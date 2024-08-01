Обмен заключенными между Западом и Россией

Российские политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, граждане Германии, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси, в общей сложности 16 человек, были освобождены в результате масштабного обмена, состоявшегося 1 августа в Анкаре. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков. Все об этом обмене и о реакциях на него - в досье DW.