно немецкий термин, обозначающий прагматичную политику, ставящую во главу угла интересы и холодный расчет, а не ценности или идеалы, - и я очень рад, что в западной политике остались люди, которые это понимают - в Германии, в США, в Великобритании". "Мы очень благодарны Германии и канцлеру Шольцу", - подчеркнул и Андрей Пивоваров.

Аэропорт Кельн/Бонн, 1 августа 2024. Канцлер ФРГ Олаф Шольц встречает самолет с бывшими заключенными российских тюрем Фото: Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

К этому моменту все трое уже знали, по меньшей мере в общих чертах, что часть немецких СМИ весьма резко осудила состоявшийся обмен как уступку Владимиру Путину, шантажирующему Запад взятыми в заложники иностранцами. Ведь Германии пришлось выдать России осужденного за заказное политическое убийство в центре Берлина сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, освобождения которого упорно добивался сам президент РФ.

Да и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), который, прервав отпуск, вечером 1 августа встречал в аэропорту вышедших из российских тюрем и лагерей граждан Германии и России, признался им, что его правительство стояло перед очень сложной дилеммой и что решение далось нелегко. Так что неоднократное повторение мысли про спасение жизней была в известной мере ответом немецким критикам Шольца.

"Этот обмен даст другим надежду на освобождение"

"Володя Кара-Мурза сказал мне: я не рассчитывал, что выживу", - поделился с журналистами Андрей Пивоваров. По его словам, состоявшийся обмен очень важен и с другой точки зрения: "Я уверен: новость о том, что нас освободили, воодушевит тех, кто продолжает сидеть в России в тюрьмах, это даст им мечту, надежду на освобождение".

Илья Яшин демонстрирует заявление о категорическом отказе участвовать в обмене заключенными Фото: Florian Görner/DW

О политических заключенных в России, об узниках совести, как выразился Кара-Мурза, все трое говорили в ходе встречи постоянно, перечисляя конкретные имена. У некоторых из них – очень серьезные проблемы со здоровьем, так что обменивать надо было бы первым делом именно их, заявил Илья Яшин и показал второй экземпляр написанного им заявления, в котором он категорически отказывался от обмена.

"То, что со мной произошло, я рассматриваю как незаконное выдворение из России. Я никогда не смирюсь с ролью эмигранта. Я российский гражданин, российский политик и российский патриот", - подчеркнул он. У него даже была мысль вернуться, рассказал он, но ему дали понять, что это снизит шансы на новые обмены или даже вовсе положит им конец.

Все трое не оставили ни малейших сомнений в том, что уже в ближайшее время включатся за границей в политическую работу. DW попросила рассказать, как именно они себе это представляют, как им видится сотрудничество с теми, кто ранее уехал из России и уже активно действует в эмиграции, как они намерены использовать тот большой моральный капитал, которым они располагают как бывшие политические заключенные.

"Буду учиться заниматься российской политикой вне России"

Илья Яшин честно признался: "Я не знаю, как заниматься российской политикой за пределами России, но я буду учиться". Учиться у оказавшихся в разных странах россиян, с этого он хочет начать. И он намерен помогать тем, кто остался России, в том числе "политзаключенным вне нашей видимости" - обычным людям, получившим срок за комментарий, за перепост, за высказывание антивоенной позиции.

Андрей Пивоваров после встречи с журналистами дает интервью Deutsche Welle Фото: Florian Görner/DW

"Однако наша главная цель - не новые обмены заключенными, а всеобщая политическая амнистия - освобождение людей не по именам, а по статьям, по которым их осудили. Но для того, чтобы люди вышли, необходимо прекратить преступную войну в Украине. Так что перед нами стоит вопрос о мире и о свободе", - пояснил Илья Яшин.

Андрей Пивоваров ставит перед собой две главные задачи. Во-первых, способствовать преодолению стереотипа, что сейчас не время действовать, надо дождаться каких-то поворотных событий. "Тезис про то, что надо ждать, когда что-то произойдет, неверный", - убежден политик. Задача состоит сейчас в том, чтобы выработать такие формы действия, которые не подвергали бы людей чрезмерным рискам. Например, чрезвычайно важно писать письма политзаключенным, это для них огромная поддержка, подчеркнули все трое, сославшись на собственный опыт: им такие письма очень помогли.

"Ослабить санкции, которые касаются простых людей"

Вторым ключевым направлением работы Андрей Пивоваров считает противодействие российской пропаганде, внушающей мысль, что Россия – в кольце врагов. По его мнению, для этого следует "ослабить санкции, которые касаются простых людей". Поэтому "мы будем добиваться того, чтобы санкции были не против людей в России, а против путинского режима", заявил Андрей Пивоваров и призвал западную аудиторию: "Не надо ассоциировать людей в России с российским режимом".

Владимир Кара-Мурза отвечает на вопросы журналистов Фото: Florian Görner/DW

Эту же мысль высказал и Владимир Кара-Мурза: "Не путайте путинский режим с Россией, это не одно и то же. И это ложь, что все в России поддерживают войну". Политик напомнил, что он и раньше занимался международным направлением, особенно персональными санкциями против путинских чиновников в рамках закона Сергея Магнитского, так что ему сейчас будет легче сразу же включиться в работу.

Владимир Кара-Мурза тоже считает санкции, направленные не против преступников у власти, а против всей страны, "несправедливыми и контрпродуктивными". Поэтому он намерен работать над тем, чтобы "санкции против путинского режима были направлены именно против путинского режима".

А еще он считает чрезвычайно важным уже сейчас создавать положительный образ России будущего, "России после Путина". Владимир Кара-Мурза твердо уверен, что РФ станет нормальной европейской страной, поэтому "важно уже сегодня работать над тем, чтобы этот день настал побыстрее".