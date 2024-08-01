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ПолитикаРоссия

Обмен заключенными между Западом и Россией

1 августа 2024 г.

Масштабный обмен заключенными, отбывавшими сроки в странах Запада, России и Беларуси, состоялся 1 августа в Анкаре. Все подробности - в досье DW.

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Российский спецборт и частные джеты в аэропорту Анкары
Фото: Tunahan Turhan/REUTERS

Российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, граждане Германии, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси, в общей сложности 16 человек, были освобождены в результате масштабного обмена, состоявшегося 1 августа в Анкаре. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков. Все об этом обмене и о реакциях на него - в досье DW.

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Контекст

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