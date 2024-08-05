Путин - надежный тыл для убийц

Путин лично встречал в аэропорту россиян, вернувшихся в РФ из западных тюрем в рамках обмена заключенными. Обнимаясь с киллером Красиковым, он поставил себя на одну доску с ним, считает Иван Преображенский.

Владимир Путин встречает в аэропорту киллера Вадима Красикова, вернувшегося в Россию в рамках обмена заключенными Фото: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

Владимир Путин встретил в аэропорту Внуково киллера, хакеров и шпионов с большим почетом. Оно и понятно, спецслужбы - главная опора его власти. Российских преступников, находившихся в западных тюрьмах, которые отправились на родину в рамках обмена заключенными между РФ и Западом, российский лидер обнял и пообещал представить к госнаградам, лишний раз показывая, что считает себя одним из них.

Встреча старых друзей Путина и Красикова

Все обратили внимание на панибратское слово: "Здорово!". Его Путин адресовал только одному человеку - киллеру Вадиму Красикову, освобожденному из немецкой тюрьмы, где тот отбывал пожизненный срок за убийство. Западные медиа тут же предъявили, со ссылкой на источники в немецких и американских спецслужбах, подробности биографии убийцы.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Оказывается, он мог быть знаком с Владимиром Путиным еще с тех самых "лихих девяностых", когда нынешний российский президент был вице-мэром Санкт-Петербурга, и не только сохранял связи со спецслужбами, но и якшался с лидерами криминальных группировок, включая крупнейшую тогда из них в северной столице - "Тамбовскую".

Красиков, оказывается, мог быть связан как с убийствами некоторых ее лидеров, так и быть в курсе подробностей успешного покушения на другого петербургского вице-мэра Михаила Маневича, а может быть и внезапной и подозрительной смерти также бывшего мэра, экс-начальника Путина Анатолия Собчака. Любая из этих историй, если бы она стала достоянием общественности, могла бы стать также источником серьезного компромата на самого Путина.

Казалось бы, этого вполне достаточно для того, чтобы всеми силами стараться вернуть Красикова в Россию, пока он не заговорил от безысходности, что Путин и сделал. Может быть - увидим что будет дальше - этого также достаточно для того, чтобы Красиков навсегда пропал в недрах своей шпионолюбивой родины, как человек, который слишком много знал. Но все это не объясняет, почему ко всем остальным вернувшимся в Россию в рамках обмена у Путина подход был формальный, тогда как с киллером он разговаривал как равный.

Убийство - основа госполитики при Путине

Советские генсеки тоже возвращали своих убийц на родину всеми силами. Сталин встречал Рамона Меркадера, убийцу Троцкого, но не обнимался с ним на людях и не говорил ему: "Здорово". Позднее киллеров в СССР и вовсе старались возвращать без такой помпы и шума. Даже для бывшего главы КГБ Юрия Андропова такие киллеры были подчиненными, инструментами. Ну, а потом, кстати, и вовсе запретили убивать врагов режима.

Вернули убийства в качестве части государственной политики снова только при Путине. И вот они стали основной нового российского режима. И Красиков уже не орудие - он коллега Путина. Просто один делает это точечно, а другой развязывает войны, в которых гибнут десятки тысяч человек.

Судя по обещаниям поскорее наградить шпионов и киллера, Владимир Путин явно рассчитывал с помпой провести этот процесс. Для него встреча во Внуково была само собой разумеющейся, как для обычного главаря мафии. Однако поведение кремлевской пропаганды наводит на мысль, что значительная часть населения России, как минимум, испытала недоумение от поведения своего президента.

И вот, помимо запланированной заранее кампании по шельмованию освобожденных немецких и американских граждан, а также фактически депортированных насильно из страны политзаключенных, которых Кремль объявляет "вражескими шпионами", приходится дополнительно объяснять зачем Путин лично поехал в аэропорт обниматься с убийцей.

Московские пропагандисты специально, например, доехали до Грозного, где еще один не гнушающийся убийствами деятель Рамзан Кадыров попытался оправдать действия Путина. По его словам, это нужно, чтобы такие как он сам, и такие как Красиков были уверены в надежном тыле, когда идут убивать.

Общество дозреет до Путина?

Задача Кремля тут очевидна. Он стремится, осознанно или подсознантельно, но снять у российского общества последние моральные барьеры. Оно уже позволяет бомбить украинские города и убивать мирных жителей, но еще пугается обычных убийств и убийц, осуждает насильников.

Однако расчеловечивая уже не иностранцев, а своих же россиян, объявляя их "достойными смерти", как это сделал бывший президент Дмитрий Медведев, власти открыто готовят общество к новым репрессиям и внесудебным расправам, не только за рубежом, но и, неизбежно, внутри страны. Возможно, более массовым. Ведь если врагов путинского режима можно убивать в Берлине, то кто же откажет путинским киллерам в этом в Москве?

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.