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Главу "Мемориала" оштрафовали по делу о дискредитации армии

Даниил Сотников
11 октября 2023 г.

Сопредседателю "Мемориала" Олегу Орлову назначили штраф в 150 тысяч рублей по уголовному делу о повторной "дискредитации" армии.

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Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов (фото из архива)
Олег ОрловФото: Mikhail Voskresenskiy/imago images/SNA

Головинский районный суд Москвы приговорил сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова к штрафу в размере 150 тысяч рублей, признав его виновным в повторной "дискредитации" армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Об этом сообщает издание "Медиазона" в среду, 11 октября.

Сторона обвинения требовала для Орлова штрафа в 250 тысяч. Кроме того, прокурор Светлана Кильдишева во время прений предлагала назначить Орлову психиатрическую экспертизу, заявив, что у него наблюдается "обостренное чувство справедливости и отсутствие инстинкта самосохранения".

Орлов в прениях сказал, что считает обвинение в "дискредитации" армии неконституционным, поскольку никакой закон не запрещает критиковать власть, и ее "непогрешимость" нигде не закреплена. "Я не раскаиваюсь в том, что выходил на антивоенные пикеты, что написал статью, за которую меня судят. Вся моя предыдущая жизнь не оставила мне иного выбора. Я не раскаиваюсь, что не уехал из России. Это моя страна, это моя Родина, и я считал, что мой голос с моей Родины будет звучать громче. И я не ошибся", - сказал Орлов.

В Совете Европы дело Орлова назвали "пародией на правосудие"

Поводом для возбуждения дела против Орлова стало размещение им на своей странице в Facebook ссылки на собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", опубликованную французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года. До этого суд пять раз штрафовал Олега Орлова за антивоенные пикеты, дважды - по административной статье о "дискредитации" армии.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович назвала процесс над Орловым "пародией на правосудие".

Смотрите также:

Как судили "Мемориал"

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