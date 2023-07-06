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Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA

Олег Орлов

Олег Орлов - российский правозащитник, сопредседатель правозащитного центра "Мемориал".

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Новости

15 апреля 2024 г.

Правозащитник Олег Орлов этапирован из Москвы в Самару

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Контекст

Сопредседатель правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов

Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический

Нобелевский комитет: Приговор Олегу Орлову - политический

"Путинский режим долго пытался заставить замолчать руководство "Мемориала", - констатировали в Нобелевском комитете.
Политика28 февраля 2024 г.
Правозащитник Олег Орлов

Что будет с правозащитой в РФ после приговора Орлову

Что будет с правозащитой в РФ после приговора Орлову

Правозащитника Олега Орлова во вторник приговорили в Москве к 2 годам и 6 месяцам колонии.
Политика27 февраля 2024 г.
Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов в зале суда, 14 декабря 2023 года

Сопредседателя "Мемориала" приговорили к 2,5 года колонии

Сопредседателя "Мемориала" приговорили к 2,5 года колонии

Олега Орлова признали виновным в повторной "дискредитации" армии из-за статьи, осуждающей войну РФ против Украины.
Правосудие и закон27 февраля 2024 г.
Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов в зале суда

Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года

Сопредседателя "Мемориала" хотят посадить почти на три года

Приговор Олегу Орлову огласят 27 февраля.
Политика26 февраля 2024 г.
Сопредседатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов

Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"

Минюст объявил председателя "Мемориала" Орлова "иноагентом"

Сопредседателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и еще нескольких человек объявили "иноагентами".
Политика2 февраля 2024 г.
Олег Орлов в Мосгорсуде

Мосгорсуд вернул дело правозащитника Орлова в прокуратуру

Мосгорсуд вернул дело правозащитника Орлова в прокуратуру

Прокуратура потребовала вернуть ей дело сопредседателя "Мемориала", заявив, что в нем не установлен мотив преступления.
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