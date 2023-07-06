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Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA
Олег Орлов
Олег Орлов - российский правозащитник, сопредседатель правозащитного центра "Мемориал".
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Новости
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Правозащитник Олег Орлов этапирован из Москвы в Самару
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Контекст
Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический
Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический
"Путинский режим долго пытался заставить замолчать руководство "Мемориала", - констатировали в Нобелевском комитете.
Политика
28.02.2024
28 февраля 2024 г.
Что будет с правозащитой в РФ после приговора Орлову
Что будет с правозащитой в РФ после приговора Орлову
Правозащитника Олега Орлова во вторник приговорили в Москве к 2 годам и 6 месяцам колонии.
Политика
27.02.2024
27 февраля 2024 г.
Сопредседателя "Мемориала" приговорили к 2,5 года колонии
Сопредседателя "Мемориала" приговорили к 2,5 года колонии
Олега Орлова признали виновным в повторной "дискредитации" армии из-за статьи, осуждающей войну РФ против Украины.
Правосудие и закон
27.02.2024
27 февраля 2024 г.
Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года
Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года
Приговор Олегу Орлову огласят 27 февраля.
Политика
26.02.2024
26 февраля 2024 г.
Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"
Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"
Сопредседателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и еще нескольких человек объявили "иноагентами".
Политика
02.02.2024
2 февраля 2024 г.
Мосгорсуд вернул дело правозащитника Орлова в прокуратуру
Мосгорсуд вернул дело правозащитника Орлова в прокуратуру
Прокуратура потребовала вернуть ей дело сопредседателя "Мемориала", заявив, что в нем не установлен мотив преступления.
Правосудие и закон
14.12.2023
14 декабря 2023 г.
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Прокуратура обжаловала приговор сопредседателю "Мемориала"
Обвинение требует назначить Олегу Орлову максимальное наказание, предусмотренное статье УК РФ о "дискредитации" армии .
Политика
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии
Сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову назначили штраф в 150 тысяч рублей по делу о повторной "дискредитации" армии.
Права человека
11.10.2023
11 октября 2023 г.
Глава "Мемориала" Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФ
Правозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним и о преследованиях "Мемориала" и его сотрудников.
Политика
06.07.2023
6 июля 2023 г.