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"Пародия на правосудие": СЕ о суде над главой "Мемориала"

Даниил Сотников
1 ч. назад

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала суд над главой ПЦ "Мемориал" Олегом Орловым "пародией на правосудие".

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Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (фото из архива)
Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (фото из архива)Фото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала "пародией на правосудие" суд над председателем совета ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал" Олегом Орловым, который начнется 8 июня. Заявление Миятович опубликовано на сайте Совета Европы в среду, 7 июня.

"Суд над Олегом Орловым, который начинается завтра, является пародией на правосудие, демонстрирующей пренебрежение самыми элементарными правами человека", - подчеркнула Миятович. По ее словам, обвинения против Орлова "явно направлены на его наказание за его продолжающийся непримиримый протест против агрессивной войны России в Украине".

"Я солидарна с Олегом Орловым и многими другими российскими правозащитниками, независимыми журналистами и активистами гражданского общества, которые высоко держат факел прав человека в это непростое время. Я повторяю свой призыв, адресованный государствам-членам Совета Европы, поддержать их как внутри страны, так и за рубежом. Их работа по продвижению мира, свободы и прав человека особенно необходима в наше время", - заявила Миятович.

Немецкое Cахаровское общество: "Россия движется к тоталитаризму"

"Кремль продолжает безжалостно действовать в своей стране против тех, кто с начала войны бесстрашно публично выступал в России против агрессии и связанных с ней военных преступлений", - прокомментировал начинающийся над Орловым суд член правления Немецкого сахаровского общества Петер Франк (Peter Franck).

По его словам, преследованием сначала "Мемориала", а затем и его сотрудников Кремль "в очередной раз дает понять, что хочет разрушить все, чего страна намеревалась добиться под эгидой гласности и перестройки".

"Тот факт, что Кремль не смущается возбуждать уголовные дела против ведущих представителей российского правозащитного движения, свидетельствует о том, что страна движется к новому тоталитаризму", - заключил Франк, призвав правительство Германии предоставлять вид на жительство россиянам, покинувшим Россию и продолжающим свою правозащитную деятельность из Германии.

Против главы ПЦ "Мемориал" Олега Орлова возбудили дело о "дискредитации" ВС РФ

О том, что председатель совета ликвидированного властями РФ правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов стал фигурантом уголовного дела о "повторной дискредитации" вооруженных сил РФ, стало известно в марте 2023 года.

Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили". 21 марта силовики провели обыск в квартире Орлова и еще семи членов "Мемориала" в рамках уголовного дела о "реабилитации нацизма".

Ранее суд пять раз штрафовал Олега Орлова за антивоенные пикеты, дважды - по административной статье о "дискредитации" армии.

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