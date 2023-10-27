Прокуратура обжаловала приговор сопредседателю "Мемориала"

Обвинение запросило для Олега Орлова три года лишения свободы вместо штрафа. Это максимально возможное наказание для человека, признанного виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ о "дискредитации" армии.

Прокуратура подала апелляцию на приговор Головинского районного суда Москвы сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову, запросив ему три года лишения свободы вместо штрафа. Соответствующий пост появился в пятницу, 27 октября, в Telegram-канале правозащитного общества.

Обвинение аргументировало изменение своей позиции тем, что мотивом Орлова была "политическая и идеологическая ненависть к Российской Федерации, которую он пытался донести до возможно большего количества лиц". По мнению прокуратуры, правозащитник продолжает "подрывать стабильность гражданского общества". Исходя из этого, прокурор Ступкин счел, что штраф - "чрезмерно мягкое" наказание, которое "не соответствует характеру, степени общественной опасности содеянного и личности", а суд, по его убеждению, не учел "цели наказания, направленные на исправление осужденного и предупреждение новых преступлений".

Процесс носит политический характер

"Это представление - акт саморазоблачения. Теперь никто не может усомниться, что этот процесс носил и продолжает носить политический характер. Меня преследуют за инакомыслие. А по мнению прокуратуры, отягчающим обстоятельством стоит признать, что я не замолчал и продолжаю отстаивать права человека, гарантированные конституцией", - прокомментировал сам Орлов позицию обвинения.

Правозащитника задержали в марте 2023 года. Официальным поводом для уголовного преследования Орлова стала опубликованная в Facebook колонка о войне в Украине. 11 октября судья Кристина Кострюкова приговорила правозащитникак штрафу 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной "дискредитации" армии (часть 1 статьи 280.3 УК).

26 октября Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор Головинского суда и узнали, что приговор также обжаловала и прокуратура. Теперь обвинение требует назначить ему максимально возможное наказание по этой части статьи УК.

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