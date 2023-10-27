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Прокуратура обжаловала приговор сопредседателю "Мемориала"

Виталий Кропман
27 октября 2023 г.

Обвинение запросило для Олега Орлова три года лишения свободы вместо штрафа. Это максимально возможное наказание для человека, признанного виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ о "дискредитации" армии.

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Олег Орлов
Сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов (Фото из архива)Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA

Прокуратура подала апелляцию на приговор Головинского районного суда Москвы сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову, запросив ему три года лишения свободы вместо штрафа. Соответствующий пост появился в пятницу, 27 октября, в Telegram-канале правозащитного общества.

Обвинение аргументировало изменение своей позиции тем, что мотивом Орлова была "политическая и идеологическая ненависть к Российской Федерации, которую он пытался донести до возможно большего количества лиц". По мнению прокуратуры, правозащитник продолжает "подрывать стабильность гражданского общества". Исходя из этого, прокурор Ступкин счел, что штраф - "чрезмерно мягкое" наказание, которое "не соответствует характеру, степени общественной опасности содеянного и личности", а суд, по его убеждению, не учел "цели наказания, направленные на исправление осужденного и предупреждение новых преступлений".

Процесс носит политический характер

"Это представление - акт саморазоблачения. Теперь никто не может усомниться, что этот процесс носил и продолжает носить политический характер. Меня преследуют за инакомыслие. А по мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством стоит признать, что я не замолчал и продолжаю отстаивать права человека, гарантированные конституцией", - прокомментировал сам Орлов позицию обвинения.

Правозащитника задержали в марте 2023 года. Официальным поводом для уголовного преследования Орлова стала опубликованная в Facebook колонка о войне в Украине. 11 октября судья Кристина Кострюкова приговорила правозащитникак штрафу 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной "дискредитации" армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

26 октября Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Головинского суда и узнали, что приговор также обжаловала и прокуратура. Теперь обвинение требует назначить ему максимально возможное наказание по этой части статьи УК.

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