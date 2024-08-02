Убийца чеченца в Берлине был сослуживцем охранников Путина

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Россией и Западом Вадим Красиков служил в спецподразделении ФСБ "Альфа", сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченца и освобожденный в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада Вадим Красиков был сослуживцем сотрудников охраны президента РФ Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в пятницу, 2 августа.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности ‹…› Когда он служил в "Альфе" (спецподразделение Центра специального назначения ФСБ. - Ред.), то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Естественно, они друг друга приветствовали вчера", - пояснил Песков.

NYT: Красиков для Путина - "символ верного солдата"

Сам Путин считает Красикова своим другом, пишет издание The New York Times (NYT) со ссылкой на спецпосланника и координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США Джеймса Рубина. Президент РФ видел в россиянине "символ верного солдата, исполняющего свой долг перед российским государством", и человека, "выполняющего миссию государственной важности", отметил собеседник NYT, близкий к Кремлю и участвовавший в некоторых переговорах по обмену заключенными. По его словам, освобождение Вадима Красикова послужило бы "сигналом всем ребятам", что Россия "вас не оставит".

При этом собеседник The Washington Post из РФ отметил, что "у Путина в голове был лишь Красиков". "Кремль был готов многое отдать за Красикова, но не хотел создавать впечатление, что он готов многое отдать за него", - пишет WP.

Обмен узниками между РФ и Западом

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в столице Турции. РФ передала 16 человек. В Москву из Анкары вернулись 10 человек - помимо Красикова это другие сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, а также кибермошенники.

Канцлер и глава МИД ФРГ о выдаче Красикова

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал обмен россиянина "правильным решением". А министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) признала, что решение о выдаче "не было легким ни для одного члена правительства" ФРГ. В то же время вдова убитого Красиковым бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили Манана Цатиева осудила выдачу офицера ФСБ российской стороне.

По сведениям газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, на освобождении настоял министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann), давший распоряжение генпрокурору Йенсу Роммелю (Jens Rommel). Федеральная прокуратура была против и настаивала, что помилование должен утвердить президент ФРГ. В итоге прокуроры подчинились указанию, хотя в ведомстве "царит разочарование".

Убийство чеченца в столице Германии

Объявленный Россией в розыск по обвинению в терроризме Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Вадим Красиков с документами на имя Вадима Соколова был задержан в германской столице в тот же день.

Процесс по делу начался в октябре 2020-го и проходил более года. В декабре 2021 года подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы. Высший земельный суд Берлина посчитал доказанным утверждение стороны обвинения о том, что Красиков убил Хангошвили по указанию властей РФ.