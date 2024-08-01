Кто возвращается в Россию в рамках большого обмена

Сотрудники российских спецслужб, киллер ФСБ, кибермошенники. Кого получит Россия в обмен на политических заключенных в рамках большого обмена. DW - о том, что известно об этих людях.

Россия и Беларусь, с одной стороны, США, Германия, Польша, Норвегия и Словения, с другой, при посредничестве Турции провели в четверг, 1 августа, исторический по своему масштабу обмен заключенными. Турецкое управление разведки (MIT) координировало обмен, который произошел во второй половине дня в аэропорту Анкары. Обменяли 24 заключенных. 8 из них, а также двое детей супружеской пары, которая стала участниками обмена, вернулись в Россию. Россия отпустила на свободу, прежде всего, политических заключенных: политиков Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу, Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, художницу Сашу Скочиленко, также граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, обладательницу паспортов РФ и США журналистку Алсу Курмашеву, и других. А кого Россия получила взамен?

"Киллер на велосипеде"

Самую большую группу из тех, кто попал в списки на обмен, составляют сотрудники российских спецслужб, задержанных и осужденных за различные преступления на Западе. Вероятно, центральной фигурой в большом обмене следует считать Вадима Красикова.

Россиянин Красиков отбывал пожизненное наказание в Германии за то, что 23 августа 2019 года застрелил бывшего чеченского полевого командира, на тот момент гражданина Грузии, искавшего убежища в Германии, Зелимхана Хангошвили. Это было преступление, совершенное среди бела дня в берлинском парке Малый Тиргартен - Красиков осуществил убийство, подъехав к Хангошвили на велосипеде, за что получил прозвище "киллер на велосипеде". Как установил суд в Берлине, приехавший в Европу с паспортом на имя "Вадима Соколова" Красиков был киллером, связанным со структурами группы "Вымпел" ФСБ России. Поступок Красикова в свое время косвенно защищал сам Путин, и киллер несколько лет фигурировал в списках на обмен.

Нелегалы в Европе

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них имелись аргентинские паспорта. В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Дульцевых к году и семи месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Ранее в прессе их называли "нелегалами СВР", издание The Insider на основании данных их биографии полагает, что, скорее всего, они работали на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ). Их дети также стали частью обмена 1 августа.

Другой участник обмена - Павел Рубцов был задержан Польшей 27 февраля 2022 года на польско-украинской границе и обвинен в шпионаже в пользу России. Он представлялся испанским журналистом Пабло Гонсалесом. Гонсалес-Рубцов, по всей видимости, так же работал на ГРУ и собирал информацию о российской оппозиции за рубежом, в частности, следил за окружением Жанны Немцовой. В отличие от остальных, Рубцов формально не был осужден властями Польши.

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Следующий участник обмена - Михаил Микушин из Норвегии. Микушин жил в Канаде под именем Жозе Ассис Джаммария, изучая там вопросы арктической безопасности и геополитики в Университете Калгари. В 2021 году он приехал в Арктический университет Норвегии в Тромсе. Арестовали его спецслужбы Норвегии в 2022 году, но, как написала норвежская пресса, только после года содержания под стражей, в течение которого тот молчал, "Жозе" признал, что он родился не в Бразилии и что он является гражданином России. Считается, что Микушин - полковник ГРУ.

Осужденные в Америке россияне: кто они?

Ключевой персонаж - это хакер Роман Селезнев, сын депутата Госдумы России от ЛДПР Валерия Селезнева. В 2017 году младшего Селезнева приговорили в Соединенных Штатах к 27 годам тюрьмы: рекордный срок за киберпреступления. Общий ущерб, нанесенный им, суд обозначил как не менее 170 миллионов долларов. Романа Селезнева задержали в 2014 году на Мальдивах - как считается, по наводке сотрудника же российской ФСБ Сергея Михайлова. Охота за ним велась, предположительно, с середины 2000-х годов. Россиянина признали виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных.

Контрабандист из ФСБ

Еще один выданный США россиянин - задержанный еще в 2022 году в Эстонии Вадим Конощенок. Минюст США уверено, что Конощенок является полковником ФСБ. Конощенка задержали на эстонской границе с массой товаров двойного назначения, прежде всего полупроводниками, а также с несколькими тысячами патронов американского производства для снайперских винтовок. Летом 2023 года его экстрадировали в США. Конощенок проходил по делу, где ему, а также еще четверым россиянам, предъявили обвинениям в сговоре, связанном с отмыванием денег и закупками военных технологий для России. Суть обвинений та же: что Конощенок контрабандой и в нарушение санкций Запада провозил из США товары через Эстонию в Россию.

Участник незаконных инсайдов

Еще один участник обмена - подрядчик российских силовых министерств Владислав Клюшин. Клюшина в марте 2021 года арестовали в Швейцарии и впоследствии выдали американским властям. Его обвинили в незаконном использовании инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. Участники дела, согласно выводам суда, получили незаконный доход в размере почти 100 миллионов долларов. В 2023 году суд в США признал Клюшина виновным в инсайдерской торговле и приговорил его к 9 годам колонии.